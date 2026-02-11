Tu iPhone se puede controlar con los ojos: así activas la función que casi nadie usa

Así se usa después de activarlo

Una vez que la función está activada y calibrada, el iPhone comienza a seguir el movimiento de tus ojos en tiempo real. Al fijar la mirada sobre un elemento de la pantalla, el sistema lo reconoce como el punto de interés y lo marca con un contorno.

Si la opción Saltar al elemento está desactivada, mantener la vista en un punto activa el puntero de permanencia, que funciona como un temporizador visual. Cuando el círculo se completa, el dispositivo ejecuta la acción predeterminada, que por defecto es tocar.

Para acciones más complejas o para interactuar con botones físicos, el menú de AssistiveTouch permite ampliar las posibilidades de control sin necesidad de usar las manos.