Earth-IoT: La startup mexicana que quiere convertirse en el Uber del campo

La falta de asesoría técnica sigue siendo uno de los principales retos para productores agrícolas en México. De acuerdo con el censo agropecuario 2022 del INEGI, en México existen más de 4.6 millones de unidades de producción agrícola, mientras que la cobertura de asistencia técnica sigue siendo limitada debido a la reducción de los servicios públicos de extensión agrícola. En ese contexto, Ángeles Marcial y Eduardo García, desarrollaron Don Asesor, la plataforma que busca acercar el conocimiento de los agrónomos a más productores a través de la inteligencia artificial.

“Earth-IoT nace de vivencias personales, tanto mías como de mi socio fundador. Los dos venimos de familias de pequeños productores entonces ambos hemos visto las necesidades y problemáticas de este sector sobre todo de los pequeños productores rurales”, dijo a Expansión la fundadora de la startup, Ángeles Marcial.

Aunque se cuente con millones de unidades de producción agrícola, la mayoría de los productores carece de asesorías técnicas, esto limita el adoptar mejores prácticas y tecnologías por lo que Earth-IoT lanzará el próximo 14 de septiembre Don Asesor, una plataforma que busca conectar productores con agrónomos y digitalizar el conocimiento técnico del campo a través de la inteligencia artificial.

“Earth-IoT no busca sustituir a los agrónomos con inteligencia artificial, busca que el conocimiento de un agrónomo pueda llegar a cientos o miles de productores en lugar de solo a unas cuantas parcelas”, mencionó Ángeles Marcial, fundadora de Earth-IoT.

La herramienta combina inteligencia artificial con la experiencia de especialistas para digitalizar el conocimiento técnico del campo y hacerlo accesible a pequeños y medianos productores. La empresa mexicana de agrotecnología fundada en Puebla brinda herramientas a los productores y asesores para que puedan convertir datos agrícolas en decisiones claras para el campo.

