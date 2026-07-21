La IA redefine el significado de "trabajador competitivo": las empresas ya no buscan títulos

De acuerdo con PwC, las ofertas de trabajo que requieren habilidades de IA en México mantuvieron un crecimiento positivo entre 2021 y 2024, con una tasa compuesta anual de crecimiento de 33.6%.
La firma de servicios profesionales señala que en México el sector de información y comunicaciones lidera las ofertas de trabajo relacionadas con IA, con un aumento sostenido en vacantes que requieren estas habilidades, de 2.2% en 2021 a más de 3.6% en 2024. Otros sectores, como finanzas y seguros, manufactura, servicios de salud y trabajo social, se mantienen por debajo del 1%.
Flores también advierte que los modelos tradicionales de capacitación han dejado de ser efectivos debido a que estos requieren de mucho tiempo, pausas entre el trabajo y lograr mantener la atención de los trabajadores. En un entorno saturado de información y distracciones, las organizaciones, dice, necesitan procesos de aprendizaje más ágiles, prácticos y atractivos, integrados a la rutina diaria del trabajador.
A ello se suma un desfase entre el sistema educativo y las necesidades del mercado. "La brecha se abre no solo porque el mundo laboral cambia, sino porque las instituciones educativas no se actualizan a la misma velocidad para cambiar la matrícula", afirma.
Los retos también traen oportunidades
Pese a la exigencia de habilidades en periodos más cortos, Flores considera que esta transformación también representa una oportunidad conforme los títulos pierden peso frente a las habilidades demostrables, algo que desde su perspectiva podría ocasionar que personas que históricamente han enfrentado barreras laborales, como mujeres, profesionistas fuera de áreas STEM o poblaciones con menor acceso a tecnología, podrían encontrar nuevas vías para competir, siempre que logren acceder a herramientas y capacitación.
Las habilidades humanas también ganan relevancia, la presidenta de ManpowerGroup destaca que competencias como el pensamiento crítico, la ética, la capacidad de colaborar y la toma de decisiones serán cada vez más valiosas conforme la IA asuma tareas técnicas y rutinarias.
Juan Simón Salazar, cofundador de HackU, empresa dedicada a la capacitación empresarial, coincide en que la tecnología está elevando el valor de capacidades difíciles de automatizar, como mantener la atención durante periodos prolongados y formular buenas preguntas, una habilidad que considera esencial para obtener mejores resultados de los sistemas de inteligencia artificial.