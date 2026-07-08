9 de cada 10 estudiantes de la UNAM usan inteligencia artificial: estudio revela su principal uso en las aulas

La inteligencia artificial dejó de ser una herramienta del futuro para convertirse en parte de la rutina para los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de acuerdo al estudio elaborado por el Digital Education Council (DEC).
El DEC, en colaboración con la UNAM, muestra que nueve de cada 10 estudiantes universitarios ya utilizan herramientas de IA para investigar, redactar textos o desarrollar ideas, mientras que tres de cada cuatro docentes también recurren a esta tecnología para elaborar materiales de enseñanza y evaluaciones.
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Sin embargo, el mismo informe del DEC, una comunidad de universidades a nivel global para promover la adopción responsable de la inteligencia artificial, advierte que aunque existe una percepción mayoritariamente positiva sobre el potencial de la inteligencia artificial, ocho de cada 10 integrantes de la comunidad universitaria aseguran desconocer las normas institucionales que regulan su uso.
La IA ya está en la UNAM
El estudio tomó en cuenta a 5,509 estudiantes y 889 profesores de la UNAM para conocer cómo han cambiado los hábitos de estudio y de enseñanza con la llegada de la inteligencia artificial.
Los resultados muestran que estas herramientas ya están siendo implementadas por el 91.5% de los estudiantes y 75% del cuerpo docente utilizan alguna plataforma de IA durante sus actividades académicas.
¿Qué aplicaciones de IA se utilizan más?
Entre las aplicaciones más utilizadas están ChatGPT, empleado por 79.8% de los estudiantes, muy por encima de otras alternativas como Google Gemini (48.7%), Meta AI (36.8%), Microsoft Copilot (17.2%) y DeepSeek (14.1%).
Además, estas son utilizadas, mayormente en el teléfono celular con un 86.4% del alumnado, mientras que poco más de la mitad también recurre a una computadora portátil.
¿Para qué ocupan la IA?
Para los estudiantes, la principal utilidad consiste en buscar información (60.5%), generar ideas o elaborar primeros borradores (56.9%), además de apoyo en redacción, traducción y organización de contenidos.
Por otro lado, los profesores emplean la IA principalmente para crear materiales didácticos y evaluaciones (56.4%), desarrollar contenido multimedia y enseñar a sus propios alumnos cómo utilizar estas tecnologías de manera responsable.
A pesar del elevado nivel de adopción, el informe señala que el uso sigue siendo principalmente operativo y no estratégico, lo que representa uno de los principales retos para la educación superior en los próximos años.
La mayoría usa IA, pero desconoce las reglas
Aunque la inteligencia artificial se encuentra ampliamente extendida entre la comunidad universitaria, el 71.7% de los estudiantes y el 79% de los docentes afirmaron desconocer las políticas de la UNAM sobre el uso de estas herramientas, mientras que 82.1% del alumnado y 81.2% de los docentes consideran que la institución todavía no cuenta con normas suficientemente claras para orientar su utilización en actividades académicas.
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Lo cual es un reto, debido a que gran parte de la comunidad utiliza inteligencia artificial todos los días o al menos una vez por semana, pero lo hace sin un marco de referencia claro sobre aspectos como integridad académica, atribución de contenidos, protección de datos o límites éticos.
En cuanto a la alfabetización en inteligencia artificial se midió a partir de cinco dimensiones que incluyen comprensión de la tecnología, pensamiento crítico, uso responsable, centralidad humana y conocimiento disciplinario. En todas ellas, tanto estudiantes como docentes obtuvieron niveles intermedios, con calificaciones promedio de entre 1.4 y 1.7 en una escala de tres puntos.
Esto significa que la mayoría sabe utilizar la IA para resolver tareas específicas y reconoce algunos de sus riesgos, como los sesgos o el plagio, pero todavía existe poca capacidad para liderar proyectos de innovación, rediseñar procesos educativos o participar en la construcción de políticas institucionales relacionadas con estas tecnologías.
¿Cuáles son las mayores preocupaciones por la IA?
La principal razón de preocupación está en los procesos de evaluación, donde una parte importante del estudiantado señaló desconfianza hacia el uso de sistemas automatizados para calificar trabajos, debido al riesgo de errores, sesgos o decisiones que puedan afectar la equidad académica.
Los alumnos también expresaron inquietudes relacionadas con la calidad del aprendizaje, en las que mencionaron la posibilidad de desarrollar conocimientos superficiales, depender excesivamente de las respuestas generadas por IA y comprometer la privacidad de la información personal al utilizar plataformas externas.
A esto se agrega que menos de la mitad considera sentirse completamente preparada para incorporarse a un mercado laboral donde estas herramientas tendrán un papel predominante.
¿Qué recomienda la DEC a la UNAM sobre la IA?
El Digital Education Council propone cinco líneas de acción para la UNAM:
Desarrollar una estrategia institucional clara sobre IA.
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Fortalecer y difundir lineamientos de uso.
Ampliar la formación en ética, pensamiento crítico y competencias digitales
Rediseñar los sistemas de evaluación antes de automatizar procesos
Promover una gobernanza participativa que incorpore a estudiantes y profesores en la elaboración de las políticas universitarias.
El DEC señala que el mayor reto consiste en que universidades como la UNAM pasen de la adopción tecnológica a una integración pedagógica que combine innovación, transparencia y confianza dentro del aprendizaje.