Waze aprovechará la IA para llevarte a la gasolinera más barata

Asimismo, la empresa integrará en un futuro cercano la herramienta Búsqueda Inteligente de Destinos, que dejará realizar preguntas abiertas para encontrar lugares específicos con comando de voz. Esto permitirá pedir cosas específicas y útiles, como "Encuentra una estación de servicio cercana con los precios más bajos" y dará todas las opciones.

De acuerdo con Gai Berkovich, VP y general manager de Waze a nivel global, señala a Expansión que la principal fuente de información para mantener los precios actualizados en tiempo real serán las contribuciones que los usuarios hagan de forma voluntaria, así como datos provenientes directamente de los gobiernos de las ciudades.

“En algunos países hay regulaciones que obligan a las gasolineras a dar esos datos. En México también tenemos algunos “feeds” automáticos que vienen del gobierno, de la ciudad o de la estación de servicio”, explica Berkovich, quien agrega que los usuarios nacionales realizan más de 4 millones de reportes en la plataforma cada mes, por lo que la información es confiable.

Cabe señalar que en el país no existe un precio obligatorio por regulación para la gasolina, aunque el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se encarga de aplicar subsidios para mantener el costo de la gasolina regular por debajo de los 24 pesos por litro. Para la semana en curso, según datos de PETROIntelligence, el precio promedio del combustible es de 23.699 pesos.

Modo Motocicleta en Waze, una nueva ruta para un transporte en crecimiento

Por otra parte, la plataforma tendrá un nuevo Modo Motocicleta, es decir, una interfaz específica para este medio de transporte que usa IA para sugerir rutas optimizadas, atajos y restricciones específicas para vehículos de dos ruedas.