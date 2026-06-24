En julio del año pasado, Microsoft presentó The Outer Worlds 2 por 80 dólares. No obstante, la empresa se retractó rápidamente y regresó a los 70 dólares, debido a la reacción negativa de sus usuarios.
Según declaraciones que el entonces CEO de Nintendo of America, Doug Bowser , dio a Expansión, “siempre buscamos tener nuestros productos disponibles para un conjunto más amplio de consumidores, pero también tenemos que asegurarnos de cubrir el costo de desarrollo y de fabricación”.
Incluso destacó que el valor de los juegos desarrollados por la propia Nintendo pueden variar según elementos como su duración y rejugabilidad. “Mario Kart. World, por ejemplo, será algo que la gente jugará por años en solitario, con amigos, con su familia. Así que con toda esa duración y tiempo, es un buen valor”, afirmó el ejecutivo.
Pero este tipo de discursos son cada vez más comunes dentro de la industria para justificar las subidas de precio. En una postura similar, Matthew Karch, director general del estudio Saber Interactive, señaló que el costo de los 60 y 70 dólares ya es insostenible para la industria, debido a los altos costos de desarrollo.
Asimismo, el exdirector de PlayStatiom Shawn Layden, afirmó en una entrevista con GamesIndustry.biz, que los desarrolladores de juegos AAA cada vez se ven más presionados a aumentar los precios a causa de los crecientes costes de desarrollo.
“El costo de producción es excesivamente alto”, dijo. “Si vas a gastar más de 200 millones de dólares en desarrollar un juego, tus márgenes de beneficio son muy ajustados, a menos que esperes vender 25 millones de unidades. A menos que seas Rockstar, no deberías esperar vender 25 millones de unidades”.