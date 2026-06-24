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GTA VI costará 80 dólares y la industria ya no volverá a los videojuegos baratos

Grand Theft Auto VI es el fenómeno más grande en la historia de los videojuegos. Conoce todos los detalles de sus diferentes versiones, su precio y lo que incluirán.
mié 24 junio 2026 08:40 AM
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GTA VI ya tiene precio antes de la preventa y confirma una cosa: los videojuegos barato no volverán
De acuerdo con Rockstar, los jugadores que reserven el juego podrán pre descargarlo a partir del 12 de noviembre. (Foto: Rockstar Games)

Grand Theft Auto VI finalmente tiene un precio confirmado. La versión estándar costará 80 dólares y más allá del hecho mismo, este dato confirma que los precios de los videojuegos AAA ya no bajarán de esta referencia y, al contrario, serán cada vez más altos.

¿Cuánto costarán las diferentes versiones de GTA VI y qué incluirán?

GTA VI se podrá reservar a partir de este 25 de junio a la medianoche de cada huso horario y estará disponible el 19 de noviembre en PlayStation 5 y Xbox Series X|S. La edición estándar costará 79.99 dólares, mientras que la Ultimate Edition tendrá un precio de 99.99 dólares.

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De acuerdo con Rockstar, los jugadores que reserven el juego podrán pre descargarlo a partir del 12 de noviembre, es decir, una semana antes de su lanzamiento oficial, un movimiento que ayudará a aliviar la presión sobre los servidores y evitar colapsos en las tiendas digitales, algo que ya pasó con otros juegos, como Hollow Knight: Silkson, el año pasado.

Algo que podrá no ser atractivo para los usuarios es que la versión física del juego será un código de descarga dentro de una caja, mientras que la Ultimate Edition contará con una “colección de vehículos premium, armas, equipo y acción que se irán desgranando a lo largo de la historia de Jason y Lucía”.

Además, la empresa confirmó que todas aquellas personas que reserven o compren cualquiera de las dos ediciones antes del 20 de noviembre podrán acceder al Pack Vintage Vice City, que es una colección de elementos que evoca a uno de los títulos más queridos de la franquicia.

GTA VI afianza el estándar de los 80 dólares en el gaming

Grand Theft Auto VI no es el primer juego en llegar a la barrera de los 80 dólares e incluso romperla con su Ultimate Edition, las cuales serán tan atractivas que incluso elevarán las ventas de consolas . Otro ejemplo relevante es Mario Kart. World, que se publicó con la salida del Nintendo Switch 2 también por el mismo precio y encendió las quejas de los consumidores.

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En julio del año pasado, Microsoft presentó The Outer Worlds 2 por 80 dólares. No obstante, la empresa se retractó rápidamente y regresó a los 70 dólares, debido a la reacción negativa de sus usuarios.

Según declaraciones que el entonces CEO de Nintendo of America, Doug Bowser , dio a Expansión, “siempre buscamos tener nuestros productos disponibles para un conjunto más amplio de consumidores, pero también tenemos que asegurarnos de cubrir el costo de desarrollo y de fabricación”.

Incluso destacó que el valor de los juegos desarrollados por la propia Nintendo pueden variar según elementos como su duración y rejugabilidad. “Mario Kart. World, por ejemplo, será algo que la gente jugará por años en solitario, con amigos, con su familia. Así que con toda esa duración y tiempo, es un buen valor”, afirmó el ejecutivo.

Pero este tipo de discursos son cada vez más comunes dentro de la industria para justificar las subidas de precio. En una postura similar, Matthew Karch, director general del estudio Saber Interactive, señaló que el costo de los 60 y 70 dólares ya es insostenible para la industria, debido a los altos costos de desarrollo.

Asimismo, el exdirector de PlayStatiom Shawn Layden, afirmó en una entrevista con GamesIndustry.biz, que los desarrolladores de juegos AAA cada vez se ven más presionados a aumentar los precios a causa de los crecientes costes de desarrollo.

“El costo de producción es excesivamente alto”, dijo. “Si vas a gastar más de 200 millones de dólares en desarrollar un juego, tus márgenes de beneficio son muy ajustados, a menos que esperes vender 25 millones de unidades. A menos que seas Rockstar, no deberías esperar vender 25 millones de unidades”.

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Videojuegos de PC

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