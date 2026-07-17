PlayStation finalmente cobrará en pesos mexicanos tras polémica con Profeco

El ajuste ocurre casi un año después de que la PlayStation Store fue señalada por mantener sus precios en dólares, una práctica que generó cuestionamientos debido a que la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) establece que las operaciones comerciales realizadas en México deben exhibirse en moneda nacional.

La controversia inició en agosto de 2025, luego de que un usuario reportó en Reddit que la tienda digital de PlayStation mostraba sus precios en dólares y trasladó la queja ante Profeco. El organismo informó entonces que había notificado a Sony sobre la necesidad de modificar la presentación de sus precios.

En ese momento, aunque PlayStation Store incorporó un aviso donde advertía a los usuarios que los cargos se realizarían en dólares y que los bancos podrían aplicar costos adicionales por fluctuaciones cambiarias o impuestos asociados a operaciones internacionales, Profeco consideró que la medida no era suficiente.

“La notificación al consumidor no sustituye la obligación de publicar los precios en moneda nacional”, explicó el organismo, al señalar que el artículo 34 de la LFPC obliga a que las ofertas, promociones y operaciones comerciales estén expresadas en pesos mexicanos.

La dependencia también advirtió que, de mantenerse la práctica, Sony podría enfrentar sanciones económicas.

¿Qué cambiará para los usuarios de PlayStation en México?

Con la actualización, los consumidores mexicanos podrán consultar los precios de los productos y servicios de la PlayStation Store directamente en pesos mexicanos, además de recibir sus cargos y comprobantes en moneda nacional.

Sony indicó que los usuarios no tendrán que realizar ninguna acción adicional y que podrán continuar utilizando sus productos y servicios como hasta ahora.

Sin embargo, la compañía informó que la tienda digital tendrá una suspensión temporal de operaciones entre el 18 y el 20 de agosto de 2026, periodo durante el cual no será posible realizar pagos ni recargar el monedero de PlayStation Store mediante tarjetas de crédito, débito u otros métodos.

La conversión a monedas locales también aplicará en Nicaragua y Honduras. En el caso de México la conversión será de 20.50 pesos por cada dólar.