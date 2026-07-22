¿Qué red es mejor: 5G, 4G LTE o 3G? Así funcionan los símbolos del celular

¿Qué significa cada símbolo que aparece junto a la señal?

La letra o número que aparece junto a las barras de señal indica el tipo de tecnología móvil que utiliza tu teléfono en ese momento. Mientras más reciente sea la generación, mayor velocidad y menor tiempo de respuesta ofrece.

- 5G

La tecnología más moderna disponible comercialmente. Puede alcanzar velocidades de cientos de megabits por segundo e incluso superar 1 Gbps en condiciones ideales. Es la mejor opción para descargar archivos pesados, jugar en línea, realizar videollamadas en alta definición o reproducir contenido en 4K.

- 4G LTE.

Una de las redes más utilizadas en México. Aunque no alcanza el rendimiento del 5G, ofrece una conexión estable para redes sociales, streaming, videollamadas, navegación y trabajo remoto.

- 3G.

Esta red fue durante años el estándar para navegar por internet desde un teléfono inteligente. Hoy muchos operadores ya comenzaron a apagar estas redes para destinar el espectro a tecnologías más modernas, por lo que su cobertura disminuye cada año.

- H+ o H

Cuando aparece H+ o simplemente H, el teléfono está conectado a una evolución del 3G conocida como HSPA+ o HSPA. Estas tecnologías mejoraron la velocidad del antiguo 3G, aunque siguen siendo considerablemente más lentas que el 4G.

- E

Esta letra significa EDGE, una mejora del antiguo sistema GSM de segunda generación (2G). La velocidad es muy limitada y normalmente solo permite enviar mensajes mediante aplicaciones o cargar páginas muy sencillas.

- G

En algunos dispositivos todavía puede aparecer la letra G, correspondiente a la tecnología GPRS, considerada la primera generación de internet móvil.

¿Cuál es la mejor red para usar datos móviles?

En términos de rendimiento, la 5G es la mejor red disponible, seguida por 4G LTE. Ya que, la quinta generación tarda menos en enviar la información entre el dispositivo y la red, además de una mayor capacidad para conectar miles de dispositivos al mismo tiempo sin perder velocidad.