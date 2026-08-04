Contrario a la economía, la venta de autos nuevos en México rompe récord y las marcas chinas son las ganadoras

Geely
En lo que va del año, la china Geely colocó en el mercado de nuevos 27,324 vehículos, lo cual significó un avance de 223.6%, el segundo mayor incremento de las automotrices que comercializan en México. En estos siete meses, la firma ya vendió todo lo que comercializó a lo largo de 2025.
Changan
Al igual que Jetour, la china Changan llegó a México a través de la figura de un importador, pero en 2023 optó por establecer una subsidiaria directa de casa matriz. De enero a julio la firma comercializó 12,855 unidades, lo que representó un avance de 43.2%.
Stellantis
Grupo Stellantis, que en México comercializa las firmas de RAM, Jeep, Peugeot y Chrysler, logró uno de los incrementos más notables en el mercado local tras vender 57,703 vehículos, los cuales le significaron un incremento de 20.3%.
Subaru
Subaru, marca japonesa que llegó a México en 2006, alcanzó el quinto incremento más amplio en el mercado, luego de vender 18,863 vehículos, que le llevaron a un aumento de 18.9% frente al periodo de enero a julio del año pasado.
Las marcas de carros que cayeron en ventas
Motornation
Motornation observó, desde 2016, las bases de su negocio a través de importar y comercializar vehículos hechos en China. Hoy, la empresa que vende vehículos JMC, DFSK y Dongfeng, registró la venta de 443 unidades, las que representaron un descenso de 73.9%.
Foton
Así como las automotrices nacidas en el gigante asiático lideraron los mayores incrementos, también lo hacen en el listado de los descensos más pronunciados. De enero a julio la firma comercializó 1,039 vehículos, los que representaron una contracción de 23.3%.
Suzuki
La japonesa Suzuki comercializó 18,863 vehículos a lo largo de los primeros ocho meses del año, los cuales significaron un retroceso de 18.2%, de acuerdo con los datos de Inegi.