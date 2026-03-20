Los agentes de IA ya no solo responden: ahora ejecutan tareas en el mundo real

Durante su comparecencia ante el Parlamento de Canadá, Wyatt Tessari L’Allié, director ejecutivo de Gobernanza y Seguridad de IA en Canadá (AI Governance and Safety Canada), planteó que el desarrollo reciente de la inteligencia artificial ya superó el modelo tradicional de asistentes que responden instrucciones. El cambio no es incremental, sino estructural: marca el paso hacia sistemas capaces de actuar por cuenta propia.

Antes de describir ese salto, advirtió que ciertas capacidades ya representan un “riesgo inaceptable”, al poder derivar en escenarios de armamentización o pérdida de control. “Sistemas que, sin la instrucción o autorización de sus usuarios, pueden detectar y evadir el monitoreo, reescribir su propio código, hacer copias de sí mismos, generar otros sistemas de IA, apoderarse de recursos o rechazar el apagado”, explicó.

Ese escenario ya no pertenece al terreno de lo hipotético. “Ahora hemos entrado en el nuevo paradigma llamado agentes de IA”, afirmó, al explicar que estos sistemas ya no se limitan a contestar preguntas, sino que pueden ejecutar procesos completos sin intervención constante.

La diferencia está en su capacidad para operar como un trabajador digital autónomo. “Piense en ellos como un empleado al que sienta frente a una computadora y le dice que logre una meta”, explicó, al detallar que pueden planear, usar herramientas, comunicarse, procesar información, realizar pagos y corregir errores durante horas hasta completar un objetivo.

Estas capacidades colocan a la IA en un terreno distinto, donde los sistemas no solo ejecutan instrucciones, sino que pueden modificar su funcionamiento, replicarse o evadir mecanismos de supervisión.

Los primeros incidentes ya muestran señales de pérdida de control

Durante su intervención, el especialista expuso una serie de casos recientes que ilustran cómo estos sistemas ya operan con niveles de autonomía que comienzan a rebasar el control humano: