El fin del videojuego físico obliga al retail a reinventar su negocio

Aunque en la industria existe una tendencia hacia los videojuegos en formato digital, su desaparición afecta a mercados como el de segunda mano y el coleccionismo. Además, reduce la competencia en los precios, complica la preservación del videojuego como elemento cultural y “a largo plazo genera (a los retailers) un problema estructural muy serio”, afirma Emilio Hurtado, cofundador de A1M Entertainment, una compañía especializada en el desarrollo de la industria del gaming.

Eso sí, el analista no habla de una “muerte inmediata” para estas cadenas de videojuegos, como Gameplanet, en México, o GameStop, en Estados Unidos, pues todavía cuentan con otros publishers que desarrollan juegos que sí siguen apostando por el formato físico, además de un catálogo heredado, segunda mano, coleccionismo, venta de periféricos, cartas, merchandising u otros productos de la cultura geek.

Iván Castillo, especialista en el mercado de videojuegos en México para Circana, coincide en que esta decisión “representa un reto importante para este tipo de tiendas, aunque no necesariamente implica una condena definitiva para su modelo de negocio”, debido a la diversificación de su oferta.

Asimismo, anticipa que para seguir manteniéndose relevantes, este tipo de tiendas fortalecerán su presencia en otros sectores más que depender exclusivamente del software de videojuegos. “Aun así, todavía conservan oportunidades en segmentos como accesorios, consolas de nueva generación y productos complementarios, aunque en un contexto donde los precios son cada vez más elevados”.