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México aún es escéptico a la IA: 56% de las empresas no ve el valor que justifique la inversión

Los consumidores aún desconfían de las marcas que cambian personas por agentes virtuales, ya que temen perder el trato humano.
mié 15 julio 2026 05:00 PM
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El 70% de los consumidores mexicanos está dispuesto a utilizar inteligencia artificial siempre que el proceso sea más ágil y eficiente. (Foto: hocus-focus/Getty Images)

Meta presentó este año, en su conferencia Conversations, un agente de inteligencia artificial para WhatsApp Business con la promesa de vender de forma autónoma, calificar prospectos y dar seguimiento sin ayuda humana, las 24 horas del día. La demostración marcó el rumbo que Silicon Valley imagina para el comercio digital, pero en México, la mayoría de las empresas todavía no encuentra ahí una razón de negocio lo bastante sólida como para pagar por esta tecnología.

El 56% de las empresas mexicanas no identifica con claridad un valor comercial que justifique la inversión de capital en IA puede aportarles, según la encuesta Panorama de la inteligencia artificial en México y Centroamérica , elaborada por KPMG México.

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No es falta de interés, pues el trabajo también apunta que siete de cada 10 empresas mexicanas y centroamericanas apuestan por esta tecnología para mejorar sus decisiones de negocio, pero solo 27% cuenta con una estrategia de IA definida y alineada a su visión corporativa, y 40% no arranca todavía ningún proyecto.

El cliente tampoco confía del todo

El escepticismo no proviene únicamente del lado empresarial, The Competitive Intelligence Unit (The Ciu) encontró que, aunque 54.9% de los internautas mexicanos conoce la inteligencia artificial, apenas 18.6% la utiliza activamente, lo que evidencia una brecha entre conocimiento y adopción.

En la relación con las marcas, el recelo es todavía mayor. Un estudio de Braze , empresa especializada en interacción con clientes, señala que 78% de los consumidores mexicanos considera que la inteligencia artificial interfiere negativamente en la relación directa con las empresas, principalmente porque perciben una pérdida del trato humano y de la empatía.

Los estudios internacionales muestran un panorama similar. Una encuesta de la empresa de infraestructura y alojamiento web administrado Kinsta encontró que casi la mitad de los consumidores cancelaría un servicio si la empresa solo ofreciera atención mediante inteligencia artificial y que 62.7% considera que esta tecnología nunca podrá sustituir por completo a un agente humano. Por su parte, YouGov reportó que 41% de los consumidores no confía en los asistentes de IA para realizar compras.

Sin embargo, el rechazo no es absoluto, el mismo estudio de Braze encontró que 70% de los consumidores mexicanos está dispuesto a utilizar inteligencia artificial siempre que el proceso sea más ágil y eficiente. Es decir, el problema no es la automatización en sí, sino que sustituya el contacto humano sin aportar una mejor experiencia.

De acuerdo con el Retail Report 2026 de Adyen, 42% de los compradores mexicanos ya utiliza asistentes de inteligencia artificial durante alguna etapa de su proceso de compra, frente a apenas 15% que lo hacía un año antes.

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La ventana donde nadie contesta

Para Roby Peñacastro, CEO de la startup mexicana Leadsales, esa contradicción explica por qué la inteligencia artificial tiene una oportunidad en WhatsApp. Su diagnóstico parte de que la tecnología no debe reemplazar al vendedor humano, sino cubrir el tramo donde ese vendedor simplemente no está presente.

"El impacto es directo y brutal: cada mensaje que no respondes de noche o en fin de semana es, casi siempre, una venta que se va con el competidor que sí respondió. El cliente de hoy no espera al lunes", explica Peñacastro.

Su equipo analizó 179 millones de mensajes entrantes de clientes durante los últimos nueve meses en su plataforma, 38.7% de esos mensajes llegan fuera del horario laboral tradicional, de lunes a viernes de nueve de la mañana a seis de la tarde. Uno de cada seis mensajes entra en fin de semana y aproximadamente uno de cada siete llega durante la noche.

"No es un caso aislado: es la nueva normalidad", resume el empresario, y agrega que esa franja horaria explica el argumento comercial detrás de productos como el que presentó Meta y el que construye su propia empresa.

"Un agente que responde en segundos a cualquier hora vuelve irrelevante el concepto mismo de horario laboral. No se trata de atender más horas, eso quema a los equipos, sino de no perder ninguna conversación", dice.

Aun así, marca un límite claro en el que la negociación de alto valor, el manejo de objeciones complejas y los casos sensibles (como una queja, un reembolso o un cliente molesto) todavía requieren la intervención de una persona. Esa cohesión entre el agente y el vendedor, permite atender 100% de los mensajes entrantes, con ello, Leadsales reporta que sus clientes llegan a quintuplicar sus ventas en tres meses y a reducir en 300% sus tiempos de respuesta al combinar ese modelo con anuncios de "clic para WhatsApp".

"Estamos en la etapa de copiloto, no de piloto automático total", afirma.

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La infraestructura ya existe, la estrategia todavía no

El terreno para que la inteligencia artificial despegue en México ya está listo, al menos en el canal donde ocurre buena parte de la conversación comercial. Más del 75% de las empresas mexicanas utiliza WhatsApp Business como parte de su operación, según datos de Meta y Boston Consulting Group.

Lo que falta, entonces, a la luz de las investigaciones citadas de acuerdo, es estrategia, presupuesto claro e inversión de tiempo en entrenar un agente de inteligencia artificial.

Las barreras que identifica Peñacastro coinciden con el diagnóstico de KPMG: falta de tiempo del empresario, dificultad para medir el retorno de inversión, escasez de recursos y desconfianza de los consumidores.

Esa última barrera también tiene un componente estructural, pues aunque América Latina y el Caribe representa 6.6% del producto interno bruto mundial, apenas 1.12% de la inversión global en inteligencia artificial, según el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial 2025, elaborado por la CEPAL y el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile.

Peñacastro proyecta un escenario de tres a cinco años en el que cada vendedor humano dirigirá su propio equipo de agentes de inteligencia artificial, en lugar de competir contra ellos. "El vendedor del futuro no compite contra la IA; compite contra otro vendedor que sí la usa", plantea.

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