De acuerdo con Rockstar, los jugadores que reserven el juego podrán pre descargarlo a partir del 12 de noviembre, es decir, una semana antes de su lanzamiento oficial, un movimiento que ayudará a aliviar la presión sobre los servidores y evitar colapsos en las tiendas digitales, algo que ya pasó con otros juegos, como Hollow Knight: Silkson, el año pasado.

Algo que podrá no ser atractivo para los usuarios es que la versión física del juego será un código de descarga dentro de una caja, mientras que la Ultimate Edition contará con una “colección de vehículos premium, armas, equipo y acción que se irán desgranando a lo largo de la historia de Jason y Lucía”.

Además, la empresa confirmó que todas aquellas personas que reserven o compren cualquiera de las dos ediciones antes del 20 de noviembre podrán acceder al Pack Vintage Vice City, que es una colección de elementos que evoca a uno de los títulos más queridos de la franquicia.

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