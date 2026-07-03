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Probé los Soundcore C50i, la alternativa económica y de calidad a los Huawei FreeClip 2 y los Sony LinkBuds Clip

Los Soundcore C50i, de Anker, se posicionan como una alternativa accesible a los Huawei FreeClip en el segmento de audífonos tipo arete para quienes buscan comodidad diaria sin el gasto premium.
vie 03 julio 2026 03:00 PM
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Los C50i usan un diseño que Anker llama FlexiClip, un puente en forma de C que se adapta al cartílago de la oreja, sin presión sobre el canal auditivo. (Foto: Selene Ramírez)

Soy de las personas que escuchan música casi todo el tiempo: mientras trabajo, en mis traslados, haciendo labores del hogar o deporte. Pero también formo parte de ese grupo a las que los audífonos suelen lastimarle. He probado in-ear (los que entran al canal auditivo), on-ear (los que se apoyan sobre la oreja) y over-ear (los que cubren toda la oreja), y siempre termino incómoda, ya sea por la sensación de tener algo dentro del oído o por el peso de las diademas. Por eso prefiero las bocinas cuando puedo, aunque no siempre es una opción.

Así que cuando aparecieron los audífonos tipo arete, esos que se sujetan al cartílago sin entrar al canal auditivo, me emocioné. Lo que me desanimó fue el precio, pues en cuanto los busqué por internet para comprar unos, de las primeras opciones que aparecieron fueron los Huawei FreeClip 2, que rondan los 3,999 pesos en el sitio oficial de la marca, mientras que su antecesor, el FreeClip original, se encuentra entre los 2,000 y 2,800 pesos. También vi los LinkBuds Clip de Sony, que superan los 4,000 pesos.

Buscando una opción más accesible di con los Soundcore C50i, de Anker, cuyo su precio de lista ronda los 1,500, pero están disponibles desde los 650 pesos en algunas tiendas como Mercado Libre.

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Comodidad resuelta y sonido claro

Los C50i usan un diseño que Anker llama FlexiClip, un puente en forma de C que se adapta al cartílago de la oreja, sin presión sobre el canal auditivo. Cuesta un poco agarrarle la onda a cómo ponérselos, el primer día terminé ajustándolos varias veces, pero en dos días el movimiento se vuelve natural.

Lo que más valoro de este formato abierto es que sigo escuchando mi entorno con claridad mientras uso los audífonos. Quien busque cancelación activa de ruido no va a encontrar eso aquí, pero para mí, que necesito estar al tanto de lo que pasa alrededor, es justo lo que buscaba.

La batería rinde muy bien, en una semana de uso moderado no he tenido que recargarlos. Cada auricular ofrece hasta 7 horas de reproducción por carga, y el estuche, que además de guardarlos funciona como estación de carga portátil vía USB-C, extiende la autonomía hasta 28 horas totales.

El sonido es claro y sin interferencias, los C50i incluyen drivers de 12 mm y soporte para el códec LDAC de alta resolución, algo poco común en este rango de precio. Desde la app Soundcore se ajustan ecualizador y controles, similar a lo que ofrece Huawei con su Audio Connect. La app también integra una biblioteca de sonidos (ruido blanco, meditación, sonidos para dormir) y una función de traducción en tiempo real para hasta 100 idiomas.

Los Soundcore C50i tienen certificación IP55, resistentes al sudor, salpicaduras de agua ligera y polvo, ideales para ejercicio o lluvia ligera, en este punto son más débiles respecto a los huawei FreeClip 2, que tienen IP57 en el cuerpo del audífono, con la que puede soportar inmersiones temporales en agua dulce; ninguno de los dos es apto para nadar o para la regadera.

Una diferencia notable frente a otros modelos de Huawei es que los C50i no tienen panel táctil, sino un botón físico en la parte posterior, la "bolita" que descansa detrás de la oreja. Es un punto que podría jugar en contra, porque los botones físicos suelen desgastarse más que los paneles táctiles, pero después de años usando audífonos con controles táctiles, encuentro que el botón físico evita toques accidentales, algo común si, como yo, tienes el cabello largo y te lo acomodas todo el tiempo, y ofrece una respuesta más estable.

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El veredicto

Si buscas el formato de audífono tipo arete sin pagar los más de 3,000 pesos que cuestan los Huawei FreeClip 2, los Soundcore C50i son una alternativa sólida, mantienen comodidad, buen sonido y resistencia al agua a una fracción del precio. No tienen la certificación IP57 ni el ecosistema de sensores de Huawei, pero para el uso diario en el trabajo, ejercicio y traslados, cumplen de sobra.

El tamaño del mercado de audífonos en México alcanzó los 113.8 millones de dólares en 2025, según datos del Grupo IMARC, que proyecta que la cifra llegue a 181.8 millones de dólares para 2034. La firma atribuye ese crecimiento a la demanda de conectividad inalámbrica, procesamiento de sonido con IA y diseños discretos, particularmente entre usuarios jóvenes.

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