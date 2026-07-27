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La guerra tecnológica escala: China acusa a EU de ‘saquear’ sus datos para entrenar modelos de IA

Una semana antes, el gobierno de Donald Trump denunció a China por ‘destilar’ sus modelos para entrenar las IA del gigante asiático.
lun 27 julio 2026 09:15 AM
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Guerra tecnológica entre China y EU
El último modelo de Moonshot sorprendió a la industria tecnológica estadounidense tras su lanzamiento, lo que desencadenó un nuevo debate sobre la rivalidad en materia de IA con China. (traffic_analyzer/Getty Images)

China acusó el lunes a empresas estadounidenses de inteligencia artificial de usar datos chinos para entrenar sus modelos, en un contexto de competencia feroz entre las dos primeras economías mundiales.

"Se tiene constancia de que muchas empresas estadounidenses de inteligencia artificial han destilado modelos chinos durante sus procesos de investigación, desarrollo y entrenamiento", afirmó el Ministerio chino de Comercio chino en un comunicado.

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La 'destilación' es una técnica de aprendizaje automático que consiste en extraer conocimientos de un modelo avanzado, conocido como maestro, para entrenar otro más pequeño y rápido, que necesitará menos recursos para poder funcionar.

Este método se utiliza ampliamente en toda la industria, pero las autoridades estadounidenses afirman que las empresas chinas lo implementan a gran escala para copiar ilícitamente sistemas estadounidenses de propiedad exclusiva.

Para el ministerio chino, las acusaciones de Estados Unidos "carecen de fundamento fáctico y jurídico, aplican una doble vara en la práctica y constituyen actos típicos de hegemonismo en materia de inteligencia artificial".

"China tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar firmemente sus derechos e intereses legítimos y legales", agregó.

La semana pasada, un alto funcionario de la Casa Blanca acusó a la startup china Moonshot AI de copiar de manera encubierta el modelo más avanzado de Anthropic para desarrollar su Kimi K3.

El último modelo de Moonshot sorprendió a la industria tecnológica estadounidense tras su lanzamiento, lo que desencadenó un nuevo debate sobre la rivalidad en materia de IA con China.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, amenazó la semana pasada con imponer sanciones a China, en medio de informes de que Washington podría prohibir o restringir los modelos de código abierto de fabricación extranjera que, a menudo, se desarrollan mediante destilación.

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China Inteligencia artificial

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