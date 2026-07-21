La IA redefine el significado de "trabajador competitivo": las empresas ya no buscan títulos

De acuerdo con el estudio El impacto de la IA en el trabajo: Barómetro global de la IA en el mundo laboral 2025 de PwC, las habilidades que buscan los empleadores están cambiando un 66% más rápido en las ocupaciones más expuestas a la IA, en comparación con el 25% revelado en el informe del año previo.

Además revela que la demanda de títulos de educación superior por parte de los empleadores está disminuyendo en todos los trabajos, pero especialmente rápido en los roles expuestos a la IA. El porcentaje de empleos mejorados por la IA que requieren un título cayó 7% entre 2019 y 2024, pasando del 66% al 59%, y 9% (del 53% al 44%) para los trabajos automatizados por IA.

Más capacitación, pero lejos de los modelos tradicionales

Andrés Watson, cofundador de Guayerd, una empresa de tecnología educativa, explica que, de acuerdo con el Foro Económico Mundial, 85% de las empresas invierte fuertemente en capacitación, pero 65% asegura que aún no logra desarrollar el talento que necesita. A su juicio, esto demuestra que el problema no es cuánto se invierte, sino cómo se diseña la formación de los trabajadores.

"Debe existir un codiseño entre las organizaciones y quienes capacitan para entender cuáles son las necesidades reales de las empresas", explica.

Mónica Flores, presidenta de ManpowerGroup para Latinoamérica, señala que siete de cada diez empresas afirman no encontrar el talento necesario para cubrir sus vacantes, una situación que no atribuye a la falta de personas buscando empleo, sino al acelerado cambio de habilidades que exige la inteligencia artificial.

Pese a que el impacto puede ser más significativo para los recién egresados con perfiles junior, cuyos empleos corren más riesgo de automatizarse, la directiva asegura que el reto ya no afecta únicamente a los jóvenes que ingresan al mercado laboral, sino que todas las generaciones necesitan aprender nuevas competencias en menos tiempo y, aunque no trabajen en áreas tecnológicas, tienen que familiarizarse con herramientas de inteligencia artificial para mantenerse vigentes.

