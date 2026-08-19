Por qué los celulares dejaron de traer cargador y puerto para audífonos y qué hay detrás del cambio

¿Por qué se eliminó también el puerto para audífonos?
Otra de las ausencias que pesa en los dispositivos modernos es la del puerto para audífonos, conocido por muchos como entrada Jack de audio.
Aunque este elemento estuvo presente por años en teléfonos de prácticamente todas las marcas, con el paso del tiempo comenzó a notarse su ausencia en una gran variedad de modelos.
Para entender por qué este elemento ha sido uno de los sacrificados en los últimos años, hay que recordar que los celulares son elementos en constante evolución, pues incorporan nuevas tecnologías, procesadores, cámaras y demás, lo que obliga a los fabricantes a prescindir de ciertos elementos. Con la llegada de los audífonos Bluetooth, los puertos de audio convencionales se convirtieron en un elemento que se podía eliminar.
Otro factor importante es el de la resistencia al agua y al polvo, pues el puerto de audio físico funcionaba como una entrada externa al dispositivo. Al eliminar este orificio, se pueden implementar de manera más efectiva tecnologías que reduzcan los efectos de contacto con polvo o líquidos.
Además, en algunos casos esta implementación también tiene usos comerciales, pues al eliminar la entrada física de audífonos, se obliga al usuario a adquirir dispositivos Bluetooth.