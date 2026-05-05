Xbox contrata a líderes de Microsoft y OpenAI para combatir varios meses con pérdidas de ingresos

La semana pasada, Microsoft presentó su reporte trimestral, donde dio a conocer que la vertical de videojuegos tuvo su cuarta caída de ingresos en los últimos seis trimestres y por ello van a incorporar “nuevos líderes con experiencia técnica y en el ámbito del consumidor que aún no poseemos”, dijo.

Varios de estos ejecutivos llegarán desde GitHub, Core AI, una vertical dentro de Microsoft enfocada en consolidar y acelerar sus tecnologías de IA, pero también habrá gente con experiencia dentro de OpenAI.

Uno de los perfiles más importantes que incorporarán a Xbox es Jared Palmer, quien fue vicepresidente de producto de CoreAI y vicepresidente sénior de GitHub. Él será miembro del equipo técnico para trabajar en producto, ingeniería, herramientas para desarrolladores e infraestructura y atenderá cuestiones de “gusto”, según escribió Sharma.

Por otra parte, Tim Allen, vicepresidente de diseño de CoreAI y vicepresidente sénior de diseño e investigación de GitHub, también se unirá a Xbox y dirigirá el área de diseño, mientras que Evan Chaki, director general de CoreAI, dirigirá un equipo de ingenieros desplegados en el terreno que buscará simplificar el desarrollo y acabar con el trabajo repetitivo.