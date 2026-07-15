México aún es escéptico a la IA: 56% de las empresas no ve el valor que justifique la inversión

No es falta de interés, pues el trabajo también apunta que siete de cada 10 empresas mexicanas y centroamericanas apuestan por esta tecnología para mejorar sus decisiones de negocio, pero solo 27% cuenta con una estrategia de IA definida y alineada a su visión corporativa, y 40% no arranca todavía ningún proyecto.

El cliente tampoco confía del todo

El escepticismo no proviene únicamente del lado empresarial, The Competitive Intelligence Unit (The Ciu) encontró que, aunque 54.9% de los internautas mexicanos conoce la inteligencia artificial, apenas 18.6% la utiliza activamente, lo que evidencia una brecha entre conocimiento y adopción.

En la relación con las marcas, el recelo es todavía mayor. Un estudio de Braze , empresa especializada en interacción con clientes, señala que 78% de los consumidores mexicanos considera que la inteligencia artificial interfiere negativamente en la relación directa con las empresas, principalmente porque perciben una pérdida del trato humano y de la empatía.

Los estudios internacionales muestran un panorama similar. Una encuesta de la empresa de infraestructura y alojamiento web administrado Kinsta encontró que casi la mitad de los consumidores cancelaría un servicio si la empresa solo ofreciera atención mediante inteligencia artificial y que 62.7% considera que esta tecnología nunca podrá sustituir por completo a un agente humano. Por su parte, YouGov reportó que 41% de los consumidores no confía en los asistentes de IA para realizar compras.

Sin embargo, el rechazo no es absoluto, el mismo estudio de Braze encontró que 70% de los consumidores mexicanos está dispuesto a utilizar inteligencia artificial siempre que el proceso sea más ágil y eficiente. Es decir, el problema no es la automatización en sí, sino que sustituya el contacto humano sin aportar una mejor experiencia.

De acuerdo con el Retail Report 2026 de Adyen, 42% de los compradores mexicanos ya utiliza asistentes de inteligencia artificial durante alguna etapa de su proceso de compra, frente a apenas 15% que lo hacía un año antes.