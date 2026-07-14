Antes de que de inicio un partido, millones de aficionados ya vieron alineaciones probables, análisis tácticos, historias de jugadores e incluso memes. Las reacciones en TikTok suceden en tiempo real y cuando el partido termina, el algoritmo mantiene viva la conversación; ahora, la transmisión dejó de ser el centro deportivo.

TikTok asegura que quienes consumen contenido deportivo en la plataforma tienen 42% más de probabilidades de ver un partido en vivo, mientras que el 72% de sus usuarios prefiere contenido creado por otros aficionados antes que los formatos tradicionales. Es por esto que la FIFA la eligió como su plataforma preferida para el mundial del 2026 y llevar a los usuarios más allá de los 90 minutos de juego.

Para TikTok, el deporte dejó de ser un espectáculo para convertirse en una conversación constante. Durante la Copa del Mundo, por ejemplo, la cuenta oficial de la Selección Mexicana incrementó dos millones de seguidores en apenas 36 horas, explicó a Expansión Jorge Taboada, director de operaciones de TikTok, quien también recalcó que, en conjunto, los principales medios con derecho de transmisión en América Latina sumaron un total de 15 millones de nuevos seguidores durante todo el torneo. De esta manera, la plataforma se convirtió en una segunda pantalla para ver deportes.

De acuerdo con datos presentados por la empresa, el 50% de los aficionados busca contenido previo al partido y el 56% sigue consumiendo durante el mismo y en ese viaje, las audiencias buscan análisis, reacciones, memes, entrevistas, historias de los jugadores y explicaciones tácticas.

“Lo que se vive cada cuatro años no es solo un evento de televisión. Este es el primer gran torneo que se vive en el ecosistema digital: el fan mexicano está frente a la pantalla grande y con el celular encendido, al mismo tiempo”, mencionó Bruno Almedia, CEO de US Media en un reporte de IAB México.

