Los Meta Display, cuyo precio es de 799 dólares, también es uno de los dispositivos más exitosos de la empresa, pues si bien se anunciaron el año pasado, la empresa ha enfrentado problemas en el suministro del gadget a los clientes, debido a la alta demanda.

“Es un ‘happy problem’ tener algo que puedes vender más rápido de lo que esperabas, pero es igualmente frustrante ”, declaró Alex Himel, VP de wearables de Meta, durante una mesa redonda en el CES 2026, donde también resaltó que la relevancia del dispositivo, además de sus funciones, se debe a la conectividad con otras aplicaciones.

Sin embargo, su fuerte apuesta por los lentes no es un capricho de Zuckerberg, pues al interior de la empresa mantienen la idea de que esta tecnología representa el futuro de los dispositivos informáticos.

“Hablaremos con ellos, nos comunicaremos con ellos, usaremos gestos del mismo modo que interactuamos entre nosotros para interactuar con nuestras computadoras”, dijo a CNBC Chris Cox, director de producto de Meta. “Las interfaces serán más naturales, por lo que creemos firmemente que la próxima tecnología portátil realmente importante serán las gafas”.

Al tiempo que Meta gana mercado, otros competidores también están lanzando sus propios dispositivos para obtener una parte del pastel. En China, Xiaomi es un actor relevante, al igual que otros fabricantes como Li Auto, Rokid, Baidu y Meizu.

Sin embargo, en occidente el desarrollo de estos gadgets no se está quedando atrás. El mes pasado, Google presentó su modelo de lentes en colaboración con Warby Parker y Gentle Monster que integrarán la IA de Gemini.

Por otra parte, la semana pasada Snap también lanzó sus lentes Specs , que representan el segundo intento de la marca por entrar a este mercado, luego de los Spectacles, que lanzó en 2016 y tenían la capacidad de tomar fotos y grabar videos, y cuyo precio era de 130 dólares.

Entre sus funciones destacan la capacidad de superponer objetos digitales en 3D sobre la vista real, tener cuatro horas de autonomía, reproducción de audio, video y asistencia de IA. Sin embargo, su principal problema es el precio, pues tendrán un costo de 2,195 dólares, una cifra muy por encima de los 799 dólares de los Meta Display.