Comodidad resuelta y sonido claro

Los C50i usan un diseño que Anker llama FlexiClip, un puente en forma de C que se adapta al cartílago de la oreja, sin presión sobre el canal auditivo. Cuesta un poco agarrarle la onda a cómo ponérselos, el primer día terminé ajustándolos varias veces, pero en dos días el movimiento se vuelve natural.

Lo que más valoro de este formato abierto es que sigo escuchando mi entorno con claridad mientras uso los audífonos. Quien busque cancelación activa de ruido no va a encontrar eso aquí, pero para mí, que necesito estar al tanto de lo que pasa alrededor, es justo lo que buscaba.

La batería rinde muy bien, en una semana de uso moderado no he tenido que recargarlos. Cada auricular ofrece hasta 7 horas de reproducción por carga, y el estuche, que además de guardarlos funciona como estación de carga portátil vía USB-C, extiende la autonomía hasta 28 horas totales.

El sonido es claro y sin interferencias, los C50i incluyen drivers de 12 mm y soporte para el códec LDAC de alta resolución, algo poco común en este rango de precio. Desde la app Soundcore se ajustan ecualizador y controles, similar a lo que ofrece Huawei con su Audio Connect. La app también integra una biblioteca de sonidos (ruido blanco, meditación, sonidos para dormir) y una función de traducción en tiempo real para hasta 100 idiomas.

Los Soundcore C50i tienen certificación IP55, resistentes al sudor, salpicaduras de agua ligera y polvo, ideales para ejercicio o lluvia ligera, en este punto son más débiles respecto a los huawei FreeClip 2, que tienen IP57 en el cuerpo del audífono, con la que puede soportar inmersiones temporales en agua dulce; ninguno de los dos es apto para nadar o para la regadera.

Una diferencia notable frente a otros modelos de Huawei es que los C50i no tienen panel táctil, sino un botón físico en la parte posterior, la "bolita" que descansa detrás de la oreja. Es un punto que podría jugar en contra, porque los botones físicos suelen desgastarse más que los paneles táctiles, pero después de años usando audífonos con controles táctiles, encuentro que el botón físico evita toques accidentales, algo común si, como yo, tienes el cabello largo y te lo acomodas todo el tiempo, y ofrece una respuesta más estable.