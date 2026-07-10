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La UE declara culpable a Meta por "diseño adictivo" de Facebook e Instagram

Según el dictamen de la Comisión Europea, el gigante tecnológico no limitó los riesgos que las plataformas representan para los usuarios, especialmente para los niños y adultos vulnerables.
vie 10 julio 2026 09:00 AM
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La UE declara culpable a Meta por "diseño adictivo" de Facebook e Instagram y lanza advertencia
Los cambios podrían incluir desactivar funciones adictivas clave, como la 'reproducción automática' y el 'escroleo infinito', entre otras. (Ezra Acayan/Getty Images)

La Comisión Europea declaró culpable a Meta por infringir la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea al no tener en cuenta los riesgos asociados al diseño de sus plataformas de redes sociales, las cuales afectan el bienestar de menores y adultos vulnerables.

Por lo tanto, la empresa debe modificar el "diseño adictivo" de Facebook e Instagram o de lo contrario se expondrá a una multa de hasta el 6% de la facturación total de la empresa a nivel mundial, advirtió este viernes la Unión Europea.

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Bruselas acusó al gigante tecnológico estadounidense de no haber limitado los riesgos que las plataformas representan para los usuarios, especialmente para los niños y adultos vulnerables, dadas las funciones diseñadas para captar su atención lo máximo posible.

"Proteger la salud física y mental de los europeos debe ser una prioridad para las plataformas de redes sociales", afirmó en un comunicado Henna Virkkunen, vicepresidenta de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica.

La UE intensificó en los últimos meses sus esfuerzos para obligar a las grandes compañías tecnológicas a proteger mejor a los usuarios, en particular a los niños, aun cuando esto también ha generado enfrentamientos con el gobierno estadounidense de Donald Trump.

En un dictamen preliminar emitido el viernes, la Comisión Europea afirmó que "considera que Meta debe implementar cambios de diseño tanto en Instagram como en Facebook" tras concluir que las plataformas infringieron las normas comunitarias sobre contenidos.

Los cambios podrían incluir "desactivar funciones adictivas clave, como la 'reproducción automática' y el 'escroleo infinito', implementar 'pausas en el tiempo de uso' efectivas y adaptar su sistema de recomendaciones para que esté menos orientado a generar interacción", agregó.

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Meta expresó su desacuerdo con las conclusiones, pero aseguró que continuaría "colaborando de manera constructiva" con el bloque. “No estamos de acuerdo con estas conclusiones preliminares, que no tienen en cuenta con precisión las importantes medidas que hemos tomado para proteger a los adolescentes”, dijo la empresa.

Un alto funcionario de la UE insistió en que Bruselas la intención inicial no era castigar a las empresas. "Queremos lograr un cambio, y si podemos conseguirlo a través de compromisos, estaríamos muy contentos", afirmó la fuente a la agencia AFP.

La UE considera que las herramientas de Meta son inadecuadas

Estos hallazgos se dan a conocer días antes de que un panel de expertos, encargado por el Ejecutivo europeo, presente el lunes sus recomendaciones para que el bloque proteja mejor a los niños de contenidos inapropiados en línea.

Además, la UE emitió una advertencia similar a TikTok en febrero de este año, indicándole a la empresa que modificara su diseño o se arriesgara a multas cuantiosas. No obstante, el funcionario consultado precisó que existía una "ligera diferencia" con TikTok, ya que "Meta siempre ha tratado de abordar la protección de los menores en línea".

En su dictamen, Bruselas señaló que las herramientas de gestión del tiempo de Facebook e Instagram pueden desactivarse fácilmente, mientras que los controles parentales solo son efectivos si los padres cuentan con ciertos conocimientos técnicos.

La UE inició su investigación sobre Meta en 2024 en virtud de la Ley de Servicios Digitales. Esta normativa es un arma clave dentro del arsenal adoptado por la UE en los últimos años para frenar lo que Bruselas describe como los excesos de las grandes empresas tecnológicas.

Esta es la segunda ocasión del año en que la Comisión Europea considera que Meta infringió sus normas. En abril, el regulador afirmó que la empresa no impidió que los menores de 13 años no pudieran acceder a sus plataformas digitales.

Asimismo, la compañía también ha sido objeto de un intenso escrutinio por parte de las autoridades. En marzo fue objeto de dos importantes fallos judiciales en Estados Unidos. El primero determinó que el diseño de sus redes sociales contribuyen a la adicción y problemas de salud mental en jóvenes, mientras que el segundo concluyó que engañaba a los usuarios sobre la seguridad de los menores.

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