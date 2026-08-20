Pixel 11: la experiencia Google sin irse al modelo más grande

El Pixel 11 cuenta con una pantalla Actua de 6.3 pulgadas y hasta 3,000 nits de brillo, además de 12 GB de RAM y opciones de almacenamiento de 256 GB y 512 GB.

En el apartado fotográfico, el teléfono incorpora una cámara principal de 48 megapixeles, un ultra gran angular de 13 megapixeles y un telefoto 5x con Super Zoom de hasta 30x.

Para el uso diario, Google promete más de 30 horas de batería y añade compatibilidad magnética con Google Pixelsnap, que permite acoplar cargadores y accesorios.

El equipo estará disponible en Glaciar, Pistache, Bugambilia y Obsidiana.

Pixel 11 Pro y Pro XL: más pantalla, cámara y almacenamiento

Los modelos Pro están pensados para quienes buscan llevar más lejos las capacidades del teléfono. El Pixel 11 Pro tiene una pantalla Super Actua de 6.3 pulgadas, mientras que el Pro XL llega a 6.8 pulgadas. Ambos alcanzan hasta 3,600 nits de brillo y pueden configurarse con hasta 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento.

Google también rediseñó el sistema de cámaras. Los dos modelos incorporan una cámara principal de 50 megapixeles, un ultra gran angular de 48 megapixeles y un teleobjetivo capaz de alcanzar un Zoom Pro de hasta 120x.

Los modelos Pro estarán disponibles en Terracota, Olivo, Niebla y Obsidiana.

La carga también cambia entre ambos. El Pixel 11 Pro puede alcanzar hasta 55% de carga en aproximadamente 30 minutos, mientras que el Pro XL puede llegar hasta 75% durante el mismo periodo cuando se utiliza un cargador compatible.

Gemini toma un papel más importante en el Pixel 11

La inteligencia artificial es uno de los principales argumentos de la nueva generación. Los tres modelos incorporan el procesador Google Tensor G6 y el chip de seguridad Titan M3, que incluye criptografía poscuántica.

Las funciones de Gemini buscan convertir al teléfono en algo más que un dispositivo para ejecutar aplicaciones. Google incorpora asistencia contextual, transcripción, traducción instantánea y nuevas capacidades para interactuar con información desde el propio teléfono.

También será posible utilizar Circle to Search directamente desde la cámara, lo que permite buscar información sobre lo que aparece frente al usuario sin tener que cambiar constantemente entre aplicaciones.

Para quienes cambien desde otro teléfono, Google también promete hacer más sencillo el proceso con un método mejorado de transferencia de datos, un asistente de configuración y opciones como Quick Share y Presiona para Compartir.