El futuro de las organizaciones: multiagentes con supervisión creativa humana

Un agente, en términos simples, es un trabajador digital con cuatro capacidades: entiende contexto, decide una secuencia de acciones, usa herramientas y aprende del resultado. El multicitado OpenClaw expresa bien esta etapa: una plataforma abierta que corre en tu propia máquina y conecta apps de chat con asistentes siempre disponibles, con herramientas, memoria y ruteo multiagente. Adicionalmente, el nuevo NemoClaw, presentado por NVIDIA el 16 de marzo de 2026, no reemplaza a OpenClaw, lo fortalece. Es una capa de referencia para ejecutar OpenClaw con controles más estrictos de privacidad y seguridad. Hoy, dicho proyecto sigue en alpha (etapa inicial de pruebas); pero, ya muestra hacia dónde va la empresa del futuro.

Los datos duros ya no permiten hablar de moda. Microsoft informó en febrero de 2026 que más del 80% de las Fortune 500 ya usan agentes activos; en su Work Trend Index 2025, 82% de los líderes dijo que espera usar “digital labor” para ampliar su fuerza laboral en 12 a 18 meses. McKinsey estima un potencial de productividad de 4.4 billones de dólares por IA en casos corporativos, pero advierte que solo 1% de las empresas se considera madura en su despliegue, aunque 92% aumentará inversión. BCG añade que los agentes ya generan 17% del valor total de AI en 2025 y proyecta 29% para 2028. Deloitte señala que solo 1 de cada 5 compañías tiene madurez de gobierno para agentes autónomos.

Jensen Huang empuja esta transición en dos niveles. Conceptualmente, describe una secuencia clara: percepción, luego IA generativa, luego IA agéntica, después IA física y finalmente robótica general. Operativamente, construye la infraestructura para que eso escale: AI factories, OpenShell, NeMo Agent Toolkit, AI-Q, Nemotron y ahora NemoClaw. En su reciente conversación con Lex Fridman explicó que un “trabajador digital” necesita acceso a archivos, investigación y herramientas; por eso sostuvo que OpenClaw reinventa la computadora y que NemoClaw ayuda a volverla segura. Y la escala ya se diseña para ejércitos de agentes: la nueva arquitectura Vera de NVIDIA puede sostener más de 22,500 entornos concurrentes por rack y escalar a decenas de miles de instancias y herramientas agénticas.