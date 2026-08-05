Google reorganiza el liderazgo de IA para acelerar Gemini; Demis Hassabis deja DeepMind

"Es un trabajo de vital importancia para Alphabet y la humanidad, y no puedo imaginar a nadie mejor que Demis para llevarlo a cabo", escribió el CEO de Alphabet, Sundar Pichai, en un mensaje dirigido a los empleados .

El movimiento ocurre mientras Google presume que su estrategia de IA comienza a traducirse en una mayor adopción de sus productos. De acuerdo con la compañía, la aplicación Gemini ya supera los 950 millones de usuarios activos mensuales y sus modelos Gemma acumulan más de 900 millones de descargas.

Koray Kavukcuoglu asumirá el liderazgo de Google DeepMind como vicepresidente sénior de la división. Además de mantener su cargo como arquitecto jefe de IA de Google, reportará directamente a Sundar Pichai y supervisará el desarrollo de los modelos Gemini, la investigación de IA y los equipos de desarrollo y aplicación de esta tecnología.

Kavukcuoglu forma parte de DeepMind desde hace 13 años y ha participado en algunos de los avances técnicos más importantes de la compañía, como WaveNet y Deep Q-Network (DQN), tecnologías que ayudaron a consolidar el liderazgo de Google en aprendizaje profundo.

Google quiere separar la investigación de largo plazo del desarrollo de productos

En su mensaje, Hassabis explicó que la decisión responde a que considera que la industria ha llegado a un punto decisivo en el desarrollo de la inteligencia artificial.

"He dedicado mi vida a trabajar por la IA general y ahora siento que está a la vuelta de la esquina", afirmó.

Agregó que dejar la operación cotidiana de Google DeepMind le permitirá dedicar más tiempo a definir el rumbo estratégico de la AGI y a impulsar el trabajo de Isomorphic Labs, la empresa de Alphabet enfocada en aplicar inteligencia artificial al descubrimiento de medicamentos.

Hassabis reiteró que uno de sus principales objetivos es demostrar el impacto práctico de la IA en la salud, acelerando el desarrollo de tratamientos para enfermedades como el cáncer.

