9 de cada 10 estudiantes de la UNAM usan inteligencia artificial: estudio revela su principal uso en las aulas

Sin embargo, el mismo informe del DEC , una comunidad de universidades a nivel global para promover la adopción responsable de la inteligencia artificial, advierte que aunque existe una percepción mayoritariamente positiva sobre el potencial de la inteligencia artificial, ocho de cada 10 integrantes de la comunidad universitaria aseguran desconocer las normas institucionales que regulan su uso.

La IA ya está en la UNAM

El estudio tomó en cuenta a 5,509 estudiantes y 889 profesores de la UNAM para conocer cómo han cambiado los hábitos de estudio y de enseñanza con la llegada de la inteligencia artificial.

Los resultados muestran que estas herramientas ya están siendo implementadas por el 91.5% de los estudiantes y 75% del cuerpo docente utilizan alguna plataforma de IA durante sus actividades académicas.

¿Qué aplicaciones de IA se utilizan más?

Entre las aplicaciones más utilizadas están ChatGPT, empleado por 79.8% de los estudiantes, muy por encima de otras alternativas como Google Gemini (48.7%), Meta AI (36.8%), Microsoft Copilot (17.2%) y DeepSeek (14.1%).

En tan sólo cinco días, ChatGPT logró llegar al millón de usuarios, de acuerdo con datos de Statista. (JAKUB PORZYCKI/NurPhoto via AFP)

Además, estas son utilizadas, mayormente en el teléfono celular con un 86.4% del alumnado, mientras que poco más de la mitad también recurre a una computadora portátil.

¿Para qué ocupan la IA?

Para los estudiantes, la principal utilidad consiste en buscar información (60.5%), generar ideas o elaborar primeros borradores (56.9%), además de apoyo en redacción, traducción y organización de contenidos.

Por otro lado, los profesores emplean la IA principalmente para crear materiales didácticos y evaluaciones (56.4%), desarrollar contenido multimedia y enseñar a sus propios alumnos cómo utilizar estas tecnologías de manera responsable.

A pesar del elevado nivel de adopción, el informe señala que el uso sigue siendo principalmente operativo y no estratégico, lo que representa uno de los principales retos para la educación superior en los próximos años.

La mayoría usa IA, pero desconoce las reglas

Aunque la inteligencia artificial se encuentra ampliamente extendida entre la comunidad universitaria, el 71.7% de los estudiantes y el 79% de los docentes afirmaron desconocer las políticas de la UNAM sobre el uso de estas herramientas, mientras que 82.1% del alumnado y 81.2% de los docentes consideran que la institución todavía no cuenta con normas suficientemente claras para orientar su utilización en actividades académicas.