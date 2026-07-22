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Una IA de OpenAI actuó como un hacker: encontró fallas, robó credenciales y entró a servidores reales

Lo ocurrido dejó nuevas preguntas sobre cómo deben evaluarse los modelos capaces de realizar tareas complejas sin intervención humana.
mié 22 julio 2026 12:30 PM
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El incidente obligó a OpenAI y Hugging Face a reforzar sus medidas de seguridad mientras continúa la investigación conjunta. (Expansión|ChatGPT)

Una combinación de modelos de OpenAI comprometió infraestructura de la propia compañía y de Hugging Face, una plataforma especializada en el desarrollo y alojamiento de modelos de inteligencia artificial, durante una evaluación interna de ciberseguridad. Los sistemas encontraron vulnerabilidades desconocidas, consiguieron acceso abierto a internet, robaron credenciales y alcanzaron servidores reales para obtener respuestas de una prueba.

Ambas empresas calificaron el caso como un incidente sin precedentes y mantienen abierta una investigación para reconstruir lo ocurrido y corregir las fallas utilizadas.

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Qué modelos participaron y por qué estaban realizando ataques

El incidente ocurrió durante una evaluación interna diseñada para medir hasta dónde pueden llegar los modelos de inteligencia artificial al ejecutar operaciones cibernéticas avanzadas. Para ello, OpenAI utilizó una combinación de sistemas, entre ellos GPT-5.6 Sol y otro modelo más capaz que todavía no ha sido lanzado públicamente.

La prueba se realizaba con ExploitGym, un benchmark que mide la capacidad de los modelos para descubrir vulnerabilidades y completar rutas de ataque complejas. Con el objetivo de conocer su desempeño máximo, OpenAI redujo las restricciones relacionadas con actividades cibernéticas y desactivó los clasificadores de seguridad que normalmente impiden este tipo de comportamientos en sus productos comerciales.

Según la compañía, el objetivo era medir las capacidades reales de los modelos dentro de un entorno controlado. Sin embargo, la evaluación terminó convirtiéndose en lo que OpenAI calificó como un incidente cibernético sin precedentes.

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Cómo la IA encontró una falla desconocida y consiguió acceso a Internet

Aunque la evaluación se ejecutaba dentro de un entorno aislado, los modelos buscaron una forma de obtener acceso abierto a Internet para resolver los ejercicios del benchmark.

Durante ese proceso descubrieron una vulnerabilidad de día cero en el software de terceros utilizado como intermediario para instalar paquetes dentro del entorno de investigación. Tras explotarla, realizaron acciones de escalamiento de privilegios y movimientos laterales entre distintos sistemas hasta llegar a un equipo que sí contaba con conexión a Internet.

OpenAI informó que notificó responsablemente la vulnerabilidad al proveedor del software afectado y ya trabaja con él para desarrollar una corrección que elimine esa falla.

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Por qué entró a los servidores de Hugging Face

Una vez conectado a Internet, el modelo dedujo que Hugging Face podía alojar información relacionada con ExploitGym y comenzó a buscar una forma de acceder a ella.

Para conseguirlo, encadenó distintos métodos de ataque, entre ellos el uso de credenciales robadas, la explotación de vulnerabilidades de día cero y la identificación de una ruta de ejecución remota de código dentro de los servidores de la plataforma.

Como resultado, logró acceder a una base de datos de producción de Hugging Face y obtener directamente las soluciones utilizadas en la evaluación. OpenAI señaló que toda la evidencia indica que los modelos estaban completamente enfocados en resolver el benchmark y llevaron ese objetivo hasta un nivel que rebasó el entorno previsto para la prueba.

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Cómo detectaron y detuvieron el incidente

La actividad fue detectada por el equipo de seguridad de OpenAI, que se puso en contacto con Hugging Face. Para ese momento, la plataforma ya había identificado el comportamiento anómalo, detenido el acceso e iniciado las tareas de contención y reconstrucción forense utilizando también sus propios modelos de código abierto.

Ambas compañías mantienen abierta una investigación para determinar con precisión las vulnerabilidades utilizadas y reforzar sus sistemas. Mientras tanto, OpenAI implementó controles más estrictos en su infraestructura, reforzó el monitoreo durante las evaluaciones internas y comenzó a corregir las fallas detectadas junto con los proveedores involucrados.

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La empresa aseguró que este incidente demuestra que modelos como GPT-5.6 Sol ya son capaces de descubrir y combinar vulnerabilidades en sistemas reales sin necesidad de acceder a su código fuente. Por ello, considera que el desarrollo de modelos cada vez más potentes debe avanzar acompañado de medidas de seguridad, monitoreo y herramientas defensivas capaces de evolucionar al mismo ritmo que la inteligencia artificial.

Tags

Inteligencia artificial OpenAI

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