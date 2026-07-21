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La IA obliga a un "reseteo" laboral: las empresas ya no buscan títulos, sino habilidades

Mientras quienes adoptan estas herramientas pueden acceder a mejores salarios, quienes no desarrollen nuevas habilidades corren el riesgo de quedarse rezagados.
mar 21 julio 2026 04:00 PM
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La IA redefine el significado de "trabajador competitivo": las empresas ya no buscan títulos
Las habilidades humanas ganan relevancia: el pensamiento crítico, la ética, la capacidad de colaborar y la toma de decisiones serán cada vez más valiosas conforme la IA asuma tareas técnicas y rutinarias.
 (Foto: Tero Vesalainen/Getty Images)

Además de automatizar tareas, la inteligencia artificial está cambiando el concepto de qué significa ser un “trabajador competitivo”. Mientras las empresas aceleran la adopción de esta tecnología, quienes se unen al mercado laboral o ya forman parte de él se ven obligados a desarrollar nuevas habilidades que les permitan mantenerse vigentes. Si bien este ha sido un requerimiento permanente, el cambio radica en que ahora debe hacerse con más velocidad, según coincidieron especialistas durante el webinar The Workforce Reset: cómo está cambiando el talento en América Latina, organizado por el Tecnológico de Monterrey.

Durante la charla insistieron en que la región atraviesa un "reseteo" del mundo laboral, donde el aprendizaje continuo, el dominio de herramientas de IA y las habilidades humanas comienzan a pesar más que los títulos universitarios.

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De acuerdo con el estudio El impacto de la IA en el trabajo: Barómetro global de la IA en el mundo laboral 2025 de PwC, las habilidades que buscan los empleadores están cambiando un 66% más rápido en las ocupaciones más expuestas a la IA, en comparación con el 25% revelado en el informe del año previo.

Además revela que la demanda de títulos de educación superior por parte de los empleadores está disminuyendo en todos los trabajos, pero especialmente rápido en los roles expuestos a la IA. El porcentaje de empleos mejorados por la IA que requieren un título cayó 7% entre 2019 y 2024, pasando del 66% al 59%, y 9% (del 53% al 44%) para los trabajos automatizados por IA.

Más capacitación, pero lejos de los modelos tradicionales

Andrés Watson, cofundador de Guayerd, una empresa de tecnología educativa, explica que, de acuerdo con el Foro Económico Mundial, 85% de las empresas invierte fuertemente en capacitación, pero 65% asegura que aún no logra desarrollar el talento que necesita. A su juicio, esto demuestra que el problema no es cuánto se invierte, sino cómo se diseña la formación de los trabajadores.

"Debe existir un codiseño entre las organizaciones y quienes capacitan para entender cuáles son las necesidades reales de las empresas", explica.

Mónica Flores, presidenta de ManpowerGroup para Latinoamérica, señala que siete de cada diez empresas afirman no encontrar el talento necesario para cubrir sus vacantes, una situación que no atribuye a la falta de personas buscando empleo, sino al acelerado cambio de habilidades que exige la inteligencia artificial.

Pese a que el impacto puede ser más significativo para los recién egresados con perfiles junior, cuyos empleos corren más riesgo de automatizarse, la directiva asegura que el reto ya no afecta únicamente a los jóvenes que ingresan al mercado laboral, sino que todas las generaciones necesitan aprender nuevas competencias en menos tiempo y, aunque no trabajen en áreas tecnológicas, tienen que familiarizarse con herramientas de inteligencia artificial para mantenerse vigentes.

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De acuerdo con PwC, las ofertas de trabajo que requieren habilidades de IA en México mantuvieron un crecimiento positivo entre 2021 y 2024, con una tasa compuesta anual de crecimiento de 33.6%.

La firma de servicios profesionales señala que en México el sector de información y comunicaciones lidera las ofertas de trabajo relacionadas con IA, con un aumento sostenido en vacantes que requieren estas habilidades, de 2.2% en 2021 a más de 3.6% en 2024. Otros sectores, como finanzas y seguros, manufactura, servicios de salud y trabajo social, se mantienen por debajo del 1%.

Flores también advierte que los modelos tradicionales de capacitación han dejado de ser efectivos debido a que estos requieren de mucho tiempo, pausas entre el trabajo y lograr mantener la atención de los trabajadores. En un entorno saturado de información y distracciones, las organizaciones, dice, necesitan procesos de aprendizaje más ágiles, prácticos y atractivos, integrados a la rutina diaria del trabajador.

A ello se suma un desfase entre el sistema educativo y las necesidades del mercado. "La brecha se abre no solo porque el mundo laboral cambia, sino porque las instituciones educativas no se actualizan a la misma velocidad para cambiar la matrícula", afirma.

Los retos también traen oportunidades

Pese a la exigencia de habilidades en periodos más cortos, Flores considera que esta transformación también representa una oportunidad conforme los títulos pierden peso frente a las habilidades demostrables, algo que desde su perspectiva podría ocasionar que personas que históricamente han enfrentado barreras laborales, como mujeres, profesionistas fuera de áreas STEM o poblaciones con menor acceso a tecnología, podrían encontrar nuevas vías para competir, siempre que logren acceder a herramientas y capacitación.

Las habilidades humanas también ganan relevancia, la presidenta de ManpowerGroup destaca que competencias como el pensamiento crítico, la ética, la capacidad de colaborar y la toma de decisiones serán cada vez más valiosas conforme la IA asuma tareas técnicas y rutinarias.

Juan Simón Salazar, cofundador de HackU, empresa dedicada a la capacitación empresarial, coincide en que la tecnología está elevando el valor de capacidades difíciles de automatizar, como mantener la atención durante periodos prolongados y formular buenas preguntas, una habilidad que considera esencial para obtener mejores resultados de los sistemas de inteligencia artificial.

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Además, advierte que comienza a surgir una nueva brecha salarial entre quienes utilizan estas herramientas y quienes permanecen al margen. Según explicó, los trabajadores que incorporan IA en sus actividades pueden acceder a salarios hasta 60% más altos, mientras que quienes no lo hacen corren el riesgo de estancarse profesionalmente.

"Es parecido a lo que ocurrió hace años con el inglés en América Latina. Quienes dominaban el idioma tenían acceso a mejores oportunidades; hoy esa diferencia comienza a darse entre quienes usan inteligencia artificial y quienes no", señala.

El trabajo de PwC señala que en las industrias altamente influenciadas por la inteligencia artificial, los salarios están aumentando al doble de la velocidad en comparación con aquellas menos expuestas a esta tecnología, beneficiando tanto a trabajos automatizables como a aquellos aumentados por la tecnología.

Los empleos que requieren dichas habilidades en IA también continúan creciendo más rápido que todos los empleos, con un crecimiento de 7.5% desde 2024, incluso cuando el total de ofertas de empleo cayó un 11.3% a nivel global.

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Empleo Inteligencia artificial

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