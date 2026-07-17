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¿Te marcaron y no respondiste? Configura tu iPhone para que te recuerde devolver la llamada

iOS incorporó una herramienta poco conocida que permite crear recordatorios desde la aplicación Teléfono para no olvidar devolver llamadas importantes.
vie 17 julio 2026 11:56 AM
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La herramienta trabaja junto con la aplicación Recordatorios y permite programar alertas para comunicarse más tarde con una persona específica. (Expansión|ChatGPT)

Olvidar devolver una llamada es más común de lo que parece. Para resolver ese problema, Apple incorporó en iOS una función dentro de la aplicación Teléfono que permite crear recordatorios directamente desde el historial de llamadas. La herramienta trabaja junto con la aplicación Recordatorios y permite programar alertas para comunicarse más tarde con una persona específica.

A continuación te explicamos cómo activarla y qué otras opciones ofrece para gestionar pendientes relacionados con tus contactos.

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Cómo configurar un recordatorio para devolver una llamada

La función se encuentra dentro de la aplicación Teléfono y puede utilizarse con llamadas entrantes, salientes, perdidas e incluso mensajes de voz.

Paso a paso

1. Abre la aplicación Teléfono.
2. Entra al apartado Llamadas.
3. Busca la llamada que deseas recordar.
4. Desliza el dedo hacia la izquierda sobre el registro.
5. Presiona el ícono azul con forma de reloj.
6. Elige cuándo deseas recibir el recordatorio.

Las opciones disponibles son:

- En 1 hora
- Esta noche
- Mañana
- Recordarme más tarde

Después de seleccionar una opción, el recordatorio aparecerá en la parte superior de la lista de llamadas.

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Cómo editar o completar un recordatorio

Una vez creado el aviso, también es posible modificarlo o eliminarlo.

Paso a paso

1. Abre la aplicación Teléfono.
2. Localiza la llamada que tiene un recordatorio activo.
3. Desliza nuevamente hacia la izquierda sobre el registro.

Aparecerán dos opciones:

- Editar en Recordatorios.
- Marcar como completado.

La primera permite modificar la fecha o la hora del aviso. La segunda elimina el pendiente una vez realizada la llamada.

Qué relación tiene esta función con la app Recordatorios

Aunque la herramienta se activa desde la aplicación Teléfono, en realidad funciona mediante la aplicación Recordatorios de Apple.

Por esa razón, cualquier cambio realizado en Recordatorios también se reflejará en la aplicación Teléfono. Del mismo modo, los recordatorios creados desde el historial de llamadas aparecerán dentro de la lista de tareas de Recordatorios.

Otro aspecto importante es que la alerta llegará como una notificación de la aplicación Recordatorios y no como una notificación de Teléfono.

Cómo hacer que tu iPhone te recuerde algo cuando escribas a un contacto

Además de las llamadas, Apple permite vincular recordatorios a personas específicas. La función está pensada para quienes tienen algo pendiente que decirle a un contacto en particular y no quieren olvidarlo cuando vuelvan a hablar con esa persona.

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Por ejemplo, si necesitas preguntarle algo a un familiar, solicitar un documento a un compañero de trabajo o recordar un tema pendiente con un amigo, puedes crear una tarea y asociarla a ese contacto. La próxima vez que le envíes un mensaje, el iPhone mostrará automáticamente el recordatorio para que no olvides mencionar ese asunto.

Paso a paso

1. Abre la aplicación Recordatorios.

2. Crea un nuevo recordatorio.

3. Presiona el ícono "i" ubicado junto a la tarea.

4. Desplázate hasta la sección Lugares y Personas.

5. Selecciona Al enviar un mensaje.

6. Elige un contacto de tu agenda.

Una vez completado el proceso, la próxima vez que envíes un mensaje a esa persona aparecerá una notificación de Recordatorios con la tarea configurada

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Apple Inc IPhone

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