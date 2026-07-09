Google presentará su nuevo teléfono, el Pixel 11, el próximo 12 de agosto durante el evento Made by Google, el cual está programado para realizarse en la ciudad de Nueva York, pero hasta el momento no se tienen detalles claros sobre los cambios que tendrá este nuevo dispositivo.

¿Qué esperar de los nuevos Pixel 11?

Hasta el momento, la única información que Google parece haber revelado con la invitación que envió a medios de comunicación y creadores es que el teléfono tendrá una nueva variante de color en dorado y que el diseño será muy similar al Pixel 10, con un módulo de cámara alargado en la parte trasera.

Sin embargo, existen filtraciones que sugieren algunos aspectos relevantes en el diseño. Por ejemplo, el modelo básico podría tener biseles de la pantalla más delgados, mientras que el chasis de la versión Pro sería más ligero y delgado que la versión anterior, la cual se vendió por primera vez en México.