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Palantir, la tecnológica detrás de ICE, llega a México de la mano de GNP Seguros

Las empresas anunciaron un acuerdo de expansión en el que la polémica firma de Alex Karp proveerá tecnología para detectar fraudes en reclamaciones de pólizas a la aseguradora.
mié 08 julio 2026 01:15 PM
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Palantir, la tecnológica que trabaja con ICE, llega a México de la mano de GNP Seguros
Palantir Technologies tiene una fuerte relación con el gobierno de los Estados Unidos, pues ha firmado contratos con agencias como ICE y otras dependencias del Departamento de Seguridad para desarrollar y mantener sistemas de identificación, seguimiento y análisis de personas migrantes en situación irregular. (VINCENT FEURAY/Hans Lucas via AFP)

Palantir, la empresa tecnológica de software especializada en análisis de datos e inteligencia artificial para labores de seguridad, anunció su primera relación comercial en México con GNP Seguros, a la cual le ayudará en labores de detección de fraudes, monitoreo de riesgos y suscripción de pólizas.

De acuerdo con el comunicado de Palantir, las herramientas de la empresa se usarán para unificar datos de reclamaciones, suscripción, operaciones y riesgo en una base operativa, con el objetivo de que los equipos de la aseguradora identifiquen “patrones anómalos en las reclamaciones, posibles fraudes antes de que se realicen los pagos, obtener información sobre riesgos con mayor rapidez y probar cambios en la suscripción de pólizas prácticamente en tiempo real”.

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GNP Seguros utilizará específicamente dos herramientas: Foundry y su Plataforma de Inteligencia Artificial (AIP, por sus siglas en inglés) para, entre otras cosas que asegura la empresa, ayudar a las aseguradoras a mejorar el servicio al cliente y potenciar el criterio de los profesionales de siniestros.

La compañía liderada por Alex Karp también señala que su propuesta de valor reside en el hecho de que todas las implementaciones tecnológicas se llevan a cabo de la mano de personas “preservando el juicio humano, la explicabilidad del modelo, la trazabilidad de los datos y una gobernanza estricta”.

“Con Foundry y AIP, GNP Seguros está implementando la toma de decisiones basada en IA y operaciones de agentes en toda su actividad”, compartió Eduardo Esteve, vicepresidente para Latinoamérica de Palantir Technologies. Esto le “permite a sus equipos brindar un servicio más eficiente a millones de personas en México con la cobertura de alta calidad que merecen”.

Palantir, una empresa polémica ligada a la administración Trump

Palantir Technologies tiene una fuerte relación con el gobierno de los Estados Unidos, pues desde la década del 2010 y con especial aceleración en la presidencia de Donald Trump, ha firmado contratos con agencias como Immigration and Customs Enforcement (ICE) y otras dependencias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para desarrollar y mantener sistemas de identificación, seguimiento y análisis de personas migrantes en situación irregular.

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En el 2025, ICE le adjudicó un contrato de aproximadamente 30 millones de dólares para desarrollar ImmigrationOS, una plataforma que ofrece “visibilidad casi en tiempo real” sobre movimientos de personas migrantes, sobreestancias de visa y otros indicadores que las autoridades consideran relevantes para priorizar acciones de cumplimiento migratorio.

El sistema, además de unificar datos biométricos y biográficos de múltiples bases de datos gubernamentales, también categoriza y segmenta a individuos por atributos como procedencia, historial migratorio e incluso características físicas visibles en registros oficiales.

El software es capaz de señalar, localizar y, en muchos casos, dar datos para deportar a personas que no cumplen con criterios migratorios, razones por las que este uso de software expansivo en operaciones migratorias no ha estado exento de críticas, ni de tensiones éticas.

Organizaciones de derechos humanos y académicos han alertado que sistemas con tanto poder de integración y visibilidad, cuando se combinan con prioridades de cumplimiento agresivas, fomentan prácticas que pueden vulnerar derechos fundamentales, como la presunción de no culpabilidad, la privación de libertad sin justificación y el debido proceso legal.

En mayo del año pasado, exempleados de la empresa publicaron una carta donde acusaron a Palantir de ser “cómplice en crímenes contra la humanidad” por su participación en las políticas migratorias de Trump. Según estos excolaboradores, Palantir abandonó cualquier compromiso ético en favor del lucro y el poder, además de que Alex Karp, su CEO, se convirtió en “un facilitador tecnológico” de un sistema que criminaliza y persigue personas vulnerables.

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Inteligencia artificial

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