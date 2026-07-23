EA Sports FC 27: fecha de lanzamiento, nuevos modos de juego y ligas disponibles

El principal cambio respecto que la versión estándar es que incluye hasta 10,000 FC Points distribuidos a lo largo de 5 entregas mensuales para el modo Football Ultimate Team (FUT), además de pases premium para las temporadas 1 a 5 y una elección de futbolista del Salón de FUT (1 entre 5).

Nuevos modos de juego de EA Sports FC 27

Para esta edición se incluirán nuevos modos de juego. El primero es The Grounds, un espacio social que expande la experiencia de Clubes con partidos casuales a competiciones del más alto nivel. Tiene un parecido a Volta e incluso a los lejanos Street y en él es posible progresar y personalizar a tu jugador mientras desarrollas tu juego dentro y fuera de la cancha con la guía de mentores de renombre como Kylian Mbappé, Chloe Kelly, Paulo Dybala y Alex Hunter.

En el Modo Carrera habrá un mercado de transferencias completamente reconstruido, pues será más rápido, inteligente y dinámico, además de que estará potenciado por TransferRoom, una función en la que los valores del futbolista son afectados por el poder de compra del club, el potencial del futbolista, las valoraciones y su forma para brindar un mayor realismo.

En este sentido, tú como jugador podrás dominar nuevas tácticas de negociación, competir en guerras de ofertas dinámicas y navegar por procesos de transferencia optimizados cuando los clubes rivales contratan de forma más estratégica.

Por último, la galería de Football Ultimate Team inmortaliza al club de tus sueños con conjuntos del pasado y del presente de distintos clubes, ligas, naciones y campañas de para aumentar el nivel de la galería que, además, ofrece recompensas para construir la identidad de tu equipo a lo largo de la nueva temporada de futbol.