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¿Quién es el dueño del Estadio Alfredo Harp Helú, casa de los Diablos Rojos del México?

El estadio de los Diablos Rojos poco a poco se ha convertido en uno de los centros de espectáculos favoritos de los capitalinos.
mar 04 agosto 2026 03:32 PM
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El Estadio Alfredo Harp Helú, casa de los Diablos Rojos del México. (HECTOR VIVAS/Getty Images)

Desde hace unos años, el béisbol ha cobrado relevancia entre los fanáticos de los deportes en la Ciudad de México.

Gran parte de ese auge se debe a la apertura del Estadio Alfredo Harp Helú, casa de los Diablos Rojos del México, ubicado en Ciudad Deportiva, al oriente de la capital.

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El permiso que necesita el estadio para operar

El Estadio Alfredo Harp Helú fue inaugurado en marzo de 2019 por el empresario del mismo nombre y el entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Desde 2015, año en que comenzó la construcción del inmueble, el Gobierno de la Ciudad de México, entonces encabezado por Miguel Ángel Mancera, otorgó un Permiso Administrativo Temporal Revocable al Centro Deportivo Alfredo Harp Helú para utilizar 77,798 metros cuadrados del terreno de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixiuhca.

Si bien este permiso venció en noviembre de 2025, fue renovado por un nuevo periodo de 10 años para que los Diablos Rojos mantengan la operación del inmueble. En un principio, este permiso contemplaba un periodo de 30 años de operación, sujetos a una evaluación intermedia a los 10 años.

Esta situación ha generado inconformidad entre diversos grupos, principalmente en vecinos de la zona que denuncian la prácticamente nula retribución de parte de las autoridades del estadio, pues están obligadas a destinar 29.5 millones de pesos al año para el mantenimiento del inmueble.

Es importante precisar que esta concesión no indica derechos de propiedad sobre el inmueble, sino únicamente para “su uso, aprovechamiento y explotación”. Una situación similar pasa con el Estadio GNP Seguros, a unos metros del parque de pelota, donde el Gobierno capitalino es el propietario de la infraestructura, pero se cedió la operación a un particular: OCESA.

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Actualmente, la directiva de los Diablos Rojos del México, encabezada por Jorge del Valle Mohar, mantiene la operación del inmueble.

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Alfredo Harp Helú, el principal inversor del proyecto

El encargado de realizar la inversión para la construcción del inmueble fue Alfredo Harp Helú , también propietario del equipo local, los Diablos Rojos del México.

En 2014, Harp Helú, presidente del Consejo de Administración de los Diablos Rojos, presupuestó una inversión de 800 millones de pesos, aunque al final, el costo total fue de 3,000 millones de pesos.

Othón Valenzuela, expresidente de los Diablos Rojos, señaló que la inversión fue 100% realizada por el equipo, sin que el Gobierno de la ciudad invirtiera ni un peso.

La peregrinación de los Diablos Rojos

Desde que los Diablos Rojos salieron del extinto Parque del Seguro Social, el equipo escarlata tuvo dos sedes: el Foro Sol (hoy Estadio GNP Seguros) y el Estadio Fray Nano (con una renovación de 100 millones de pesos).

Desde entonces, el propietario del equipo, Harp Helú, hizo la promesa de realizar un estadio exclusivo para los Diablos.

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El Estadio Alfredo Harp helú tiene una capacidad para 20,062 espectadores y cuenta con una construcción de 50,000 metros cuadrados.

Además de ser el hogar de los Diablos Rojos del México, el inmueble también ha sido sede de partidos de Grandes Ligas (MLB), conciertos y hasta eventos como el Teletón.

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Alfredo Harp Helú Diablos Rojos de México

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