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Alphabet celebra el Mundial 2026: YouTube suma 1,700 millones de usuarios y más ingresos

Alphabet presentó su segundo informe trimestral de 2026, donde destaca la importancia de la IA para la compañía.
mié 22 julio 2026 04:43 PM
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reporte trimestral alphabet
Alphabet, matriz de Google, presentó su segundo informe trimestral de 2026.

Aunque la Copa Mundial de la FIFA 2026 llegó a su fin, sigue dando de qué hablar en el ámbito empresarial.

Durante el certamen, la plataforma de videos de Alphabet, la empresa matriz de Google, se vio sumamente beneficiada, tanto en el número de espectadores como en el ámbito económico.

Los ingresos totales de Alphabet durante el segundo trimestre de 2026 alcanzaron 119,796 millones de dólares. Esta cifra representó un crecimiento de 24% respecto al mismo periodo del año anterior.

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Mundial 2026 deja más de 1,700 millones de usuarios únicos en YouTube

De acuerdo con el reporte trimestral de Alphabet, la plataforma de videos YouTube registró más de 1,700 millones de espectadores únicos que vieron contenidos relacionados con la Copa del Mundo 2026.

Al respecto, Sundar Pichai, CEO de Alphabet, destacó que esto se debe a que los usuarios recurren a YouTube para seguir los grandes eventos que acontecen en el mundo.

Este no fue el único gran logro de la compañía en relación al Mundial de futbol 2026, pues el alto nivel de audiencia en la plataforma contribuyó positivamente al segmento YouTube ads, que generó 11,055 millones de dólares de ingresos durante el trimestre. Esto se traduce como un crecimiento del 13% en relación al mismo periodo del año anterior.

A pesar de las cifras positivas obtenidas por YouTube, y Alphabet en general, lo que está redefiniendo la estrategia de la empresa va por otro camino: la inteligencia artificial (IA).

IA redefine el modelo de negocio de Alphabet en segundo trimestre de 2026

El informe correspondiente al segundo trimestre de 2026 de Alphabet señala que las inversiones realizadas por la empresa están redefiniendo todas las áreas de negocio de la compañía a través del enfoque integral, o “full stack”.

Prueba de ello es el crecimiento que ha tenido el modelo de IA insignia de Alphabet, Gemini, que ha alcanzado los 950 millones de usuarios activos mensuales en su aplicación.

De esta IA se desprenden otras herramientas, como es el caso de Gemini Enterprise, que actualmente es utilizada por el 90% de las empresas del listado Fortune 100.

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El reporte señala que esto se debe en gran medida a las especificaciones técnicas de Gemini, pues sus modelos están procesando 22,000 millones de tokens API por minuto, prueba de la escala técnica de su infraestructura.

Google Cloud registra crecimiento acelerado durante segundo trimestre de 2026

Google Cloud, la plataforma de servicios de computación en la nube de Alphabet, fue una de las áreas con mayor crecimiento, de acuerdo con el reporte trimestral de la compañía.

Esta área registro un crecimiento del 82% durante el segundo trimestre de 2026, lo que representa una aceleración significativa para el segmento. Esto se debe principalmente a la demanda de infraestructura y soluciones de IA.

Google Cloud registró un aumento en sus ingresos, sumando un total de 24,768 millones de dólares, una cifra muy superior a los 13,624 millones obtenidos durante el mismo periodo en el año previo.

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Alphabet señala que esto se debe principalmente al crecimiento en las áreas de infraestructura de IA empresarial y soluciones de IA en el mismo rubro. En ese sentido, las principales fuentes de ingresos fueron las suscripciones a los servicios de Google Cloud Platform, así como las herramientas de colaboración y comunicación de Google Workspace, así como la venta de productos de hardware especializados, en especial sistemas TPU (unidades de procesamiento tensorial).

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La eficacia operativa de Google Cloud también se refleja en el ámbito de la utilidad operativa, que pasó de 2,826 millones en el segundo trimestre de 2025 a 8,814 millones en el mismo periodo de 2026.

El crecimiento de Google Cloud se posiciona como un motor de ingresos crítico para Alphabet, respaldado por su enfoque integral de IA.

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