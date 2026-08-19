Por qué los celulares dejaron de traer cargador y puerto para audífonos y qué hay detrás del cambio

iPhone, el precursor en eliminar cargador

Por años, Apple incluía cargador y hasta un par de EarPods alámbricos en las cajas de sus nuevos dispositivos, pero todo cambió con la llegada del iPhone 12, que pasará a la historia por ser el primero en eliminar ambos elementos, dejando en la caja únicamente el dispositivo y el cable USB.

Como suele pasar en la industria, esa tendencia fue replicada por otras marcas como Samsung, que también dejaron de incluir cargador y audífonos en las cajas de sus nuevos teléfonos.

En aquel entonces, Apple señaló que la gran mayoría de sus usuarios ya contaban con cargadores y audífonos, por lo que la medida se enfocó en el cuidado del medio ambiente.

La realidad es que pocos creyeron esa versión, pues detrás de esta táctica había algo más: al no incluir cargador, se obliga al usuario a adquirirlo por separado, lo que puede significar un gasto considerable para quienes adquieren un nuevo equipo.