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TSMC, la empresa más grande de chips, invertirá 100,000 mdd en EU

Este capital se suma a los 165,000 millones de dólares que la empresa ya había comprometido hace unos meses para la construcción de fábricas en Arizona.
jue 16 julio 2026 08:40 AM
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TSMC invertirá 100,000 mdd en EU
TSMC afirmó que la inversión “contribuirá a fomentar aún más el desarrollo del ecosistema de semiconductores en Estados Unidos, fortalecerá la cadena de suministro y respaldará un número de empleos de alta tecnología y bien remunerados” en el país. (BING-JHEN HONG/Getty Images)

La empresa más grande en la fabricación de semiconductores, TSMC, sigue mostrando su confianza en Estados Unidos. Así lo demuestra una nueva inversión de 100,000 millones de dólares para ampliar sus plantas de fabricación en Arizona en un contexto de alta demanda tecnológica, debido a la Inteligencia Artificial.

Este compromiso se suma a los 165,000 millones de dólares en inversión que ya había dado a conocer anteriormente y con los cuales la empresa dijo que construiría ocho fábricas de chips. Sin embargo, el dinero extra se desembolsará para establecer cuatro plantas centradas en chips de 2 nanómetros, así como instalaciones de empaquetado avanzado.

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De acuerdo con el director ejecutivo de TSMC, Che-Chai Wei, la empresa tiene una “convicción en la megatendencia plurianual de la IA que sigue siendo muy alta” y es por ello que siguen confiando en que sumar grandes cantidades de capital a este tipo de instalaciones es el camino correcto.

También destacó que la inversión “contribuirá a fomentar aún más el desarrollo del ecosistema de semiconductores en Estados Unidos, fortalecerá la cadena de suministro y respaldará un número de empleos de alta tecnología y bien remunerados” en el país.

El crecimiento de TSMC no para

Por otra parte, TSMC informó un aumento del 77.4% de sus ganancias en el segundo trimestre del 2026, a comparación del mismo periodo del año pasado, estableciéndose como la empresa más importante en la fabricación de semiconductores.

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De acuerdo con las cifras que la empresa informó, registró ingresos por 39,459 millones de dólares, mientras que para el tercer trimestre mantuvo su pronóstico optimista de entre 44,600 y 45,800 millones de dólares.

En términos de presupuesto también elevó sus expectativas, pues dijo que desembolsará entre 60,000 y 64,000 millones de dólares para este año, en el cual sigue invirtiendo en sus fábricas, que también aportan al crecimiento de sus clientes, señaló el director financiero, Wendell Huang.

Las tecnologías avanzadas, que son de 7 nanómetros o menos, representaron el 77% de los ingresos totales por obleas, dijo la empresa. Por otra parte, los procesos de 5 nanómetros representarón un 33% de los ingresos, mientras que los menores de 3 nanómetros significaron un 30%.

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