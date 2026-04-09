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El futuro de las organizaciones: multiagentes con supervisión creativa humana

El futuro no será humano contra agentes. Será humano con multiagentes, bajo supervisión creativa humana.
jue 09 abril 2026 06:04 AM
El futuro de las organizaciones: multiagentes con supervisión creativa humana
Sí, algunas empresas sustituirán trabajo humano por agentes. Pero al mismo tiempo, cada profesional, emprendedor o pequeño equipo podrá competir con una potencia inédita porque tendrá sus propios equipos de agentes, considera Juan Carlos Chávez. (Foto: iStock)

Los LLMs fueron el gran salto de la IA reciente, pero en el fondo nacieron como máquinas de predicción: completan secuencias con enorme fluidez. Eso no basta para creatividad robusta; hace falta un ciclo entre generación, crítica y control adaptativo, el paso de “predicción pura” hacia una IA realmente creativa. Los agentes de hoy ya son el siguiente peldaño: añaden memoria, herramientas, investigación y acción sobre el mundo. Ya no solo responden; perciben, planean y actúan. NVIDIA define la agentic AI justamente así, y a los multi-agent systems como equipos de agentes especializados que colaboran hacia una meta común.

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Un agente, en términos simples, es un trabajador digital con cuatro capacidades: entiende contexto, decide una secuencia de acciones, usa herramientas y aprende del resultado. El multicitado OpenClaw expresa bien esta etapa: una plataforma abierta que corre en tu propia máquina y conecta apps de chat con asistentes siempre disponibles, con herramientas, memoria y ruteo multiagente. Adicionalmente, el nuevo NemoClaw, presentado por NVIDIA el 16 de marzo de 2026, no reemplaza a OpenClaw, lo fortalece. Es una capa de referencia para ejecutar OpenClaw con controles más estrictos de privacidad y seguridad. Hoy, dicho proyecto sigue en alpha (etapa inicial de pruebas); pero, ya muestra hacia dónde va la empresa del futuro.

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Los datos duros ya no permiten hablar de moda. Microsoft informó en febrero de 2026 que más del 80% de las Fortune 500 ya usan agentes activos; en su Work Trend Index 2025, 82% de los líderes dijo que espera usar “digital labor” para ampliar su fuerza laboral en 12 a 18 meses. McKinsey estima un potencial de productividad de 4.4 billones de dólares por IA en casos corporativos, pero advierte que solo 1% de las empresas se considera madura en su despliegue, aunque 92% aumentará inversión. BCG añade que los agentes ya generan 17% del valor total de AI en 2025 y proyecta 29% para 2028. Deloitte señala que solo 1 de cada 5 compañías tiene madurez de gobierno para agentes autónomos.

Jensen Huang empuja esta transición en dos niveles. Conceptualmente, describe una secuencia clara: percepción, luego IA generativa, luego IA agéntica, después IA física y finalmente robótica general. Operativamente, construye la infraestructura para que eso escale: AI factories, OpenShell, NeMo Agent Toolkit, AI-Q, Nemotron y ahora NemoClaw. En su reciente conversación con Lex Fridman explicó que un “trabajador digital” necesita acceso a archivos, investigación y herramientas; por eso sostuvo que OpenClaw reinventa la computadora y que NemoClaw ayuda a volverla segura. Y la escala ya se diseña para ejércitos de agentes: la nueva arquitectura Vera de NVIDIA puede sostener más de 22,500 entornos concurrentes por rack y escalar a decenas de miles de instancias y herramientas agénticas.

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Esto implica una verdad incómoda y otra esperanzadora. Sí: algunas empresas sustituirán trabajo humano por agentes. Pero al mismo tiempo, cada profesional, emprendedor o pequeño equipo podrá competir con una potencia inédita porque tendrá sus propios equipos de agentes. Microsoft ya lo llama el surgimiento del “agent boss”: el humano que construye, delega y supervisa agentes; 41% de los líderes espera que sus equipos entrenen agentes y 36% que los gestionen dentro de cinco años. El papel humano no desaparece; se eleva. Entre otras razones, porque la consciencia humana y la creatividad biológica —ancladas en experiencia vivida (qualia)— siguen siendo irreplicables en especie. Por eso el centro humano del futuro será lo que llamo el metacontrol creativo: decidir fines, juzgar sentido y corregir la dirección cuando la máquina optimiza sin sabiduría.

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La abundancia que viene puede ser histórica, pero no automática. Para empezar hoy: define un proceso repetitivo y asígnalo a un agente; crea un segundo agente crítico que revise calidad; conserva siempre un humano con autoridad final; y mide desde el día uno ahorro de tiempo, calidad y riesgo. El futuro no será humano contra agentes. Será humano con multiagentes, bajo supervisión creativa humana.

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Nota del editor: Juan Carlos Chávez es Profesor de Creatividad y Etología Económica en el sistema UP/IPADE y autor de los libros Sistema 3: La Mente Creativa (2025), Homo Creativus (2024), Biointeligencia Estratégica (2023), Inteligencia Creativa (2022), Multi-Ser en busca de sentido (2021), Psico-Marketing (2020) y Creatividad: el arma más poderosa del Mundo (2019). Es director de www.G-8D.com Agencia de Comunicación Creativa y consultor de empresas nacionales y transnacionales. Encuentra sus libros en Amazon y síguelo en Facebook , Instagram , YouTube y LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

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  • Juan Carlos Chávez
    Juan Carlos Chávez
    Juan Carlos Chávez es Profesor de Creatividad y Etología Económica en el sistema UP/IPADE y autor de los libros Sistema 3: La Mente Creativa (2025), Homo Creativus (2024), Biointeligencia Estratégica (2023), Inteligencia Creativa (2022), Multi-Ser en busca de sentido (2021), Psico-Marketing (2020) y Creatividad: el arma más poderosa del Mundo (2019). Es director de www.G-8D.com Agencia de Comunicación Creativa y consultor de empresas nacionales y transnacionales. Encuentra sus libros en Amazon y síguelo en Facebook, Instagram, YouTube y LinkedIn.

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