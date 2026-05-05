Xbox contrata a líderes de Microsoft y OpenAI para combatir varios meses con pérdidas de ingresos

Desde su llegada en febrero a Xbox, Asha Sharma es un remolino. La directora ejecutiva, que llegó para suplir a Phil Spencer, anunció nuevos cambios administrativos dentro de la empresa para reactivar el crecimiento de la categoría de videojuegos e incluyen a exdirectivos de OpenAI.
“Necesitamos evolucionar nuestra forma de trabajar y de organizarnos en toda nuestra plataforma. En este momento es muy difícil generar impacto rápidamente. Dedicamos demasiado tiempo a la introspección en lugar de interactuar con la comunidad, y carecemos de la profundidad necesaria en algunos aspectos fundamentales”, escribió Sharma en un memorando a los empleados.