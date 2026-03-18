¿Qué son las cuentas administradas por padres?

Se trata de un nuevo tipo de cuenta diseñada para menores de 13 años o usuarios que no cumplen la edad mínima para usar WhatsApp en su país. Un adulto crea y gestiona el perfil desde su propio dispositivo.

De acuerdo con WhatsApp, estas cuentas mantienen el cifrado de extremo a extremo, por lo que ni siquiera los padres pueden leer los mensajes, pero sí controlan la configuración general.

Las herramientas de supervisión permiten un control amplio sobre la experiencia del menor, por ejemplo decidir quién puede contactar al menor, aprobar o rechazar solicitudes de desconocidos, controlar los grupos a los que se une, ajustar la privacidad de la cuenta con un PIN y recibir alertas sobre nuevas interacciones.

Además, la cuenta del menor queda vinculada a la del adulto, lo que facilita la gestión desde un solo entorno. En las cuentas de menores, WhatsApp reduce varias funciones para evitar riesgos:

No hay acceso a estados, canales ni Meta AI

Solo se permite mensajería y llamadas

Se desactivan opciones como mensajes temporales

Este enfoque prioriza una experiencia básica de comunicación sobre el uso más amplio de la app.

¿Cómo se configura?

El proceso requiere ambos dispositivos, el del menor y el del adulto, en el mismo lugar. Para realizar la configuración hay que seguir estos pasos:

Se descarga WhatsApp en el teléfono del menor Se elige crear una cuenta administrada El adulto vincula su cuenta mediante un código QR Se establece un PIN de control parental

Una vez completados los pasos, la cuenta con control parental queda activada. De acuerdo con WhastApp, la función se despliega de forma gradual a nivel global, por lo que es importante contar con la versión más actual de la app.

Como padre, madre o tutor hay que considerar que la herramienta no sustituye la supervisión activa. El cifrado protege la privacidad, pero limita el monitoreo del contenido y la cuenta puede convertirse en estándar cuando el menor cumpla la edad requerida.