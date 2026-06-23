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Meta Glasses, los nuevos lentes inteligentes económicos de Meta

Los Meta Glasses tienen un diseño alejado de las marcas Ray-Ban y Oakley, aunque la empresa mantuvo la colaboración con EssilorLuxottica y con Kylie Jenner para este dispositivo.
mar 23 junio 2026 09:00 AM
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Meta lanza unos lentes inteligentes hasta 500 dólares más baratos que su modelo con Ray-Ban y Oakley
A nivel de componentes tecnológicos, las Meta Glasses son muy parecidas a las Ray-Ban Meta. Tienen cámara y altavoces personales para que los usuarios comprendan con IA lo que ven a su alrededor, tomen fotos, videos o traduzcan en tiempo real. (Foto: Meta)

Mark Zuckerberg no va a soltar la industria de los lentes inteligentes y una nueva muestra de su apuesta son los nuevos Meta Glasses, un nuevo modelo hasta 80 dólares más barato que las versiones conocidas y que no lleva la marca Ray-Ban u Oakley aun cuando fueron fabricados en colaboración con Essilor Luxottica.

¿Cómo son y cuánto cuestan los nuevos Meta Glasses?

A nivel de componentes tecnológicos, las Meta Glasses son muy parecidas a las Ray-Ban Meta. Tienen cámara y altavoces personales para que los usuarios comprendan con IA lo que ven a su alrededor, tomen fotos, videos o traduzcan en tiempo real.

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A diferencia de las Meta Display, que es el modelo más costoso, no tienen una pantalla en su interior. Se trata de tres modelos diferentes: Meta Adventurer, un dispositivo más rectangular y clásico de color marrón; Meta Fury, basado en colores traslúcidos, y los Meta Starfire, un modelo ovalado diseñado en colaboración con Kylie Jenner.

Su precio será de 299 dólares para los dos primeros casos y de 399 dólares para los hechos junto a Jenner. En todos los casos, tendrán una cámara de 12 MP con resolución 3K, más de 8 horas de duración de batería, serán compatibles con opciones de lentes graduadas e integrarán altavoces de oído abierto y seis micrófonos.

En términos de Inteligencia Artificial, la firma destacó que utilizarán el modelo Muse Spark, el primero diseñado por la división Superintelligence Labs, específicamente para sus gadgets, aunque por ahora solo en Estados Unidos y Canadá.

Meta apuesta fuerte por la industria de smart glasses

Con este anuncio, Meta busca seguir dominando el mercado de los lentes inteligentes. Según datos de Counterpoint Research , la firma consolidó su liderazgo en el sector con una cuota de mercado del 82%, debido al lanzamiento de la segunda generación de los Meta Ray-Ban, así como a nuevos modelos de la mano de Oakley.

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Los Meta Display, cuyo precio es de 799 dólares, también es uno de los dispositivos más exitosos de la empresa, pues si bien se anunciaron el año pasado, la empresa ha enfrentado problemas en el suministro del gadget a los clientes, debido a la alta demanda.

“Es un ‘happy problem’ tener algo que puedes vender más rápido de lo que esperabas, pero es igualmente frustrante ”, declaró Alex Himel, VP de wearables de Meta, durante una mesa redonda en el CES 2026, donde también resaltó que la relevancia del dispositivo, además de sus funciones, se debe a la conectividad con otras aplicaciones.

Sin embargo, su fuerte apuesta por los lentes no es un capricho de Zuckerberg, pues al interior de la empresa mantienen la idea de que esta tecnología representa el futuro de los dispositivos informáticos.

“Hablaremos con ellos, nos comunicaremos con ellos, usaremos gestos del mismo modo que interactuamos entre nosotros para interactuar con nuestras computadoras”, dijo a CNBC Chris Cox, director de producto de Meta. “Las interfaces serán más naturales, por lo que creemos firmemente que la próxima tecnología portátil realmente importante serán las gafas”.

Al tiempo que Meta gana mercado, otros competidores también están lanzando sus propios dispositivos para obtener una parte del pastel. En China, Xiaomi es un actor relevante, al igual que otros fabricantes como Li Auto, Rokid, Baidu y Meizu.

Sin embargo, en occidente el desarrollo de estos gadgets no se está quedando atrás. El mes pasado, Google presentó su modelo de lentes en colaboración con Warby Parker y Gentle Monster que integrarán la IA de Gemini.

Por otra parte, la semana pasada Snap también lanzó sus lentes Specs , que representan el segundo intento de la marca por entrar a este mercado, luego de los Spectacles, que lanzó en 2016 y tenían la capacidad de tomar fotos y grabar videos, y cuyo precio era de 130 dólares.

Entre sus funciones destacan la capacidad de superponer objetos digitales en 3D sobre la vista real, tener cuatro horas de autonomía, reproducción de audio, video y asistencia de IA. Sin embargo, su principal problema es el precio, pues tendrán un costo de 2,195 dólares, una cifra muy por encima de los 799 dólares de los Meta Display.

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