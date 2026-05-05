Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Videojuegos / header desktop Home Expansión
Videojuegos / galería desktop Home Expansión
Publicidad
Tecnología

Xbox anuncia una reestructuración con líderes de Microsoft y OpenAI

Asha Sharma, la CEO de Xbox, dijo que estas contrataciones tienen el objetivo de “evolucionar la forma de trabajar” en Xbox.
mar 05 mayo 2026 03:30 PM
Xbox contrata a líderes de Microsoft y OpenAI para combatir varios meses con pérdidas de ingresos
La semana pasada, Microsoft presentó su reporte trimestral, donde dio a conocer que la vertical de videojuegos tuvo su cuarta caída de ingresos en los últimos seis trimestres. (Xbox/Facebook)

Desde su llegada en febrero a Xbox, Asha Sharma es un remolino. La directora ejecutiva, que llegó para suplir a Phil Spencer, anunció nuevos cambios administrativos dentro de la empresa para reactivar el crecimiento de la categoría de videojuegos e incluyen a exdirectivos de OpenAI.

“Necesitamos evolucionar nuestra forma de trabajar y de organizarnos en toda nuestra plataforma. En este momento es muy difícil generar impacto rápidamente. Dedicamos demasiado tiempo a la introspección en lugar de interactuar con la comunidad, y carecemos de la profundidad necesaria en algunos aspectos fundamentales”, escribió Sharma en un memorando a los empleados.

Publicidad

La semana pasada, Microsoft presentó su reporte trimestral, donde dio a conocer que la vertical de videojuegos tuvo su cuarta caída de ingresos en los últimos seis trimestres y por ello van a incorporar “nuevos líderes con experiencia técnica y en el ámbito del consumidor que aún no poseemos”, dijo.

Varios de estos ejecutivos llegarán desde GitHub, Core AI, una vertical dentro de Microsoft enfocada en consolidar y acelerar sus tecnologías de IA, pero también habrá gente con experiencia dentro de OpenAI.

Uno de los perfiles más importantes que incorporarán a Xbox es Jared Palmer, quien fue vicepresidente de producto de CoreAI y vicepresidente sénior de GitHub. Él será miembro del equipo técnico para trabajar en producto, ingeniería, herramientas para desarrolladores e infraestructura y atenderá cuestiones de “gusto”, según escribió Sharma.

Por otra parte, Tim Allen, vicepresidente de diseño de CoreAI y vicepresidente sénior de diseño e investigación de GitHub, también se unirá a Xbox y dirigirá el área de diseño, mientras que Evan Chaki, director general de CoreAI, dirigirá un equipo de ingenieros desplegados en el terreno que buscará simplificar el desarrollo y acabar con el trabajo repetitivo.

Publicidad

Jonathan McKay, antiguo director de Meta y jefe de crecimiento de ChatGPT en OpenAI, será el jefe de crecimiento de Xbox tras haber ocupado ese cargo en el grupo CoreAI y David Schloss, director sénior de producto y crecimiento de Instacart, se unirá al equipo de Sharma para hacerse cargo del negocio de suscripciones y servicios en la nube de Xbox.

Cabe resaltar que la división de suscripciones es una de las más importantes para Xbox. De hecho, el mes pasado la propia Sharma anunció que se echaban para atrás y redujeron el precio de Game Pass , una situación que generó controversia durante el liderazgo de Phil Spencer.

Entre otros de los movimientos importantes dentro de la organización destacan las salidas de Kevin Gammill, vicepresidente corporativo a cargo de la experiencia de usuario, el desarrollo de juegos y las plataformas de publicación de Xbox, así como la de Roanne Sones, vicepresidenta corporativa de dispositivos y ecosistema de Xbox.

Publicidad

Tags

Xbox

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad