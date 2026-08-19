Meta AI ya puede analizar tu negocio y decirte qué está funcionando en Instagram

La herramienta está disponible de forma gratuita en Meta AI, su aplicación móvil y meta.ai . La compañía también anunció una nueva aplicación para Mac. Esta función llega justo cuando las pequeñas empresas mexicanas incorporan IA en tareas que antes requerían más tiempo o personal especializado. De acuerdo con datos de Amazon Ads , 65% de las Pymes mexicanas ya utiliza activamente inteligencia artificial con fines publicitarios.

El uso de esta tecnología en los negocios tampoco se limita al marketing, pues startups y pequeñas empresas recurren a estas herramientas para automatizar tareas y reducir tiempos operativos, aunque especialistas como Irma Wilde directora empresarial del negocio empresarial de At&T han advertido que implementarlas sin identificar primero qué procesos necesitan mejorar puede generar gastos innecesarios.

¿Qué puede hacer una pyme con Meta AI?

Una de las principales diferencias de la actualización es que los negocios pueden permitir que Meta AI trabaje con información de sus propias cuentas.

A su vez, el propietario puede preguntarle qué contenido de Instagram tuvo mejor desempeño durante el último mes. El asistente analizará métricas como alcance, publicaciones guardadas, veces que se compartió el contenido, comentarios y visitas al perfil para identificar patrones y generar recomendaciones.

También podrá analizar el desempeño de campañas publicitarias. Meta menciona que el sistema puede identificar qué audiencias funcionan mejor, qué características tienen en común los anuncios con mayor rendimiento o qué piezas publicitarias comienzan a perder efectividad. Una pyme podrá pedirle, por ejemplo, que revise sus anuncios de los últimos 90 días, identifique cuáles funcionaron y convierta los resultados en una presentación para su equipo.

La herramienta también analizará información pública de marcas comparables en Facebook e Instagram para mostrar al negocio cómo se posiciona frente a ellas y detectar diferencias en sus estrategias de contenido.

Otra de las funciones es la integración con Google Workspace, mediante la cual Meta AI podrá utilizar, cuando el usuario autorice la conexión, información disponible en Gmail, Docs, Sheets y Slides para generar documentos y hojas de cálculo.

Además, las tareas pueden programarse de forma recurrente. Un negocio podría solicitar un reporte sobre el desempeño de sus publicaciones cada lunes, en lugar de repetir manualmente el análisis cada semana.