Waze aprovechará la IA para llevarte a la gasolinera más barata

Además de proporcionar tiempos estimados de llegada (ETA) más precisos, la función señala peligros complejos como baches, reductores de velocidad y puentes estrechos, apoyándose en los avisos de la comunidad y ya está disponible en Argentina, Brasil, Colombia, Filipinas, Malasia, México y Perú, para Android e iOS.
Berkovich apunta que la implementación en estos mercados se debe a una creciente tendencia por el uso de motocicletas para transportarse y por la apuesta en torno a ofrecer elementos diferenciados a este grupo de personas. Asimismo, el Modo Moto se complementa con funciones de IA para reportar incidentes con comandos de voz.
En este sentido, según datos de la Asociación Mexicana de Fabricantes e Importadores de Motocicletas, 2025 fue el año en el que se vendieron más motocicletas desde que se tiene registro, con 2 millones de unidades, cifra que superó el promedio previa la pandemia, cuando la cantidad oscilaba entre las 800,00 y 900,000 vehículos.
Para Berkovich, esta tendencia alcista se va a mantener, por lo menos, durante el próximo lustro, mientras que la AMTM explica que dicho comportamiento se debe a su bajo precio en comparación con los automóviles y al hecho de que también es un medio de autoempleo, al ingresarlas a esquemas de reparto, como Uber, Didi o Rappi.
Por último, otra de las novedades que anunció Waze es la Navegación Personalizada, que genera rutas basadas en los patrones de conducción previos y las preferencias del usuario, como la elección de autopistas sobre vías locales y en complemento, la plataforma también implementó el nuevo modo “Menos conversación”, que permite a los usuarios de escuchar de música y podcasts con comandos de voz breves y menos frecuentes, sin dejar de recibir alertas críticas sobre giros o cambios de carril.
Acerca de la implementación de IA, el ejecutivo señala que se debe a la apuesta de la plataforma por generar una mejor experiencia y hacer viajes más “seguros y libres de estrés”, pues le permite identificar situaciones en tiempo real, como grandes conciertos o eventos, para predecir qué sucederá con el tráfico basándose en patrones y no solo en el historial.
También resalta el hecho de que los usuarios tienen la libertad de no utilizar las funciones interactivas de IA si prefieren seguir usando botones y comandos tradicionales. Sin embargo, incluso si el usuario elige no interactuar con la IA, seguirá beneficiándose en segundo plano de las mejoras optimizadas por los modelos de aprendizaje automático.