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Más anuncios, deportes y eventos en vivo: así perfila Netflix el futuro de su catálogo

El reporte financiero muestra cómo evolucionará el catálogo de Netflix: más eventos en vivo, deportes y contenido de creadores como parte de una estrategia para generar mayor valor con cada usuario.
jue 16 julio 2026 06:14 PM
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reporte trimestral netflix
La empresa reiteró que espera generar alrededor de 3,000 millones de dólares por este negocio durante 2026, una cifra que busca convertir al plan con anuncios en uno de los principales motores de crecimiento conforme madura el mercado del streaming. (Foto: Wachiwit/Getty Images)

Durante años, Netflix libró la llamada "guerra del streaming" con la estratégia de sumar suscriptores y mantenerlos el mayor tiempo posible frente a la pantalla. Ahora, la compañía está redefiniendo qué significa el éxito y durante la presentación de sus resultados del segundo trimestre de 2026, sus directivos dejaron claro que ya no basta con acumular horas de reproducción o crecer en usuarios; lo que importa es que cada contenido genere mayor valor para el negocio. Ese cambio de estrategia podría influir en el tipo de producciones, eventos y funciones que llegarán a la plataforma.

La compañía reportó ingresos por 12,560 millones de dólares entre abril y junio, un crecimiento anual de 13%, mientras que su utilidad neta alcanzó los 3,400 millones de dólares. Sin embargo, la atención durante una sesión de preguntas y respuestas estuvo menos en las cifras y más en la forma en que Netflix planea sostener ese crecimiento.

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Greg Peters, codirector ejecutivo de la empresa, explicó que las horas de reproducción ya no son suficientes para medir el desempeño del servicio porque "no todas las horas generan el mismo valor".

Como ejemplo señaló que las transmisiones en vivo representan alrededor de 5% del presupuesto de contenido de Netflix, pero apenas contribuirán con 1% de las horas vistas este año. Aun así, la empresa considera que son una mejor inversión porque impulsan la adquisición de nuevos usuarios, fortalecen la venta de publicidad, generan conversación en redes sociales y sirven para promocionar otros contenidos del catálogo.

En contraste, las series infantiles y familiares consumen un presupuesto similar y generan cerca de ocho veces más horas de reproducción, aunque no necesariamente producen el mismo impacto para el negocio.

"La calidad, la variedad y la cantidad del consumo son las tres dimensiones que analizamos porque, en conjunto, impulsan la adquisición, la retención y el valor que tanto los consumidores como los anunciantes asignan al servicio", explicó Peters durante la llamada.

¿Qué cambia para los usuarios?

Netflix no anunció nuevos planes de suscripción, aumentos de precio ni modificaciones para sus clientes, sin embargo, el cambio de enfoque sí ofrece pistas sobre cómo evolucionará el servicio. Si la empresa prioriza los contenidos que generan mayor retorno económico, es probable que continúe ampliando su oferta de eventos en vivo, deportes, programas con creadores digitales y formatos que fortalezcan su negocio publicitario, incluso si esos contenidos no acumulan tantas horas de visualización como una serie tradicional.

La estrategia también explica por qué Netflix ha incrementado sus inversiones en transmisiones deportivas, especiales de comedia y videojuegos, categorías que buscan atraer nuevos públicos y aumentar el tiempo de permanencia en la plataforma de formas distintas al consumo tradicional de series y películas.

El cambio comenzó en 2025, cuando Netflix dejó de informar cuántos suscriptores ganaba o perdía cada trimestre, una decisión con la que buscó que inversionistas y analistas dejaran de evaluar a la empresa únicamente por el crecimiento de su base de usuarios.

En su lugar, la compañía puso el foco en indicadores como los ingresos, el margen operativo y el flujo de efectivo, además del desarrollo de nuevas fuentes de negocio como la publicidad.

Durante la llamada, los directivos reiteraron que los ingresos por suscripciones, los ajustes de precios implementados en algunos mercados y el crecimiento de la publicidad seguirán siendo los principales motores financieros de la empresa.

La compañía proyecta cerrar 2026 con un crecimiento de entre 13% y 14% en ingresos, equivalente a unos 6,000 millones de dólares adicionales frente al año anterior. Además, reiteró que espera generar alrededor de 3,000 millones de dólares por este negocio durante 2026, una cifra que busca convertir al plan con anuncios en uno de los principales motores de crecimiento conforme madura el mercado del streaming.

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México también forma parte de esa estrategia

Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, utilizó una producción mexicana para ilustrar la apuesta de la plataforma por desarrollar franquicias locales con potencial internacional.

El ejecutivo recordó que Rosario Tijeras comenzó como una serie licenciada de TV Azteca y, tras el éxito de sus primeras temporadas, Netflix asumió su producción como contenido original para las temporadas cuatro y cinco. Además, confirmó que la empresa ya dio luz verde a una sexta temporada.

Para Netflix, este tipo de producciones demuestra que las historias locales pueden convertirse en activos de largo plazo capaces de atraer audiencias dentro y fuera de sus países de origen.

Aunque la compañía cumplió prácticamente con las expectativas del mercado, su pronóstico para el tercer trimestre quedó por debajo de lo esperado por los analistas, lo que provocó una caída cercana al 8% en el precio de sus acciones en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street.

La empresa anticipó ingresos por 12,860 millones de dólares para el tercer trimestre, frente a los cerca de 13,000 millones que esperaba el consenso de analistas. También proyectó una utilidad por acción de 0.82 dólares, ligeramente inferior a las previsiones del mercado.

La reacción de los inversionistas refleja un cambio en la forma en que se evalúa a Netflix. Tras varios años de expansión acelerada, el mercado exige señales de que la plataforma puede mantener un crecimiento sostenido mientras incrementa sus inversiones en nuevas líneas de negocio como la publicidad, los eventos en vivo, los videojuegos y la inteligencia artificial

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Netflix Reportes trimestrales

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