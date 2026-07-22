Alphabet celebra el Mundial 2026: YouTube suma 1,700 millones de usuarios y más ingresos

Mundial 2026 deja más de 1,700 millones de usuarios únicos en YouTube

De acuerdo con el reporte trimestral de Alphabet, la plataforma de videos YouTube registró más de 1,700 millones de espectadores únicos que vieron contenidos relacionados con la Copa del Mundo 2026.

Al respecto, Sundar Pichai, CEO de Alphabet, destacó que esto se debe a que los usuarios recurren a YouTube para seguir los grandes eventos que acontecen en el mundo.

Este no fue el único gran logro de la compañía en relación al Mundial de futbol 2026, pues el alto nivel de audiencia en la plataforma contribuyó positivamente al segmento YouTube ads, que generó 11,055 millones de dólares de ingresos durante el trimestre. Esto se traduce como un crecimiento del 13% en relación al mismo periodo del año anterior.

A pesar de las cifras positivas obtenidas por YouTube, y Alphabet en general, lo que está redefiniendo la estrategia de la empresa va por otro camino: la inteligencia artificial (IA).

IA redefine el modelo de negocio de Alphabet en segundo trimestre de 2026

El informe correspondiente al segundo trimestre de 2026 de Alphabet señala que las inversiones realizadas por la empresa están redefiniendo todas las áreas de negocio de la compañía a través del enfoque integral, o “full stack”.

Prueba de ello es el crecimiento que ha tenido el modelo de IA insignia de Alphabet, Gemini, que ha alcanzado los 950 millones de usuarios activos mensuales en su aplicación.

De esta IA se desprenden otras herramientas, como es el caso de Gemini Enterprise, que actualmente es utilizada por el 90% de las empresas del listado Fortune 100.