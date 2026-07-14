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El 72% de los usuarios de TikTok prefiere ver el Mundial con creadores antes que en TV

En TikTok el mundial ya no solo dura 90 minutos, sino que se convierte en un antes, durante y después de cada partido transformando la experiencia de los aficionados y el contenido deportivo.
mar 14 julio 2026 12:00 PM
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Antes de que de inicio un partido, millones de aficionados ya vieron alineaciones probables, análisis tácticos, historias de jugadores e incluso memes.
Durante la copa del mundo la cuenta oficial de la Selección Mexicana incrementó dos millones de seguidores en apenas 36 horas. (Kevin C. Cox/Getty Images)

Antes de que de inicio un partido, millones de aficionados ya vieron alineaciones probables, análisis tácticos, historias de jugadores e incluso memes. Las reacciones en TikTok suceden en tiempo real y cuando el partido termina, el algoritmo mantiene viva la conversación; ahora, la transmisión dejó de ser el centro deportivo.

TikTok asegura que quienes consumen contenido deportivo en la plataforma tienen 42% más de probabilidades de ver un partido en vivo, mientras que el 72% de sus usuarios prefiere contenido creado por otros aficionados antes que los formatos tradicionales. Es por esto que la FIFA la eligió como su plataforma preferida para el mundial del 2026 y llevar a los usuarios más allá de los 90 minutos de juego.

Para TikTok, el deporte dejó de ser un espectáculo para convertirse en una conversación constante. Durante la Copa del Mundo, por ejemplo, la cuenta oficial de la Selección Mexicana incrementó dos millones de seguidores en apenas 36 horas, explicó a Expansión Jorge Taboada, director de operaciones de TikTok, quien también recalcó que, en conjunto, los principales medios con derecho de transmisión en América Latina sumaron un total de 15 millones de nuevos seguidores durante todo el torneo. De esta manera, la plataforma se convirtió en una segunda pantalla para ver deportes.

De acuerdo con datos presentados por la empresa, el 50% de los aficionados busca contenido previo al partido y el 56% sigue consumiendo durante el mismo y en ese viaje, las audiencias buscan análisis, reacciones, memes, entrevistas, historias de los jugadores y explicaciones tácticas.

“Lo que se vive cada cuatro años no es solo un evento de televisión. Este es el primer gran torneo que se vive en el ecosistema digital: el fan mexicano está frente a la pantalla grande y con el celular encendido, al mismo tiempo”, mencionó Bruno Almedia, CEO de US Media en un reporte de IAB México.

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El impacto no solo tiene que ver con cifras sino también con memes como el del delantero Erling Haaland, el portero de Cabo Verde, Vozinha, el Pato Merlí, el famoso “quiere volar” o el “¿Y si sí?”, temas que trascendieron el terreno de juego para convertirse en conversaciones culturales alrededor del mundo.

“En la plataforma no solo ocurren los hechos, no solo nos vamos a enterar quien ganó el partido, de quiénes anotaron los goles, sino que también va a haber una serie de conversaciones alrededor de esto”, dijo Taboada.

El futbol es el rey de los deportes a nivel de popularidad. El 49% de las personas a nivel global afirman que les interesa y más de 3,000 millones de personas son fans declarados del mismo. Tan solo en los últimos 30 días, los principales videos virales alrededor del futbol alcanzaron 700 millones de visualizaciones y según datos de Ipsos, para un 46% de los usuarios, esta plataforma incrementó su interés general por los deportes.

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El creador de contenido evoluciona y monetiza en TikTok

Por otra parte, durante el torneo también se mostró una evolución de los creadores de contenido, quienes ya no son sólo productores de video. Ahora existen cuatro perfiles que dominan la conversación. Uno es el curador, el cual elige y selecciona ciertos temas específicos, los pone sobre la mesa y los vuelve tema de conversación.

El segundo es el traductor cultural, quien convierte algo que podría no tener sentido en un meme; el tercero es el constructor de fans, que “al ser muy fanático de un jugador nos cuenta las historias detrás de eso”; y cuarto es el amplificador de narrativas, quien toma historias existentes y las reformula en múltiples formatos.

Todos estos creadores tienen en común el saber volver todo una conversación. “El creador siempre inventa un motivo para que te importe”, mencionó Taboada, quien agregó la relevancia de la plataforma para generar interés más allá de los 90 minutos, pues alrededor de un 37% utiliza la plataforma para descubrir deportes o seguir de cerca a jugadores y equipos.

El conocimiento y la relación con los seguidores también se traduce en negocio. El creador de contenido Marck Del Águila, aseguró a Expansión que su crecimiento durante el mundial fue exponencial. En Instagram pasó de registrar alrededor de 6.8 millones de reproducciones mensuales a más de 20 millones.

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En TikTok, sus visualizaciones crecieron de aproximadamente 10 millones a casi 30 millones durante el torneo. Además, ganó cerca de 30,000 seguidores en TikTok, 17,000 en Instagram, y 20,000 en Facebook, lo que le ayudó a ganar patrocinadores.

“Trato de mantener un engagement cerca de 10%. A partir de ahí empiezan a llegar mejores propuestas y mejores ingresos”, explicó acerca de su contenido y la relevancia que ganó luego del partido inaugural, en el que su reacción en tiempo real generó controversia.

Asimismo, resaltó la importancia de mantenerse fresco y acorde a las tendencias, pues tanto en TikTok como en las demás redes sociales, la monetización no depende sólo del número de seguidores sino que considera factores como la retención, interacción de la audiencia y la calidad del contenido.

Tags

TikTok ciberseguridad, internet, nube, tecnología

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