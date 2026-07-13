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Waze aprovechará la IA para llevarte a la gasolinera más barata

La plataforma de navegación está implementando nuevas funciones y además de encontrar la mejor gasolinera cerca de ti, también aporta mejores rutas para trayectos en motocicleta.
lun 13 julio 2026 01:15 PM
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Waze aprovechará IA para llevarte a la gasolinera más barata
La principal fuente de información para mantener los precios actualizados en tiempo real serán las contribuciones que los usuarios hagan de forma voluntaria, así como datos provenientes directamente de los gobiernos de las ciudades. (Foto: Waze)

Encontrar la mejor gasolinera en tu ciudad no es una tarea sencilla, pero Waze quiere contribuir a esta labor con una serie de nuevas funciones basadas en Inteligencia Artificial e interacción en tiempo real, las cuales también tendrán un impacto en la experiencia de los motociclistas, quienes verán una interfaz renovada en sus viajes.

Pídele a Waze que te lleve a la gasolinera con el mejor precio

A partir de hoy, Waze incluirá la función de Reportes Conversacionales, lo que facilitará el informe de incidentes y actualizaciones de mapas mediante el lenguaje natural, como el cierre de una calle o una dirección desactualizada.

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Asimismo, la empresa integrará en un futuro cercano la herramienta Búsqueda Inteligente de Destinos, que dejará realizar preguntas abiertas para encontrar lugares específicos con comando de voz. Esto permitirá pedir cosas específicas y útiles, como "Encuentra una estación de servicio cercana con los precios más bajos" y dará todas las opciones.

De acuerdo con Gai Berkovich, VP y general manager de Waze a nivel global, señala a Expansión que la principal fuente de información para mantener los precios actualizados en tiempo real serán las contribuciones que los usuarios hagan de forma voluntaria, así como datos provenientes directamente de los gobiernos de las ciudades.

“En algunos países hay regulaciones que obligan a las gasolineras a dar esos datos. En México también tenemos algunos “feeds” automáticos que vienen del gobierno, de la ciudad o de la estación de servicio”, explica Berkovich, quien agrega que los usuarios nacionales realizan más de 4 millones de reportes en la plataforma cada mes, por lo que la información es confiable.

Cabe señalar que en el país no existe un precio obligatorio por regulación para la gasolina, aunque el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se encarga de aplicar subsidios para mantener el costo de la gasolina regular por debajo de los 24 pesos por litro. Para la semana en curso, según datos de PETROIntelligence, el precio promedio del combustible es de 23.699 pesos.

Modo Motocicleta en Waze, una nueva ruta para un transporte en crecimiento

Por otra parte, la plataforma tendrá un nuevo Modo Motocicleta, es decir, una interfaz específica para este medio de transporte que usa IA para sugerir rutas optimizadas, atajos y restricciones específicas para vehículos de dos ruedas.

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Además de proporcionar tiempos estimados de llegada (ETA) más precisos, la función señala peligros complejos como baches, reductores de velocidad y puentes estrechos, apoyándose en los avisos de la comunidad y ya está disponible en Argentina, Brasil, Colombia, Filipinas, Malasia, México y Perú, para Android e iOS.

Berkovich apunta que la implementación en estos mercados se debe a una creciente tendencia por el uso de motocicletas para transportarse y por la apuesta en torno a ofrecer elementos diferenciados a este grupo de personas. Asimismo, el Modo Moto se complementa con funciones de IA para reportar incidentes con comandos de voz.

En este sentido, según datos de la Asociación Mexicana de Fabricantes e Importadores de Motocicletas, 2025 fue el año en el que se vendieron más motocicletas desde que se tiene registro, con 2 millones de unidades, cifra que superó el promedio previa la pandemia, cuando la cantidad oscilaba entre las 800,00 y 900,000 vehículos.

Para Berkovich, esta tendencia alcista se va a mantener, por lo menos, durante el próximo lustro, mientras que la AMTM explica que dicho comportamiento se debe a su bajo precio en comparación con los automóviles y al hecho de que también es un medio de autoempleo, al ingresarlas a esquemas de reparto, como Uber, Didi o Rappi.

Por último, otra de las novedades que anunció Waze es la Navegación Personalizada, que genera rutas basadas en los patrones de conducción previos y las preferencias del usuario, como la elección de autopistas sobre vías locales y en complemento, la plataforma también implementó el nuevo modo “Menos conversación”, que permite a los usuarios de escuchar de música y podcasts con comandos de voz breves y menos frecuentes, sin dejar de recibir alertas críticas sobre giros o cambios de carril.

Acerca de la implementación de IA, el ejecutivo señala que se debe a la apuesta de la plataforma por generar una mejor experiencia y hacer viajes más “seguros y libres de estrés”, pues le permite identificar situaciones en tiempo real, como grandes conciertos o eventos, para predecir qué sucederá con el tráfico basándose en patrones y no solo en el historial.

También resalta el hecho de que los usuarios tienen la libertad de no utilizar las funciones interactivas de IA si prefieren seguir usando botones y comandos tradicionales. Sin embargo, incluso si el usuario elige no interactuar con la IA, seguirá beneficiándose en segundo plano de las mejoras optimizadas por los modelos de aprendizaje automático.

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Waze Inteligencia artificial

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