TSMC, la empresa más grande de chips, invertirá 100,000 mdd en EU

La empresa más grande en la fabricación de semiconductores, TSMC, sigue mostrando su confianza en Estados Unidos. Así lo demuestra una nueva inversión de 100,000 millones de dólares para ampliar sus plantas de fabricación en Arizona en un contexto de alta demanda tecnológica, debido a la Inteligencia Artificial.
Este compromiso se suma a los 165,000 millones de dólares en inversión que ya había dado a conocer anteriormente y con los cuales la empresa dijo que construiría ocho fábricas de chips. Sin embargo, el dinero extra se desembolsará para establecer cuatro plantas centradas en chips de 2 nanómetros, así como instalaciones de empaquetado avanzado.