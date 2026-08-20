Google ya puso fecha a la llegada de la serie Pixel 11 a México , la cual estará disponible en el país a partir del 1 de octubre, con una preventa que comenzará el 24 de septiembre. La nueva generación incluye tres teléfonos: Pixel 11, Pixel 11 Pro y Pixel 11 Pro XL, y estará acompañada por el Pixel Watch 5 y los Pixel Buds Pro 2.
Google Pixel 11 ya tiene fecha para México y viene con toda la artillería de Gemini
Pixel 11: la experiencia Google sin irse al modelo más grande
El Pixel 11 cuenta con una pantalla Actua de 6.3 pulgadas y hasta 3,000 nits de brillo, además de 12 GB de RAM y opciones de almacenamiento de 256 GB y 512 GB.
En el apartado fotográfico, el teléfono incorpora una cámara principal de 48 megapixeles, un ultra gran angular de 13 megapixeles y un telefoto 5x con Super Zoom de hasta 30x.
Para el uso diario, Google promete más de 30 horas de batería y añade compatibilidad magnética con Google Pixelsnap, que permite acoplar cargadores y accesorios.
El equipo estará disponible en Glaciar, Pistache, Bugambilia y Obsidiana.
Pixel 11 Pro y Pro XL: más pantalla, cámara y almacenamiento
Los modelos Pro están pensados para quienes buscan llevar más lejos las capacidades del teléfono. El Pixel 11 Pro tiene una pantalla Super Actua de 6.3 pulgadas, mientras que el Pro XL llega a 6.8 pulgadas. Ambos alcanzan hasta 3,600 nits de brillo y pueden configurarse con hasta 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento.
Google también rediseñó el sistema de cámaras. Los dos modelos incorporan una cámara principal de 50 megapixeles, un ultra gran angular de 48 megapixeles y un teleobjetivo capaz de alcanzar un Zoom Pro de hasta 120x.
Los modelos Pro estarán disponibles en Terracota, Olivo, Niebla y Obsidiana.
La carga también cambia entre ambos. El Pixel 11 Pro puede alcanzar hasta 55% de carga en aproximadamente 30 minutos, mientras que el Pro XL puede llegar hasta 75% durante el mismo periodo cuando se utiliza un cargador compatible.
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Gemini toma un papel más importante en el Pixel 11
La inteligencia artificial es uno de los principales argumentos de la nueva generación. Los tres modelos incorporan el procesador Google Tensor G6 y el chip de seguridad Titan M3, que incluye criptografía poscuántica.
Las funciones de Gemini buscan convertir al teléfono en algo más que un dispositivo para ejecutar aplicaciones. Google incorpora asistencia contextual, transcripción, traducción instantánea y nuevas capacidades para interactuar con información desde el propio teléfono.
También será posible utilizar Circle to Search directamente desde la cámara, lo que permite buscar información sobre lo que aparece frente al usuario sin tener que cambiar constantemente entre aplicaciones.
Para quienes cambien desde otro teléfono, Google también promete hacer más sencillo el proceso con un método mejorado de transferencia de datos, un asistente de configuración y opciones como Quick Share y Presiona para Compartir.
El Pixel Watch 5 y los Pixel Buds Pro 2 también llegan a México
El nuevo teléfono estará acompañado por el Pixel Watch 5, que llegará en versiones de 41 y 45 milímetros. El reloj incorpora una pantalla Actua 360 de hasta 3,000 nits, Wear OS 7, GPS de doble frecuencia y sensores para registrar actividad, descanso y otros indicadores.
Una de las novedades está en Google Health Coach, una herramienta desarrollada con Gemini que utiliza la información recopilada por el reloj para generar planes de actividad física, recomendaciones y orientación personalizada.
Los Pixel Buds Pro 2 también llegarán oficialmente a México, ahora en color Olivo. Los audífonos incorporan funciones de Gemini que permiten controlar mediante la voz algunos ajustes como la cancelación de ruido, el modo transparencia, la detección de conversaciones, el ecualizador y los graves.
También incluyen una versión mejorada de Live Translate, que permite mantener conversaciones en otros idiomas mientras el usuario escucha las traducciones directamente en los audífonos y las respuestas se reproducen desde el teléfono.
¿Cuánto costarán los Pixel 11 en México?
La preventa comenzará el 24 de septiembre y la venta general será a partir del 1 de octubre.
- Google Pixel 11: desde 22,499 pesos (256 GB) y 25,499 pesos (512 GB).
- Google Pixel 11 Pro: desde 28,499 pesos (256 GB), 31,499 pesos (512 GB) y 36,999 pesos (1 TB).
- Google Pixel 11 Pro XL: desde 32,999 pesos (256 GB), 35,999 pesos (512 GB) y 41,499 pesos (1 TB).
- Google Pixel Watch 5: 7,999 pesos (41 mm WiFi) y 8,999 pesos (45 mm WiFi).
- Google Pixel Buds Pro 2: 4,999 pesos.