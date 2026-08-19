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Meta AI ya puede analizar tu negocio y decirte qué está funcionando en Instagram

La nueva herramienta de Meta AI podrá analizar anuncios, contenidos y competidores para generar recomendaciones y reportes
mié 19 agosto 2026 03:12 PM
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Cuatro personas en una junta de trabajo. Hay una pizarra de fondo y dos de ellos parecen dirigir la conversación.
Con la integración de Google Workspace, Meta AI podrá utilizar, cuando el usuario autorice la conexión, información disponible en Gmail, Docs, Sheets y Slides para generar documentos y hojas de cálculo. (Foto: Patamaporn Umnahanant/Getty Images)

Conocer qué tipo de contenido tuvo un mejor desempeño en tu cuenta de Instagram durante el último mes, recibir sugerencia de ajustes y generar reportes de seguimiento son algunas de las funciones que Meta acaba de incorporar a sus herramientas empresariales de Meta AI.

La empresa permitirá conectar el asistente con cuentas profesionales de Facebook e Instagram, campañas de Meta Ads y herramientas de Google Workspace, como Gmail, Docs, Sheets y Slides. Esta apuesta busca que los pequeños negocios utilicen el asistente como un analista de marketing al que pueden preguntarle directamente qué está funcionando, dónde están perdiendo rendimiento y qué pueden mejorar.

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La herramienta está disponible de forma gratuita en Meta AI, su aplicación móvil y meta.ai . La compañía también anunció una nueva aplicación para Mac. Esta función llega justo cuando las pequeñas empresas mexicanas incorporan IA en tareas que antes requerían más tiempo o personal especializado. De acuerdo con datos de Amazon Ads , 65% de las Pymes mexicanas ya utiliza activamente inteligencia artificial con fines publicitarios.

El uso de esta tecnología en los negocios tampoco se limita al marketing, pues startups y pequeñas empresas recurren a estas herramientas para automatizar tareas y reducir tiempos operativos, aunque especialistas como Irma Wilde directora empresarial del negocio empresarial de At&T han advertido que implementarlas sin identificar primero qué procesos necesitan mejorar puede generar gastos innecesarios.

¿Qué puede hacer una pyme con Meta AI?

Una de las principales diferencias de la actualización es que los negocios pueden permitir que Meta AI trabaje con información de sus propias cuentas.

A su vez, el propietario puede preguntarle qué contenido de Instagram tuvo mejor desempeño durante el último mes. El asistente analizará métricas como alcance, publicaciones guardadas, veces que se compartió el contenido, comentarios y visitas al perfil para identificar patrones y generar recomendaciones.

También podrá analizar el desempeño de campañas publicitarias. Meta menciona que el sistema puede identificar qué audiencias funcionan mejor, qué características tienen en común los anuncios con mayor rendimiento o qué piezas publicitarias comienzan a perder efectividad. Una pyme podrá pedirle, por ejemplo, que revise sus anuncios de los últimos 90 días, identifique cuáles funcionaron y convierta los resultados en una presentación para su equipo.

La herramienta también analizará información pública de marcas comparables en Facebook e Instagram para mostrar al negocio cómo se posiciona frente a ellas y detectar diferencias en sus estrategias de contenido.

Otra de las funciones es la integración con Google Workspace, mediante la cual Meta AI podrá utilizar, cuando el usuario autorice la conexión, información disponible en Gmail, Docs, Sheets y Slides para generar documentos y hojas de cálculo.

Además, las tareas pueden programarse de forma recurrente. Un negocio podría solicitar un reporte sobre el desempeño de sus publicaciones cada lunes, en lugar de repetir manualmente el análisis cada semana.

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De responder preguntas a trabajar con los datos del negocio

La actualización muestra un cambio en la forma en que las empresas tecnológicas buscan incorporar la IA en los pequeños negocios: pasar de asistentes que generan textos o responden preguntas a herramientas conectadas directamente con las aplicaciones donde ocurre la operación.

En México, Meta ya había avanzado en esa dirección. En 2025, el país fue el primero en el que la compañía comenzó a implementar agentes de IA para WhatsApp Business, con el objetivo de que los pequeños negocios pudieran automatizar conversaciones con clientes a partir de información como sus productos, precios y horarios.

El acceso inicial a las nuevas funciones de Meta AI es gratuito, pero Meta adelantó que posteriormente ofrecerá una suscripción llamada Meta One para empresas que busquen capacidades adicionales. Para las pymes, la ventaja será reducir el tiempo necesario para reunir y analizar información que ya producen sus cuentas digitales. Sin embargo, su utilidad dependerá de la calidad de los datos disponibles y de que el negocio tenga claro qué problema busca resolver antes de automatizarlo.

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metaverso Pequeña y mediana empresa Instagram

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