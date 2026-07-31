Así opera la estafa que ofrece dinero por dar "likes" en Mercado Libre

"Hola, somos un equipo de atención al cliente en línea y actualmente necesitamos mucho personal". Ese es el tipo de mensaje con el que comienza una de las estafas laborales que se ha extendido en aplicaciones de mensajería. En cuestión de minutos, un supuesto reclutador presenta una oferta a través de WhatsApp y otra plataforma que parece demasiado buena para ser verdad.
La propuesta consiste en realizar tareas sencillas: dar "Me gusta" a publicaciones de vendedores en Mercado Libre, enviar una captura de pantalla como comprobante y recibir 50 pesos por cada interacción. El supuesto empleo promete ingresos diarios de entre 500 y 5,000 pesos, sin experiencia previa y con horarios flexibles.
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La conversación avanza y el reclutador explica la dinámica, otros integrantes del grupo preguntan cómo funcionan los pagos, si el trabajo es confiable o cuándo pueden comenzar. Sus intervenciones ayudan a generar confianza, pero forman parte del mismo montaje, son cómplices que buscan convencer a los nuevos participantes de que la oferta es real, mientras insisten en la cantidad de dinero que se puede ganar.
Del primer pago al depósito de dinero
Este mecanismo es conocido como task scam o fraude de tareas. A diferencia de otros engaños digitales, no busca robar contraseñas desde el inicio, sino construir confianza.
De acuerdo con ESET, “las víctimas son engañadas para que paguen un ‘depósito’ a cambio de recibir el pago. Puede sonar increíble, pero es más fácil caer en la trampa de lo que parece”.
La firma de ciberseguridad explica que los estafadores suelen pagar pequeñas cantidades durante las primeras tareas para convencer a la víctima de que el trabajo es legítimo. Llegará un punto en el que la aplicación o el estafador le exigirán que "recargue" o "suba de nivel" su cuenta, o que "desbloquee sus ganancias" mediante un depósito en el fondo.
“De eso se trata realmente toda la estafa. Una vez que pagas, tu dinero desaparece y no tendrás forma de recuperar esas ganancias falsas”, apunta.
De acuerdo con Indeed México, seis de cada diez mexicanos han sufrido algún tipo de fraude o estafa durante la búsqueda de empleo.
El crecimiento de este tipo de engaños ocurre en un contexto donde el fraude digital se ha industrializado. De acuerdo con un análisis de mercado elaborado con datos de Banxico y la Condusef, en 2025 las pérdidas por fraude digital en México alcanzaron 20,000 millones de pesos (1,067 millones de dólares). De ese monto, apenas 1.4% fue recuperado por las víctimas.
¿Por qué usan el nombre de Mercado Libre?
Tras consultar a Mercado Libre sobre este esquema, la empresa aclaró que estos mensajes fraudulentos operan completamente fuera de sus plataformas.
"Mercado Libre no solicita datos personales ni interacciones a través de canales no oficiales y exhortamos a nuestros usuarios a no responder ni compartir información ante cualquier comunicación sospechosa", explica la empresa.
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La compañía recomendó verificar cualquier comunicación únicamente a través de sus canales oficiales y recordó que la seguridad de sus usuarios es una prioridad.
Aunque el fraude gira alrededor de dar "Me gusta" a publicaciones de Mercado Libre, la evidencia apunta a que el verdadero objetivo no es incrementar la interacción dentro de la plataforma, sino convencer a las víctimas de que existe una actividad laboral real para, posteriormente, pedirles dinero.
Mercado Libre aclara que actualmente no muestra públicamente cuántos seguidores tiene un vendedor ni cuántas veces un producto ha sido marcado como favorito, por lo que esas interacciones tienen un impacto limitado como señal pública frente a otros usuarios.
La propia empresa explica que la reputación de un vendedor depende principalmente de indicadores como el porcentaje de reclamos, las cancelaciones realizadas por el vendedor y las entregas a tiempo, métricas que determinan el nivel de confianza dentro de la plataforma y el posicionamiento de las publicaciones. Es decir, los "likes" o favoritos no forman parte de los factores que construyen la reputación comercial de un vendedor.
Aunque en este caso los delincuentes utilizaron el nombre de Mercado Libre, especialistas en ciberseguridad advierten que el mismo esquema también se ha observado utilizando publicaciones de Instagram, TikTok y otras plataformas donde basta con dar un "like", seguir una cuenta o dejar un comentario para supuestamente recibir un pago.
Cómo identificar un task scam
Los especialistas de ESET recomiendan desconfiar cuando una oferta de empleo presenta alguna de estas características:
Promete ganancias elevadas por tareas extremadamente simples, como dar "Me gusta" o seguir cuentas.
El primer contacto ocurre por WhatsApp, Telegram o redes sociales y no mediante canales oficiales de reclutamiento.
Ofrece pagos inmediatos para generar confianza.
Pide trasladar la conversación a otra aplicación de mensajería.
Solicita depósitos para desbloquear tareas, liberar ganancias o acceder a mejores comisiones.
Si aparece cualquiera de estas señales, la recomendación es abandonar la conversación, bloquear al remitente y reportar el número, ya que ninguna oferta de empleo legítima cobra dinero para poder trabajar.