Contrario a la economía, la venta de autos nuevos en México rompe récord y las marcas chinas son las ganadoras

Las cifras publicadas muestran un ritmo diferente al que se esperaba para este año, en el que se suponía que varios factores influirían en contra del mercado, como la incertidumbre generada por la revisión del tratado comercial de América del Norte, el T-MEC.

La expectativa de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) radicaba en ver este 2026 como un año retador, ya que con previsiones conservadoras en el comportamiento de la economía, no se esperaba que se crearan empleos y que estos empujaran el mercado. Pero la realidad muestra una situación distinta.

“No hay una actividad económica que permita ampliar la creación de empleos bien remunerados, entonces, no tenemos un universo de consumidores con capacidad de pago que esté creciendo lo suficiente”, comentó a inicios de este año Guillermo Rosales, presidente del organismo.

Pese a ello, hoy el mercado crece a un ritmo sin precedentes, lo que desde la perspectiva de los especialistas está siendo fruto de una mayor competencia en el mercado de autos nuevos, así como de nuevas estrategias en cuanto a financiamiento de unidades, lo que incluso, le ha quitado terreno a la comercialización de autos seminuevos o usados, pues las ventas de estos, en esquemas formales, cayeron 1.6% en el semestre.

Aunque el mercado registra un avance positivo, algunas marcas no tuvieron resultados tan favorables, por lo que a continuación enlistamos las marcas con los mayores incrementos, así como con los descensos más pronunciados.

Las marcas de autos más vendidas en México

Jetour-Soueast

De enero a julio la automotriz china Jetour-Soueast comercializó 3,586 unidades, lo que significó un crecimiento de 367.5%, el mayor avance en los registros de Inegi. La firma llegó a México a finales de 2022 a través de un importador. Luego de un cambio de rumbo al establecer una filial directa de casa matriz, así como al incluir Soueast en su portafolio, la estrategia le ha rendido frutos.