EA Sports FC 27: fecha de lanzamiento, nuevos modos de juego y ligas disponibles

En todos los modos de juego, señaló Electronic Arts, las mejoras de jugabilidad impulsadas por la comunidad contribuyen a un mejor control y fluidez, incluyendo saques de esquina dinámicos, mayor conciencia ofensiva y una IA defensiva re-balanceada, lo que se traduce en una experiencia más centrada en el jugador.
¿En qué consolas estará disponible y qué jugadores y ligas incluirá?
Las reservas para EA Sports FC 27 ya están disponibles y se lanzará en todas las plataformas, incluyendo PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2.
La empresa advierte que algunos contenidos y características, incluyendo el modo The Grounds están disponibles únicamente en las versiones de PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC y Nintendo Switch 2.
Tendrá disponibles más 21,000 futbolistas de más de 800 clubes y equipos nacionales, compitiendo en más de 130 estadios y más de 35 ligas, impulsados por más de 300 socios globales de futbol.
Respecto a las ligas y torneos que se podrán jugar, estos incluyen la UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League, CONMEBOL Libertadores, Premier League, Bundesliga y LALIGA EA SPORTS, junto con la Google Pixel Frauen-Bundesliga, Liga F Moeve, Barclays Women’s Super League, Arkema Première Ligue, National Women's Soccer League y la UEFA Women's Champions League, entre más.