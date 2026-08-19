Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Tecnología

Por qué los celulares dejaron de traer cargador y puerto para audífonos y qué hay detrás del cambio

Lo que comenzó con casos particulares, hoy es prácticamente un estándar para toda la industria de los teléfonos celulares.
mié 19 agosto 2026 07:20 PM
Añadir Expansión en Google
celulares-dejaron-cargador-puerto-audifonos
Elementos como el cargador o la entrada para audífonos fueron eliminados por los fabricantes. (YALCIN SONAT/Getty Images)

Si bien los teléfonos celulares evolucionan constantemente, existen un par de elementos que poco a poco desaparecieron sin que los usuarios se dieran cuenta.

Dos de esos elementos que ya no están presentes en muchos dispositivos son el cargador y la entrada para audífonos, que por años fueron elementos básicos dentro de los equipos de prácticamente cualquier marca.

Publicidad

iPhone, el precursor en eliminar cargador

Por años, Apple incluía cargador y hasta un par de EarPods alámbricos en las cajas de sus nuevos dispositivos, pero todo cambió con la llegada del iPhone 12, que pasará a la historia por ser el primero en eliminar ambos elementos, dejando en la caja únicamente el dispositivo y el cable USB.

Como suele pasar en la industria, esa tendencia fue replicada por otras marcas como Samsung, que también dejaron de incluir cargador y audífonos en las cajas de sus nuevos teléfonos.

En aquel entonces, Apple señaló que la gran mayoría de sus usuarios ya contaban con cargadores y audífonos, por lo que la medida se enfocó en el cuidado del medio ambiente.

La realidad es que pocos creyeron esa versión, pues detrás de esta táctica había algo más: al no incluir cargador, se obliga al usuario a adquirirlo por separado, lo que puede significar un gasto considerable para quienes adquieren un nuevo equipo.

cargador-celulares-2
Muchas marcas eliminaron los cargadores de las cajas de sus nuevos teléfonos. (inspire finder/Getty Images)

Publicidad

¿Por qué se eliminó también el puerto para audífonos?

Otra de las ausencias que pesa en los dispositivos modernos es la del puerto para audífonos, conocido por muchos como entrada Jack de audio.

Aunque este elemento estuvo presente por años en teléfonos de prácticamente todas las marcas, con el paso del tiempo comenzó a notarse su ausencia en una gran variedad de modelos.

Para entender por qué este elemento ha sido uno de los sacrificados en los últimos años, hay que recordar que los celulares son elementos en constante evolución, pues incorporan nuevas tecnologías, procesadores, cámaras y demás, lo que obliga a los fabricantes a prescindir de ciertos elementos. Con la llegada de los audífonos Bluetooth, los puertos de audio convencionales se convirtieron en un elemento que se podía eliminar.

Otro factor importante es el de la resistencia al agua y al polvo, pues el puerto de audio físico funcionaba como una entrada externa al dispositivo. Al eliminar este orificio, se pueden implementar de manera más efectiva tecnologías que reduzcan los efectos de contacto con polvo o líquidos.

Además, en algunos casos esta implementación también tiene usos comerciales, pues al eliminar la entrada física de audífonos, se obliga al usuario a adquirir dispositivos Bluetooth.

Líneas telefónicas con terminación 0 ya fueron suspendidas por no registrarse, ¿en qué fecha toca a los 1?
Empresas

Líneas telefónicas 0 ya fueron suspendidas por no registrarse; esta es la fecha para los números 1

Publicidad

En algunas marcas tampoco se ha eliminado por completo esta entrada, pues aún comercializan convertidores de entrada USB a Jack, pero de nueva cuenta, esto implica un gasto adicional para las personas que quieran seguir utilizando audífonos físicos.

Como ha pasado en años recientes, una de las primeras marcas en eliminar el puerto de audio fue Apple, después siguieron fabricantes como Samsung o Huawei, y con el paso de los años, lo que al principio era una simple eventualidad, hoy es un estándar para la industria entera.

Tags

IPhone Samsung Electronics

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad