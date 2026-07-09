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Pixel 11, fecha de presentación y todo lo que se sabe del nuevo teléfono de Google

La empresa de Mountain View ya dio a conocer cuándo se mostrará este dispositivo y si bien aún no se conocen más detalles, algunas filtraciones sugieren características interesantes.
jue 09 julio 2026 09:00 AM
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Google Pixel 11
La marca lanzó por primera vez el Pixel 10 en México el año pasado. (Foto: Google)

Google presentará su nuevo teléfono, el Pixel 11, el próximo 12 de agosto durante el evento Made by Google, el cual está programado para realizarse en la ciudad de Nueva York, pero hasta el momento no se tienen detalles claros sobre los cambios que tendrá este nuevo dispositivo.

¿Qué esperar de los nuevos Pixel 11?

Hasta el momento, la única información que Google parece haber revelado con la invitación que envió a medios de comunicación y creadores es que el teléfono tendrá una nueva variante de color en dorado y que el diseño será muy similar al Pixel 10, con un módulo de cámara alargado en la parte trasera.

Sin embargo, existen filtraciones que sugieren algunos aspectos relevantes en el diseño. Por ejemplo, el modelo básico podría tener biseles de la pantalla más delgados, mientras que el chasis de la versión Pro sería más ligero y delgado que la versión anterior, la cual se vendió por primera vez en México.

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La edición plegable, el Pixel 11 Pro Fold, por otra parte, podría tener un módulo de cámaras rediseñado al de ediciones pasadas y también tendría un cuerpo más delgado que las versiones anteriores.

A nivel interno se habla de un nuevo procesador Tensor fabricado por Google, el cual habilitaría todas las funciones de Inteligencia Artificial basadas en Gemini que incorporaría el teléfono.

En este sentido, el teléfono incluiría Android 17, la última versión del sistema operativo de Google que ya se comenzó a implementar en los smartphones Pixel desde junio pasado, luego de que se anunció en Google I/O.

Memoria, el punto más controvertido del Pixel 11

Diversos informes sugieren que Google eliminará la opción de 128 GB y comenzarán a vender el dispositivo en la configuración de 256 GB, lo que también implicaría un precio de entrada más elevado.

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Esta decisión, cabe destacar, no es un capricho de Google. Es la respuesta que las empresas de teléfonos inteligentes han encontrado para afrontar la crisis de memoria que existe en la actualidad y está impactando a toda la industria.

De hecho, datos de la consultora IDC señalan que en México durante 2026 , este sector cerrará con 24.7 millones de unidades vendidas, lo que representa una caída del 12% respecto al 2025, cuando se vendieron 28.4 millones de dispositivos.

En términos de costos, a pesar de la caída en ventas, el mercado mantendrá un crecimiento, debido a que cada vez se están comercializando menos unidades con capacidades bajas, es decir, los dispositivos cada vez son más costosos, incluso a niveles de entrada.

Al respecto, IDC estima que el segmento alcanzará unos 257 millones de pesos en 2026, lo cual representa un incremento frente a los 148 millones que se registraron en 2020, debido al aumento en los precios promedio.

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