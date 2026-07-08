GNP Seguros utilizará específicamente dos herramientas: Foundry y su Plataforma de Inteligencia Artificial (AIP, por sus siglas en inglés) para, entre otras cosas que asegura la empresa, ayudar a las aseguradoras a mejorar el servicio al cliente y potenciar el criterio de los profesionales de siniestros.

La compañía liderada por Alex Karp también señala que su propuesta de valor reside en el hecho de que todas las implementaciones tecnológicas se llevan a cabo de la mano de personas “preservando el juicio humano, la explicabilidad del modelo, la trazabilidad de los datos y una gobernanza estricta”.

“Con Foundry y AIP, GNP Seguros está implementando la toma de decisiones basada en IA y operaciones de agentes en toda su actividad”, compartió Eduardo Esteve, vicepresidente para Latinoamérica de Palantir Technologies. Esto le “permite a sus equipos brindar un servicio más eficiente a millones de personas en México con la cobertura de alta calidad que merecen”.

Palantir, una empresa polémica ligada a la administración Trump

Palantir Technologies tiene una fuerte relación con el gobierno de los Estados Unidos, pues desde la década del 2010 y con especial aceleración en la presidencia de Donald Trump, ha firmado contratos con agencias como Immigration and Customs Enforcement (ICE) y otras dependencias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para desarrollar y mantener sistemas de identificación, seguimiento y análisis de personas migrantes en situación irregular.