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Meta enfrenta demanda por presunto uso de IA para seleccionar despidos

La demanda sostiene que Meta utilizó métricas respaldadas por IA que habrían discriminado a empleados con discapacidades o permisos protegidos por ley. La empresa rechaza las acusaciones.
mar 14 julio 2026 03:00 PM
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meta enfrenta demanda por usar ia en despidos
Los demandantes aseguran que la práctica violó leyes federales y estatales contra la discriminación laboral, así como regulaciones recientes de California y de la ciudad de Nueva York. (Foto: Justin Sullivan/Getty Images)

Un grupo de 26 exempleados de Meta presentó una demanda contra la empresa al acusarla de utilizar herramientas apoyadas por inteligencia artificial para evaluar el desempeño de los trabajadores y decidir quiénes serían despedidos, un proceso que, según los demandantes, perjudicó de forma desproporcionada a personas con enfermedades, discapacidades o que se encontraban en licencia médica o parental.

La demanda fue presentada ante un tribunal federal en Oakland, California, y sostiene que Meta recurrió a sistemas internos de IA para medir la productividad de sus empleados mediante indicadores como el uso de herramientas de inteligencia artificial, la actividad en plataformas internas y otras métricas de desempeño.

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Los exempleados afirman que esos sistemas no consideraban las ausencias protegidas por ley, por lo que quienes tomaron licencias médicas o parentales recibían evaluaciones más bajas y tenían mayores probabilidades de ser incluidos en los recortes.

Aseguran que la práctica violó leyes federales y estatales contra la discriminación laboral, así como regulaciones recientes de California y de la ciudad de Nueva York que exigen evaluar los sistemas automatizados para detectar posibles sesgos antes de utilizarlos en decisiones relacionadas con el empleo.

Meta rechazó las acusaciones

En un comunicado citado por Reuters, la empresa afirmó que las decisiones sobre organización y gestión del personal fueron tomadas por personas y no por sistemas de inteligencia artificial. La compañía negó que la IA haya sido la responsable de decidir qué empleados serían despedidos.

Los demandantes buscan detener temporalmente los despidos mientras el caso avanza y solicitan una revisión independiente del proceso utilizado por la empresa para seleccionar a los trabajadores afectados. También piden que la información relacionada con licencias médicas y otras ausencias protegidas no sea considerada dentro de las evaluaciones de desempeño.

El litigio podría convertirse en uno de los primeros casos en Estados Unidos en poner a prueba el uso de herramientas de inteligencia artificial para apoyar decisiones de despido dentro de una gran empresa tecnológica.

El caso se enmarca en la reestructuración que Meta emprendió para redirigir recursos hacia el desarrollo de inteligencia artificial. Como parte de ese proceso, la compañía anunció miles de despidos mientras incrementa sus inversiones en infraestructura y talento especializado en IA.

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Meta no es la única tecnológica que ha reducido su plantilla en medio de la carrera por la inteligencia artificial. De acuerdo con el rastreador Layoffs.fyi, el sector tecnológico acumula 120,936 despidos en lo que va de 2026. Si bien los recortes responden a distintos factores según cada empresa, una constante en las justificaciones es reasignación de recursos hacia el desarrollo de IA, la expansión de centros de datos y la contratación de perfiles especializados para competir en ese mercado.

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Meta Inteligencia artificial

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