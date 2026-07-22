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¿Qué red es mejor: 5G, 4G LTE o 3G? Así funcionan los símbolos del celular

El tipo de red al que se conecta tu teléfono determina la rapidez con la que puedes usar internet móvil.
mié 22 julio 2026 07:05 PM
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El símbolo que aparece junto a las barras de señal indica la tecnología de red móvil a la que está conectado el teléfono. (Diego Simón Sánchez)

Utilizar los datos móviles implica haber visto al menos en una ocasión los símbolos: 5G, 4G, LTE, H+, 3G o incluso la letra "E". Cada uno de estos indican la generación de la red móvil a la que está conectado el teléfono y determinan la velocidad con la que puedes navegar, descargar archivos o ver videos.

Mientras 5G ofrece el mejor desempeño, otras son tecnologías más antiguas que aún siguen operando en algunas zonas de México. Esta es la diferencia entre cada una y cuándo conviene cambiar de red.

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¿Qué significa cada símbolo que aparece junto a la señal?

La letra o número que aparece junto a las barras de señal indica el tipo de tecnología móvil que utiliza tu teléfono en ese momento. Mientras más reciente sea la generación, mayor velocidad y menor tiempo de respuesta ofrece.

- 5G

La tecnología más moderna disponible comercialmente. Puede alcanzar velocidades de cientos de megabits por segundo e incluso superar 1 Gbps en condiciones ideales. Es la mejor opción para descargar archivos pesados, jugar en línea, realizar videollamadas en alta definición o reproducir contenido en 4K.

- 4G LTE.

Una de las redes más utilizadas en México. Aunque no alcanza el rendimiento del 5G, ofrece una conexión estable para redes sociales, streaming, videollamadas, navegación y trabajo remoto.

- 3G.

Esta red fue durante años el estándar para navegar por internet desde un teléfono inteligente. Hoy muchos operadores ya comenzaron a apagar estas redes para destinar el espectro a tecnologías más modernas, por lo que su cobertura disminuye cada año.

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- H+ o H

Cuando aparece H+ o simplemente H, el teléfono está conectado a una evolución del 3G conocida como HSPA+ o HSPA. Estas tecnologías mejoraron la velocidad del antiguo 3G, aunque siguen siendo considerablemente más lentas que el 4G.

- E

Esta letra significa EDGE, una mejora del antiguo sistema GSM de segunda generación (2G). La velocidad es muy limitada y normalmente solo permite enviar mensajes mediante aplicaciones o cargar páginas muy sencillas.

- G

En algunos dispositivos todavía puede aparecer la letra G, correspondiente a la tecnología GPRS, considerada la primera generación de internet móvil.

¿Cuál es la mejor red para usar datos móviles?

En términos de rendimiento, la 5G es la mejor red disponible, seguida por 4G LTE. Ya que, la quinta generación tarda menos en enviar la información entre el dispositivo y la red, además de una mayor capacidad para conectar miles de dispositivos al mismo tiempo sin perder velocidad.

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Sin embargo, no siempre es posible permanecer conectado a 5G. La cobertura depende de la ciudad, del operador telefónico y de que el teléfono sea compatible con esta tecnología.

Cuando no existe cobertura 5G, el celular cambia automáticamente a 4G LTE para mantener la conexión. Si tampoco existe cobertura de cuarta generación, el dispositivo continúa descendiendo a H+, 3G o EDGE según la disponibilidad de la red.

En la práctica, la diferencia puede ser considerable. Mientras una película puede descargarse en pocos minutos con 5G, la misma tarea puede tardar mucho más tiempo utilizando H+ y resultar prácticamente imposible con EDGE.

Las empresas continuarán gestionando de manera independiente su espectro y activos de red. (Foto: Getty Images)

Por ello, si el teléfono muestra constantemente la letra E o H+ en zonas donde normalmente existe cobertura 4G o 5G, podría tratarse de un problema de configuración, de la SIM, del operador o incluso de la intensidad de la señal.

¿Se puede cambiar manualmente la red del celular?

Tanto Android como iPhone permiten elegir el tipo de red que utilizará el dispositivo, siempre que el operador lo permita.

En Android, generalmente este cambio se puede hacer al ingresar a Configuración, en la que se debe ir al apartado de Redes móviles y elegir la opción Tipo de red preferida.

En iPhone, la ruta es Configuración, luego Datos celulares, entrar a Opciones y llegar a Voz y datos, donde podrás seleccionar 5G Automático, 5G Activado o LTE.

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Sin embargo, cambiar manualmente la configuración no garantiza una mejor velocidad.

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