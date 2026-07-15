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Earth-IoT: La startup mexicana que quiere convertirse en el Uber del campo

La empresa de origen poblano lanzará Don Asesor, una herramienta que con IA y asesoramiento de expertos, busca atender el 83% de los productores que hoy carecen de asistencia técnica y orientación.
mié 15 julio 2026 05:55 AM
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La startup mexicana desarrolló Don Asesor, una plataforma que busca llevar el conocimiento de agrónomos certificados a pequeños y medianos productores mediante inteligencia artificial.
Earth-IoT busca ampliar el acceso a la asesoría agrícola con Don Asesor, una plataforma que combina inteligencia artificial y el conocimiento de agrónomos certificados. (EARTH-IoT)

La falta de asesoría técnica sigue siendo uno de los principales retos para productores agrícolas en México. De acuerdo con el censo agropecuario 2022 del INEGI, en México existen más de 4.6 millones de unidades de producción agrícola, mientras que la cobertura de asistencia técnica sigue siendo limitada debido a la reducción de los servicios públicos de extensión agrícola. En ese contexto, Ángeles Marcial y Eduardo García, desarrollaron Don Asesor, la plataforma que busca acercar el conocimiento de los agrónomos a más productores a través de la inteligencia artificial.

“Earth-IoT nace de vivencias personales, tanto mías como de mi socio fundador. Los dos venimos de familias de pequeños productores entonces ambos hemos visto las necesidades y problemáticas de este sector sobre todo de los pequeños productores rurales”, dijo a Expansión la fundadora de la startup, Ángeles Marcial.

Aunque se cuente con millones de unidades de producción agrícola, la mayoría de los productores carece de asesorías técnicas, esto limita el adoptar mejores prácticas y tecnologías por lo que Earth-IoT lanzará el próximo 14 de septiembre Don Asesor, una plataforma que busca conectar productores con agrónomos y digitalizar el conocimiento técnico del campo a través de la inteligencia artificial.

“Earth-IoT no busca sustituir a los agrónomos con inteligencia artificial, busca que el conocimiento de un agrónomo pueda llegar a cientos o miles de productores en lugar de solo a unas cuantas parcelas”, mencionó Ángeles Marcial, fundadora de Earth-IoT.

La herramienta combina inteligencia artificial con la experiencia de especialistas para digitalizar el conocimiento técnico del campo y hacerlo accesible a pequeños y medianos productores. La empresa mexicana de agrotecnología fundada en Puebla brinda herramientas a los productores y asesores para que puedan convertir datos agrícolas en decisiones claras para el campo.

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México cuenta con alrededor de 5.6 millones de unidades de producción agrícola pero la adopción de tecnología en el campo sigue siendo limitada. De acuerdo con INEGI, apenas tres de cada 10 unidades de producción utilizan herramientas avanzadas de tecnología, esto reduce el acceso a soluciones como lo son sensores, monitoreo remoto e inteligencia artificial.

El censo reportó que en el país, el 83% no recibió asesoría técnica y el 96% correspondió a pequeños y medianos productores con menos de 20 hectáreas. “No es un problema de innovación, es un problema de accesibilidad”, explicó José Eduardo López, cofundador de Earth-IoT.

Para los cofundadores Ángeles Marcial y el ingeniero José Eduardo López, el modelo es parecido a Uber y el funcionamiento similar a un marketplace: el productor contrata una suscripción por ciclo de cultivo —de tres, seis o 12 meses–, y a partir de ahí accede a una guía de trabajo diseñada por un agrónomo para el tipo de cultivo que desea desarrollar. Por ahora cuentan con hortalizas en campo abierto, brócoli y tomate en invernadero en Tlaxcala.

Earth-IoT combina la información generada por sensores instalados en campo, monitoreo satelital y variables climáticas para recomendar el modelo óptimo de riego y fertilización. Sin embargo, la IA no trabaja sola, sino que los agrónomos certificados convierten su experiencia en planes de trabajo y criterios técnicos que son digitalizados dentro de Don Asesor. Conforme avanza el ciclo agrícola, el sistema capta esas recomendaciones a cada productor y permite solicitar asesoría especializada cuando es necesaria una visita de campo.

El modelo busca reducir costos y favorecer a los pequeños y medianos productores, por lo que la plataforma ofrece esquemas de renta y un modelo comunitario que funciona como el internet comunitario en el que un mismo equipo puede ser compartido por al menos 25 productores de municipios cercanos. De esta forma, cada usuario paga alrededor de 300 pesos mensuales lo que les permite acceder a la plataforma sin realizar la inversión del hardware.

Por otra parte, Earth-IoT diseñó distintos esquemas de acceso donde los productores pueden adquirir una estación de monitoreo cuyo costo va de 17,000 hasta 70,000 pesos dependiendo de la configuración y las variables que deseen medir. También ofrecen planes de renta con pagos mensuales de entre 450 a 850 pesos.

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Actualmente, la empresa opera pilotos con 747 productores activos y atiende a entre 2,500 y 3,500 productores al año. En una primera etapa, Don Asesor busca incorporar ocho cadenas productivas en 12 estados del centro y centro sur del país para ampliar el acceso a asesorías técnicas a los productores.

Durante el registro, el usuario incorpora información como la ubicación de su parcela, el cultivo que sembrará, el sistema de producción que utiliza, como agricultura regenerativa o métodos tradicionales de fertilización y la fecha prevista de siembra. Con esos datos, Don Asesor genera un calendario de actividades que incluye tareas como análisis de suelo, recomendaciones de fertilización, monitoreo de plagas y seguimiento del desarrollo del cultivo.

“A diferencia de otros asistentes basados en IA, Don Asesor, incorpora el conocimiento de agrónomos certificados quienes transforman su experiencia en recetas de producción o planes de trabajo que posteriormente son digitalizados”, mencionó López. Asimismo, la inteligencia artificial utiliza esta información para adaptar las recomendaciones a cada etapa del ciclo agrícola, mientras que el productor mantiene la posibilidad de contactar a un asesor humano cuando requiere una visita de campo o una visita especializada.

De cara al futuro para Earth-IoT, aseguró López, el objetivo es alcanzar cerca de 500,000 productores en los próximos seis años, lo que representa una participación de alrededor del 9.3% del mercado mexicano antes de expandir el modelo hacia el mercado de Colombia, Perú, y Chile.

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ciberseguridad, internet, nube, tecnología Campo mexicano United Technologies Corporation gestión empresarial, capacitación,startups

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