La UE declara culpable a Meta por "diseño adictivo" de Facebook e Instagram y lanza advertencia

Meta expresó su desacuerdo con las conclusiones, pero aseguró que continuaría "colaborando de manera constructiva" con el bloque. “No estamos de acuerdo con estas conclusiones preliminares, que no tienen en cuenta con precisión las importantes medidas que hemos tomado para proteger a los adolescentes”, dijo la empresa.

Un alto funcionario de la UE insistió en que Bruselas la intención inicial no era castigar a las empresas. "Queremos lograr un cambio, y si podemos conseguirlo a través de compromisos, estaríamos muy contentos", afirmó la fuente a la agencia AFP.

La UE considera que las herramientas de Meta son inadecuadas

Estos hallazgos se dan a conocer días antes de que un panel de expertos, encargado por el Ejecutivo europeo, presente el lunes sus recomendaciones para que el bloque proteja mejor a los niños de contenidos inapropiados en línea.

Además, la UE emitió una advertencia similar a TikTok en febrero de este año, indicándole a la empresa que modificara su diseño o se arriesgara a multas cuantiosas. No obstante, el funcionario consultado precisó que existía una "ligera diferencia" con TikTok, ya que "Meta siempre ha tratado de abordar la protección de los menores en línea".

En su dictamen, Bruselas señaló que las herramientas de gestión del tiempo de Facebook e Instagram pueden desactivarse fácilmente, mientras que los controles parentales solo son efectivos si los padres cuentan con ciertos conocimientos técnicos.

La UE inició su investigación sobre Meta en 2024 en virtud de la Ley de Servicios Digitales. Esta normativa es un arma clave dentro del arsenal adoptado por la UE en los últimos años para frenar lo que Bruselas describe como los excesos de las grandes empresas tecnológicas.

Esta es la segunda ocasión del año en que la Comisión Europea considera que Meta infringió sus normas. En abril, el regulador afirmó que la empresa no impidió que los menores de 13 años no pudieran acceder a sus plataformas digitales.

Asimismo, la compañía también ha sido objeto de un intenso escrutinio por parte de las autoridades. En marzo fue objeto de dos importantes fallos judiciales en Estados Unidos. El primero determinó que el diseño de sus redes sociales contribuyen a la adicción y problemas de salud mental en jóvenes, mientras que el segundo concluyó que engañaba a los usuarios sobre la seguridad de los menores.