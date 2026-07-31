Así opera la estafa que ofrece dinero por dar "likes" en Mercado Libre

Los estafadores se presentan como reclutadores y prometen ganancias de entre 500 y 5,000 pesos diarios por realizar tareas sencillas, como dar "Me gusta" a publicaciones de Mercado Libre. (Foto: Captura de pantalla)

La conversación avanza y el reclutador explica la dinámica, otros integrantes del grupo preguntan cómo funcionan los pagos, si el trabajo es confiable o cuándo pueden comenzar. Sus intervenciones ayudan a generar confianza, pero forman parte del mismo montaje, son cómplices que buscan convencer a los nuevos participantes de que la oferta es real, mientras insisten en la cantidad de dinero que se puede ganar.

Los mensajes de otros supuestos interesados forman parte del montaje: los estafadores simulan una conversación para dar credibilidad a la oferta de trabajo. (Foto: Captura de pantalla)

Del primer pago al depósito de dinero

Este mecanismo es conocido como task scam o fraude de tareas. A diferencia de otros engaños digitales, no busca robar contraseñas desde el inicio, sino construir confianza.

De acuerdo con ESET, “las víctimas son engañadas para que paguen un ‘depósito’ a cambio de recibir el pago. Puede sonar increíble, pero es más fácil caer en la trampa de lo que parece”.

La firma de ciberseguridad explica que los estafadores suelen pagar pequeñas cantidades durante las primeras tareas para convencer a la víctima de que el trabajo es legítimo. Llegará un punto en el que la aplicación o el estafador le exigirán que "recargue" o "suba de nivel" su cuenta, o que "desbloquee sus ganancias" mediante un depósito en el fondo.

“De eso se trata realmente toda la estafa. Una vez que pagas, tu dinero desaparece y no tendrás forma de recuperar esas ganancias falsas”, apunta.

Comentarios como "¿Todos entienden?" o preguntas sobre el proceso forman parte de una conversación diseñada para generar confianza entre las posibles víctimas. (Foto: Captura de pantalla)

De acuerdo con Indeed México, seis de cada diez mexicanos han sufrido algún tipo de fraude o estafa durante la búsqueda de empleo.

El crecimiento de este tipo de engaños ocurre en un contexto donde el fraude digital se ha industrializado. De acuerdo con un análisis de mercado elaborado con datos de Banxico y la Condusef, en 2025 las pérdidas por fraude digital en México alcanzaron 20,000 millones de pesos (1,067 millones de dólares). De ese monto, apenas 1.4% fue recuperado por las víctimas.

¿Por qué usan el nombre de Mercado Libre?

Tras consultar a Mercado Libre sobre este esquema, la empresa aclaró que estos mensajes fraudulentos operan completamente fuera de sus plataformas.

"Mercado Libre no solicita datos personales ni interacciones a través de canales no oficiales y exhortamos a nuestros usuarios a no responder ni compartir información ante cualquier comunicación sospechosa", explica la empresa.

