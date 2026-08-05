Consorcio árabe y yerno de Trump completan la compra de Electronic Arts por 55,000 mdd

Los accionistas de la empresa recibirán 210 dólares en efectivo por acción en un movimiento que representa la mayor expansión de Arabia Saudita en el mundo de los videojuegos. Otro movimiento relevante fue la adquisición de Niantic, desarrolladores de Pokémon Go, por 3,500 millones de dólares el año pasado.

“El entretenimiento y el deporte son áreas clave de enfoque estratégico” para el fondo, comentó el director de inversiones internacionales del PIF, Turqi Alnowaiser. Por otra parte, según información de CNBC, el PIF pidió prestados 20,000 millones de dólares a JP Morgan para finalizar con los trámites de la operación.

¿En riesgo la propiedad intelectual de EA?

Desde el año pasado que se dio a conocer la intención de compra, diversos analistas apuntaron que la continuidad de la propiedad intelectual original de EA podría estar en duda, debido a que los nuevos dueños apostarían por las franquicias más populares y que representan ingresos seguros cada año, como EA Sports FC.

“Es probable que los líderes se afiancen en los puestos que consideran con mayor potencial de ingresos, incluso si esos también conllevan el mayor riesgo”, compartió el analista Michael Futter.

Aunque EA es conocida por sus franquicias más populares, también cuenta con varias joyas escondidas o juegos influyentes en su catálogo de videojuegos, además de las apuestas deportivas, como It Takes Two, Dragon Age, Split Fiction o Star Wars. Jedi Survivor, entre más.