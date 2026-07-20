“Dejen de satanizar la IA”: el 90% de los adolescentes ya la usa

Para la activista Oriana McKenzie, la IA tiene el poder de contribuir a los procesos de aprendizaje y, de hecho, ella los usa para organizar su carga de trabajo de forma más eficiente, estudiar y optimizar sus tiempos para aprovecharlo en actividades que disfrutaba, comentó en una conferencia con OpenAI.

Ante ello, en vez de plantear que los menores deben mantenerse alejados de la IA, la empresa señala que el desafío ahora consiste en ofrecer experiencias de acuerdo a su edad, pues el impedir que los adolescentes accedan a estas herramientas podría dejarlos menos preparados para desenvolverse en la vida en general.

Por otra parte, el investigador de la UNAM, Luis Josué Lugo Sánchez apunta que un uso ético de la IA implica cuestionarse las razones detrás de su uso y, a partir de ahí, generar mecanismos de uso responsable.

“Es indispensable dejar de satanizar las herramientas de IA”, puntualiza el experto y agrega que, se quiera o no, son parte del estilo de vida actual. Asimismo, destaca que conocer, utilizar y aprovecharlas a su favor será una habilidad necesaria para su futuro laboral.

En este sentido, los especialistas son contundentes al puntualizar que ejercer un enfoque de prohibición ante la IA produciría cerrar oportunidades de empleabilidad y, además, generaría una amplificación de brechas de desigualdad entre quienes las usan y quienes no.