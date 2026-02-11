Tu iPhone se puede controlar con los ojos: así activas la función que casi nadie usa

Configurar opciones de seguimiento ocular
Puedes establecer opciones para que el puntero de seguimiento ocular responda a tu mirada.
Ve a Configuración > Accesibilidad > Seguimiento ocular, y después ajusta las siguientes opciones:
Suavizado: aumenta este valor para que el movimiento del puntero sea más suave, o disminúyelo para que el puntero responda mejor.
Saltar al elemento: haz que el puntero de seguimiento ocular se mueva automáticamente al elemento de la pantalla que esté más cerca de donde estás mirando.
Aumentar el zoom sobre las teclas del teclado: cuando permaneces en el teclado, aumentas el zoom en la sección del teclado que estás mirando. Permanece de nuevo sobre una tecla para tocarla.
Ocultar automáticamente: muestra el puntero de seguimiento ocular cuando mantienes la mirada fija durante el tiempo especificado. El puntero se desvanece automáticamente mientras tus ojos se mueven.
Control de permanencia: activa o desactiva Control de permanencia. Para ajustar la configuración del control de permanencia, como la acción de permanencia predeterminada y la duración del temporizador de permanencia.
Mostrar guía facial: activa o desactiva para obtener ayuda para ajustar tu posición.