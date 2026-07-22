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Zacatecas ya usa IA para detectar y clasificar casos de violencia de género

Un modelo de Inteligencia Artificial desarrollado por el Tec de Monterrey y entrenado con 10 años de datos de la Fiscalía de Zacatecas ayuda a identificar a mujeres con mayor riesgo de volver a sufrir violencia.
mié 22 julio 2026 02:00 PM
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Ilustración de una mujer con miedo por sufrir posible violencia de género.
El principal reto para llevar esta tecnología a otras fiscalías no es el algoritmo, sino contar con datos organizados y digitalizados. (NATHANAEL KIEFER/Getty Images)

Una fiscalía puede recibir hasta 500 carpetas de investigación nuevas en una semana. De esas 55-65 son de la unidad de género, por lo que entre esa carga de trabajo, identificar cuáles mujeres enfrentan un mayor riesgo de volver a sufrir violencia suele depender de la experiencia del personal y del tiempo disponible para revisar cada expediente.

Ante este contexto, investigadores del Centro de Ciencias de Datos del Tecnológico de Monterrey, junto con la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, desarrollaron un modelo de inteligencia artificial entrenando con alrededor de 10 años de información histórica para ayudar a priorizar los casos que necesitan una atención inmediata.

El Banco Interamericano de Desarrollo confirma que el éxito de la inteligencia artificial en la protección de mujeres depende directamente de la calidad de los datos, ya que los modelos predictivos requieren información precisa, actualizada y sin sesgos para evaluar los riesgos de manera precisa donde el problema fundamental radica en los expedientes físicos y digitales desorganizados, dispersos y mal clasificados con los que operan la mayoría de las fiscalías y centros de justicia.

La doctora en investigación del crimen y procesos de lenguaje del Tecnológico de Monterrey Fernanda Sobrino quiso entender esta problemática y explicó que el sistema analiza aproximadamente 2,500 variables relacionados con la denuncia, la víctima, el agresor y el historial del caso para generar un puntaje de riesgo. La especialista agrega que con esa información, la fiscalía puede decidir si destina recursos adicionales a una mujer que de acuerdo con el comportamiento observado en miles de expedientes anteriores, tiene mayores probabilidades de regresar por un nuevo episodio de violencia.

“No estamos intentando explicar por qué una mujer regresa, sino que buscamos identificar correctamente a las mujeres con mayor riesgo para que la fiscalía pueda intervenir”, reiteró Fernanda Sobrino.

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A diferencia de otras plataformas de inteligencia artificial (IA), el sistema fue desarrollado por los investigadores, quienes la programan a través de Python. No se usa un único modelo sino que el equipo evalúa distintos algoritmos de machine learning hasta seleccionar el que tiene mejores resultados para esta problemática. El objetivo no es generar respuestas como un modelo de lenguaje sino “encontrar patrones dentro de miles de registros históricos para apoyar la toma de decisiones", afirmó la investigadora.

El software permanecerá dentro de la fiscalía y podrá reentrenarse conforme cambien los patrones de violencia o se incorporen nuevos datos. Por otro lado, Fernanda Sobrino agregó que el verdadero diferenciador fue que la Fiscalía de Zacatecas ya contaba con una base de datos estructurada desde 2014 lo que describe como algo poco común en las instituciones públicas mexicanas.

“La mayoría de las fiscalías siguen operando con carpetas físicas o con varios archivos de Excel que no se comunican entre sí por lo que sin esa infraestructura de datos resulta prácticamente imposible entrenar modelos de inteligencia artificial", explicó Sobrino.

De hecho, el equipo considera que el mayor obstáculo para replicar este tipo de proyectos en otras entidades no es desarrollar un nuevo algoritmo, sino digitalizar y estandarizar la información.

Casos como el de Zacatecas forman parte de una estrategia amplia del Tecnológico de Monterrey para impulsar la investigación aplicada junto con empresas y gobiernos, pues de acuerdo con Lucila Elena Bracho, directora de vinculación estratégica del Tec, el ecosistema integra más de 200 laboratorios, tres institutos interdisciplinarios y alianzas con compañías y universidades para convertir la investigación en soluciones que puedan implementarse fuera del laboratorio.

Algo importante es que el modelo no toma decisiones por los fiscales sino que cuando una mujer presenta una denuncia, el personal captura la información del caso y el sistema calcula automáticamente un puntaje de riesgo, entonces, ese resultado funciona únicamente como una recomendación para ayudar a distribuir mejor los recursos disponibles.

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La siguiente etapa

Hasta ahora, el modelo identifica a alrededor de 15 de las 25 mujeres con mayor riesgo de volver a sufrir violencia, pues como mencionó Fernanda Sobrino seleccionar expedientes al azar permitiría detectar apenas un caso y el procedimiento tradicional identifica aproximadamente cuatro.

A su vez, el escenario ideal consiste en conectar la información de hospitales, policías, ministerios públicos, jueces e incluso escuelas para detectar señales de riesgo desde distintos puntos del sistema. Si se da el caso en el que un médico identifica lesiones compatibles con violencia, un policía atiende un incidente o una maestra detecta señales de alerta de un menor, toda esa información podría alimentar un mismo sistema capaz de generar una alerta temprana.

La doctora menciona cómo es que en España ya existen sistemas similares de coordinación y Brasil experimenta con modelos de lenguaje para analizar denuncias e identificar posibles casos de feminicidios. México podría ir en el mismo camino pero lo que falta es que las instituciones construyan bases de datos que permitan aprovechar la información que ya se genera todos los días.

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Tags

Inteligencia artificial Violencia de género ciberseguridad, internet, nube, tecnología

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