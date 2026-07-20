“Dejen de satanizar la IA”: el 90% de los adolescentes ya la usa

Cada vez más jóvenes usan la Inteligencia Artificial para muchas de sus actividades diarias, desde recabar información, aprender o adquirir nuevas habilidades. OpenAI reporta que alrededor de nueve de cada 10 adolescentes tienen acceso a ellas, por lo que pedirles que la utilicen hasta que sean adultos podría ser contraproducente. Sin embargo, su acceso debería ir a la par con la protección correspondiente, específicamente para adolescentes.
En México, ocho de cada 10 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México usa la Inteligencia Artificial como parte de su entorno educativo y de investigación, según reveló el estudio Presencia y uso de la IA generativa en la UNAM.