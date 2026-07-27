La guerra tecnológica escala: China acusa a EU de ‘saquear’ sus datos para entrenar modelos de IA

La 'destilación' es una técnica de aprendizaje automático que consiste en extraer conocimientos de un modelo avanzado, conocido como maestro, para entrenar otro más pequeño y rápido, que necesitará menos recursos para poder funcionar.

Este método se utiliza ampliamente en toda la industria, pero las autoridades estadounidenses afirman que las empresas chinas lo implementan a gran escala para copiar ilícitamente sistemas estadounidenses de propiedad exclusiva.

Para el ministerio chino, las acusaciones de Estados Unidos "carecen de fundamento fáctico y jurídico, aplican una doble vara en la práctica y constituyen actos típicos de hegemonismo en materia de inteligencia artificial".

"China tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar firmemente sus derechos e intereses legítimos y legales", agregó.

La semana pasada, un alto funcionario de la Casa Blanca acusó a la startup china Moonshot AI de copiar de manera encubierta el modelo más avanzado de Anthropic para desarrollar su Kimi K3.

El último modelo de Moonshot sorprendió a la industria tecnológica estadounidense tras su lanzamiento, lo que desencadenó un nuevo debate sobre la rivalidad en materia de IA con China.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, amenazó la semana pasada con imponer sanciones a China, en medio de informes de que Washington podría prohibir o restringir los modelos de código abierto de fabricación extranjera que, a menudo, se desarrollan mediante destilación.