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Google reorganiza el liderazgo de IA para acelerar Gemini; Demis Hassabis deja DeepMind

Google redistribuyó las responsabilidades de sus principales líderes de IA para acelerar la innovación en Gemini y reforzar su apuesta por la inteligencia artificial general.
mié 05 agosto 2026 02:00 PM
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Demis Hassabis asumirá un rol estratégico como presidente de Google DeepMind y científico jefe de Alphabet, mientras Koray Kavukcuoglu tomará el liderazgo operativo de la división de inteligencia artificial. (Foto: vzphotos/Getty Images)

Google anunció una reestructuración de su equipo directivo de inteligencia artificial con la que busca acelerar el desarrollo de Gemini y reforzar su apuesta por la inteligencia artificial general (AGI), en un momento en el que la competencia con OpenAI, Anthropic, Meta y Microsoft se intensifica.

Como parte de la reestructuración, Demis Hassabis dejará la dirección operativa diaria de Google DeepMind para concentrarse en un nuevo rol como presidente de la división y científico jefe de Alphabet. Desde ese cargo dedicará más tiempo a definir la estrategia de largo plazo de la inteligencia artificial general (AGI), al tiempo que seguirá asesorando la investigación y el desarrollo de modelos de Google DeepMind y continuará al frente de Isomorphic Labs.

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"Es un trabajo de vital importancia para Alphabet y la humanidad, y no puedo imaginar a nadie mejor que Demis para llevarlo a cabo", escribió el CEO de Alphabet, Sundar Pichai, en un mensaje dirigido a los empleados .

El movimiento ocurre mientras Google presume que su estrategia de IA comienza a traducirse en una mayor adopción de sus productos. De acuerdo con la compañía, la aplicación Gemini ya supera los 950 millones de usuarios activos mensuales y sus modelos Gemma acumulan más de 900 millones de descargas.

Koray Kavukcuoglu asumirá el liderazgo de Google DeepMind como vicepresidente sénior de la división. Además de mantener su cargo como arquitecto jefe de IA de Google, reportará directamente a Sundar Pichai y supervisará el desarrollo de los modelos Gemini, la investigación de IA y los equipos de desarrollo y aplicación de esta tecnología.

Kavukcuoglu forma parte de DeepMind desde hace 13 años y ha participado en algunos de los avances técnicos más importantes de la compañía, como WaveNet y Deep Q-Network (DQN), tecnologías que ayudaron a consolidar el liderazgo de Google en aprendizaje profundo.

Google quiere separar la investigación de largo plazo del desarrollo de productos

En su mensaje, Hassabis explicó que la decisión responde a que considera que la industria ha llegado a un punto decisivo en el desarrollo de la inteligencia artificial.

"He dedicado mi vida a trabajar por la IA general y ahora siento que está a la vuelta de la esquina", afirmó.

Agregó que dejar la operación cotidiana de Google DeepMind le permitirá dedicar más tiempo a definir el rumbo estratégico de la AGI y a impulsar el trabajo de Isomorphic Labs, la empresa de Alphabet enfocada en aplicar inteligencia artificial al descubrimiento de medicamentos.

Hassabis reiteró que uno de sus principales objetivos es demostrar el impacto práctico de la IA en la salud, acelerando el desarrollo de tratamientos para enfermedades como el cáncer.

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Jeff Dean también cambia de rumbo

La reorganización también marca una nueva etapa para Jeff Dean, uno de los ingenieros más influyentes en la historia de Google. Tras 27 años en la compañía, Dean dejará sus responsabilidades actuales para fundar, junto con Sanjay Ghemawat, Google Fellow y cocreador de tecnologías como Google File System, MapReduce y Bigtable, una corporación independiente de beneficio público enfocada en acelerar avances en aprendizaje automático, ciencia e ingeniería.

Alphabet permanecerá como inversionista fundador de la nueva organización y colaborará con ella mediante Google Cloud y proyectos conjuntos de investigación en infraestructura para inteligencia artificial.

Los cambios llegan en un momento en que Google acelera el desarrollo de nuevos modelos para competir en un mercado cada vez más disputado. En su mensaje, Pichai destacó que la demanda de los servicios de IA continúa creciendo tanto entre empresas como desarrolladores y aseguró que la compañía mantiene una posición única gracias a su infraestructura, nube, modelos y productos de consumo.

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