Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tecnología

EU vs. China por la IA: Tesoro investiga a tecnológicas chinas por “robo” de modelos

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dio a conocer que se han encontrado marcas de agua de modelos occidentales en inteligencias artificiales de origen chino.
mar 21 julio 2026 10:00 AM
Añadir Expansión en Google
Estados Unidos investiga si China es culpable de "destilación" de modelos de IA a OpenAI y Anthropic
China utiliza el proceso de destilación como la manera de entrenar sus modelos de IA, lo que preocupa a las empresas de Estados Unidos. (nespix/Getty Images)

La administración de Donald Trump va con todo en contra de China y su ecosistema tecnológico. Este martes, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró que investigará si los modelos de inteligencia artificial están basados en modelos estadounidenses, una práctica conocida como “destilación” y de la que han alertado algunas de las principales empresas de Estados Unidos.

“Si vemos, sobre todo si se trata de modelos extranjeros que roban a nuestras grandes empresas, tenemos la capacidad de sancionarlas por este robo”, comentó Bessent a Fox Business en referencia a los modelos chinos, como Kimi K3 , que se lanzó la semana pasada.

Publicidad

La preocupación en torno a este tipo de herramientas de IA se debe a que su desarrollo cuesta apenas una fracción de lo que se invierte en los modelos estadounidenses, pero se debe a que toman la base de empresas como OpenAI o Anthropic, entre otras compañías.

Este proceso se conoce como “destilación” y, de acuerdo con Miguel González-Mendoza, doctor en IA y profesor investigador del Tec de Monterrey, se centra en la selección, síntesis o reducción de datos de un modelo base para entrenar otro más pequeño con la información más valiosa.

Esto quiere decir que, en lugar de usar todo el conjunto de datos original, detalla el especialista, se crea un subconjunto más compacto y representativo, el cual es suficiente para entrenar un modelo más pequeño de forma más eficiente sin perder demasiado rendimiento.

“Estamos encontrando marcas de agua de nuestros modelos de lenguaje estadounidenses en muchos de los modelos chinos y eso es inaceptable”, dijo Bessent en las declaraciones. “Vamos a investigar esto en los próximos días o semanas”.

Cabe resaltar que el mes pasado, Anthropic envió una carta al Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado de los Estados Unidos, alegando que el gigante tecnológico chino, Alibaba, había llevado a cabo en su contra el “mayor ataque de destilación conocido” hasta la fecha.

Publicidad

Estados Unidos y China se reunirán para hablar de IA

De acuerdo con un informe de Reuters, en septiembre, ambos gobiernos se reunirán para tratar temas de Inteligencia Artificial en un momento en que la carrera tecnológica entre ambas potencias se aceleró de forma relevante.

Según las fuentes que consultó la agencia de noticias, las conversaciones estarían lideradas por Bessent, pero hasta el momento no se ha definido la identidad de los demás participantes ni la agenda o lugar de reunión.

Estados Unidos tomó una postura en la que limitó las exportaciones de chips de IA avanzados a China, con el fin de detener su desarrollo en el sector; sin embargo, la nación logró sobreponerse y ahora ya produce sus propios componentes.

En ese contexto, las autoridades chinas analizan la posibilidad de restringir el acceso desde el extranjero a los modelos de IA más potentes desarrollados de forma local, debido a preocupaciones por el potencial pirateo de plataformas como Mythos, de Anthropic.

Publicidad

Tags

Inteligencia artificial

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad