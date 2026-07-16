TSMC, la empresa más grande de chips, invertirá 100,000 mdd en EU

De acuerdo con el director ejecutivo de TSMC, Che-Chai Wei, la empresa tiene una “convicción en la megatendencia plurianual de la IA que sigue siendo muy alta” y es por ello que siguen confiando en que sumar grandes cantidades de capital a este tipo de instalaciones es el camino correcto.

También destacó que la inversión “contribuirá a fomentar aún más el desarrollo del ecosistema de semiconductores en Estados Unidos, fortalecerá la cadena de suministro y respaldará un número de empleos de alta tecnología y bien remunerados” en el país.

El crecimiento de TSMC no para

Por otra parte, TSMC informó un aumento del 77.4% de sus ganancias en el segundo trimestre del 2026, a comparación del mismo periodo del año pasado, estableciéndose como la empresa más importante en la fabricación de semiconductores.