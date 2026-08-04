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La venta de autos nuevos en México rompe récord y las marcas chinas son las ganadoras

Las previsiones eran que el mercado creciera entre 1 y 1.2%, similar a la economía mexicana, pero los resultados correspondientes al mes de julio muestran otra historia.
mar 04 agosto 2026 03:41 PM
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Contrario a la economía, la venta de autos nuevos en México rompe récord y las marcas chinas son las ganadoras
Entre enero y julio se comercializaron más de 885,000 vehículos, la cifra más alta para un periodo similar desde que se tienen registros. (Scharfsinn86/Getty Images)

A finales del año pasado, las expectativas para las ventas de autos nuevos en México para este 2026 eran conservadoras, ya que, por lo regular, el mercado automotriz crece al mismo ritmo de la economía del país. Es decir, que con expectativas de crecimiento de entre 1 y 1.2% este año, se esperaba un comportamiento similar para la comercialización de los vehículos en el territorio nacional, pero las cifras exponen un panorama diferente.

De acuerdo con los datos de Inegi revelados esta mañana, de enero a julio se comercializaron 885,349 vehículos, lo que representó un incremento de 5% frente al mismo periodo del año pasado, además de significar la cifra más alta para un periodo similar desde que se tiene registro.

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Las cifras publicadas muestran un ritmo diferente al que se esperaba para este año, en el que se suponía que varios factores influirían en contra del mercado, como la incertidumbre generada por la revisión del tratado comercial de América del Norte, el T-MEC.

La expectativa de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) radicaba en ver este 2026 como un año retador, ya que con previsiones conservadoras en el comportamiento de la economía, no se esperaba que se crearan empleos y que estos empujaran el mercado. Pero la realidad muestra una situación distinta.

“No hay una actividad económica que permita ampliar la creación de empleos bien remunerados, entonces, no tenemos un universo de consumidores con capacidad de pago que esté creciendo lo suficiente”, comentó a inicios de este año Guillermo Rosales, presidente del organismo.

Pese a ello, hoy el mercado crece a un ritmo sin precedentes, lo que desde la perspectiva de los especialistas está siendo fruto de una mayor competencia en el mercado de autos nuevos, así como de nuevas estrategias en cuanto a financiamiento de unidades, lo que incluso, le ha quitado terreno a la comercialización de autos seminuevos o usados, pues las ventas de estos, en esquemas formales, cayeron 1.6% en el semestre.

Aunque el mercado registra un avance positivo, algunas marcas no tuvieron resultados tan favorables, por lo que a continuación enlistamos las marcas con los mayores incrementos, así como con los descensos más pronunciados.

Las marcas de autos más vendidas en México

Jetour-Soueast

De enero a julio la automotriz china Jetour-Soueast comercializó 3,586 unidades, lo que significó un crecimiento de 367.5%, el mayor avance en los registros de Inegi. La firma llegó a México a finales de 2022 a través de un importador. Luego de un cambio de rumbo al establecer una filial directa de casa matriz, así como al incluir Soueast en su portafolio, la estrategia le ha rendido frutos.

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Geely

En lo que va del año, la china Geely colocó en el mercado de nuevos 27,324 vehículos, lo cual significó un avance de 223.6%, el segundo mayor incremento de las automotrices que comercializan en México. En estos siete meses, la firma ya vendió todo lo que comercializó a lo largo de 2025.

Changan

Al igual que Jetour, la china Changan llegó a México a través de la figura de un importador, pero en 2023 optó por establecer una subsidiaria directa de casa matriz. De enero a julio la firma comercializó 12,855 unidades, lo que representó un avance de 43.2%.

Stellantis

Grupo Stellantis, que en México comercializa las firmas de RAM, Jeep, Peugeot y Chrysler, logró uno de los incrementos más notables en el mercado local tras vender 57,703 vehículos, los cuales le significaron un incremento de 20.3%.

Subaru

Subaru, marca japonesa que llegó a México en 2006, alcanzó el quinto incremento más amplio en el mercado, luego de vender 18,863 vehículos, que le llevaron a un aumento de 18.9% frente al periodo de enero a julio del año pasado.

Las marcas de carros que cayeron en ventas

Motornation

Motornation observó, desde 2016, las bases de su negocio a través de importar y comercializar vehículos hechos en China. Hoy, la empresa que vende vehículos JMC, DFSK y Dongfeng, registró la venta de 443 unidades, las que representaron un descenso de 73.9%.

Foton

Así como las automotrices nacidas en el gigante asiático lideraron los mayores incrementos, también lo hacen en el listado de los descensos más pronunciados. De enero a julio la firma comercializó 1,039 vehículos, los que representaron una contracción de 23.3%.

Suzuki

La japonesa Suzuki comercializó 18,863 vehículos a lo largo de los primeros ocho meses del año, los cuales significaron un retroceso de 18.2%, de acuerdo con los datos de Inegi.

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Sector automotriz Industria automotriz Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores

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