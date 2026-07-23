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Tecnología

EA Sports FC 27: fecha de lanzamiento, nuevos modos de juego y ligas disponibles

Para esta edición se incluirán nuevos modos de juego que recuerdan a viejos conocidos de la franquicia. Conoce todos los detalles de este título.
jue 23 julio 2026 03:11 PM
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EA Sports FC 27, todos los detalles
El nuevo modo The Grounds será un espacio social que expande la experiencia de Clubes con partidos casuales a competiciones del más alto nivel y que incluso guarda parecido con otras versiones del juego. (Foto: Cortesía EA.)

Acaban de pasar tan solo unos días de la final del Mundial 2026 y Electronic Arts no quiere dejar a los seguidores del futbol sin su deporte favorito. Es por ello que anunció más detalles sobre el lanzamiento de EA Sports FC 27, el popular juego de simulación.

¿Cuándo sale a la venta EA Sports FC 27 y qué incluye la versión Ultimate?

El lanzamiento mundial será el 25 de septiembre de 2026, aunque la empresa dio a conocer que habrá un acceso anticipado a partir del 18 de septiembre. Sin embargo, para acceder a ella se necesita adquirir la versión Ultimate, que también agrega contenido extra.

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El principal cambio respecto que la versión estándar es que incluye hasta 10,000 FC Points distribuidos a lo largo de 5 entregas mensuales para el modo Football Ultimate Team (FUT), además de pases premium para las temporadas 1 a 5 y una elección de futbolista del Salón de FUT (1 entre 5).

Nuevos modos de juego de EA Sports FC 27

Para esta edición se incluirán nuevos modos de juego. El primero es The Grounds, un espacio social que expande la experiencia de Clubes con partidos casuales a competiciones del más alto nivel. Tiene un parecido a Volta e incluso a los lejanos Street y en él es posible progresar y personalizar a tu jugador mientras desarrollas tu juego dentro y fuera de la cancha con la guía de mentores de renombre como Kylian Mbappé, Chloe Kelly, Paulo Dybala y Alex Hunter.

En el Modo Carrera habrá un mercado de transferencias completamente reconstruido, pues será más rápido, inteligente y dinámico, además de que estará potenciado por TransferRoom, una función en la que los valores del futbolista son afectados por el poder de compra del club, el potencial del futbolista, las valoraciones y su forma para brindar un mayor realismo.

En este sentido, tú como jugador podrás dominar nuevas tácticas de negociación, competir en guerras de ofertas dinámicas y navegar por procesos de transferencia optimizados cuando los clubes rivales contratan de forma más estratégica.

Por último, la galería de Football Ultimate Team inmortaliza al club de tus sueños con conjuntos del pasado y del presente de distintos clubes, ligas, naciones y campañas de para aumentar el nivel de la galería que, además, ofrece recompensas para construir la identidad de tu equipo a lo largo de la nueva temporada de futbol.

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En todos los modos de juego, señaló Electronic Arts, las mejoras de jugabilidad impulsadas por la comunidad contribuyen a un mejor control y fluidez, incluyendo saques de esquina dinámicos, mayor conciencia ofensiva y una IA defensiva re-balanceada, lo que se traduce en una experiencia más centrada en el jugador.

¿En qué consolas estará disponible y qué jugadores y ligas incluirá?

Las reservas para EA Sports FC 27 ya están disponibles y se lanzará en todas las plataformas, incluyendo PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2.

La empresa advierte que algunos contenidos y características, incluyendo el modo The Grounds están disponibles únicamente en las versiones de PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC y Nintendo Switch 2.

Tendrá disponibles más 21,000 futbolistas de más de 800 clubes y equipos nacionales, compitiendo en más de 130 estadios y más de 35 ligas, impulsados por más de 300 socios globales de futbol.

Respecto a las ligas y torneos que se podrán jugar, estos incluyen la UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League, CONMEBOL Libertadores, Premier League, Bundesliga y LALIGA EA SPORTS, junto con la Google Pixel Frauen-Bundesliga, Liga F Moeve, Barclays Women’s Super League, Arkema Première Ligue, National Women's Soccer League y la UEFA Women's Champions League, entre más.

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