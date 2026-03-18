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WhatsApp lanza cuentas para menores con control parental

La plataforma introduce un nuevo tipo de perfil supervisado para niños y preadolescentes, en medio de un giro más amplio de Meta hacia la seguridad digital infantil.
mié 18 marzo 2026 02:00 PM
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Las herramientas de supervisión permiten un control amplio sobre la experiencia del menor, por ejemplo decidir quién puede contactar al menor. (Foto: WhatsApp)

WhatsApp presentó una nueva función que permite a madres, padres y tutores crear cuentas para menores bajo su supervisión directa. La herramienta, llamada “cuentas administradas por padres, madres o tutores”, busca ofrecer un entorno más controlado para niñas, niños y preadolescentes dentro de la aplicación de mensajería.

El lanzamiento forma parte de una estrategia más amplia de Meta para reforzar las herramientas de seguridad en sus plataformas, que ya incluye funciones de supervisión parental en Instagram.

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¿Qué son las cuentas administradas por padres?

Se trata de un nuevo tipo de cuenta diseñada para menores de 13 años o usuarios que no cumplen la edad mínima para usar WhatsApp en su país. Un adulto crea y gestiona el perfil desde su propio dispositivo.

De acuerdo con WhatsApp, estas cuentas mantienen el cifrado de extremo a extremo, por lo que ni siquiera los padres pueden leer los mensajes, pero sí controlan la configuración general.

Las herramientas de supervisión permiten un control amplio sobre la experiencia del menor, por ejemplo decidir quién puede contactar al menor, aprobar o rechazar solicitudes de desconocidos, controlar los grupos a los que se une, ajustar la privacidad de la cuenta con un PIN y recibir alertas sobre nuevas interacciones.

Además, la cuenta del menor queda vinculada a la del adulto, lo que facilita la gestión desde un solo entorno. En las cuentas de menores, WhatsApp reduce varias funciones para evitar riesgos:

  • No hay acceso a estados, canales ni Meta AI
  • Solo se permite mensajería y llamadas
  • Se desactivan opciones como mensajes temporales

Este enfoque prioriza una experiencia básica de comunicación sobre el uso más amplio de la app.

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¿Cómo se configura?

El proceso requiere ambos dispositivos, el del menor y el del adulto, en el mismo lugar. Para realizar la configuración hay que seguir estos pasos:

  1. Se descarga WhatsApp en el teléfono del menor
  2. Se elige crear una cuenta administrada
  3. El adulto vincula su cuenta mediante un código QR
  4. Se establece un PIN de control parental

Una vez completados los pasos, la cuenta con control parental queda activada. De acuerdo con WhastApp, la función se despliega de forma gradual a nivel global, por lo que es importante contar con la versión más actual de la app.

Como padre, madre o tutor hay que considerar que la herramienta no sustituye la supervisión activa. El cifrado protege la privacidad, pero limita el monitoreo del contenido y la cuenta puede convertirse en estándar cuando el menor cumpla la edad requerida.

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Un movimiento en medio de presión regulatoria

Gobiernos, reguladores y tribunales han elevado el escrutinio sobre el impacto de las redes sociales en la salud mental infantil en los últimos meses.

En Estados Unidos, Meta y Google enfrentan un juicio en Los Ángeles en el que se analiza si plataformas como Instagram y YouTube diseñaron funciones adictivas que afectaron a usuarios desde edades tempranas. El caso podría sentar precedentes sobre la responsabilidad de las tecnológicas en el diseño de sus productos, en un momento en que distintos países avanzan en leyes para limitar el acceso de menores o exigir controles más estrictos.

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