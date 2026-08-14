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El Mundial no solo dejó goles: los matches en Tinder crecieron 96.5% en México

El Mundial convirtió a México en punto de encuentro para aficionados de todo el mundo y también impulsó el ligue digital, incluso por encima de las Canadá y Estados Unidos, las otras sedes mundialistas.
vie 14 agosto 2026 05:23 PM
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Los matches en Tinder crecieron 96.5% en México durante el Mundial 2026. Las celebraciones impulsaron el ligue entre locales y aficionados extranjeros. (Foto: Tero Vesalainen/Getty Images)

Después de 40 años, México volvió a ser sede de un Mundial; y mientras los estadios y las ciudades se llenaron de aficionados de distintos países, mientras las celebraciones se trasladaron de las canchas a las calles. Pero el encuentro entre aficionados no terminó ahí, también llegó a las aplicaciones de citas.

Los matches en Tinder crecieron 96.5% en México durante el Mundial 2026, de acuerdo con datos de Tinder compartidos por US Media, representante exclusivo de la plataforma en América Latina. El incremento coloca a México como el país anfitrión donde más aumentaron estas interacciones, por encima de Canadá, con 66.1%, y Estados Unidos, con 59.8%.

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El fenómeno también se reflejó en la actividad de usuarios internacionales dentro de Tinder, durante el Mundial, su actividad en la aplicación aumentó en promedio 47%. En las ciudades mexicanas que fueron sede de partidos también se registró un mayor movimiento. Guadalajara y Monterrey reportaron incrementos de entre 32% y 57% respectivamente en las interacciones durante los partidos.

El torneo generó un contexto común: aficionados de distintos países compartiendo celebraciones, partidos, bares, plazas y espacios públicos, lo que facilitó que las conversaciones que comenzaban de manera digital pudieran trasladarse al mundo físico.

Ese fue precisamente el caso de Nohemí, quien comenzó a utilizar Tinder y Bumble hace unos meses y aprovechó la temporada mundialista para conocer tanto a personas de México como a extranjeros. La usuaria relató su experiencia a Expansión y en ella apuntó que durante una de sus visitas a las celebraciones alrededor del Ángel de la Independencia, en Ciudad de México, hizo match con un hombre de Corea del Sur. Aunque el Mundial terminó, ambos mantienen el contacto.

“Salí con varias personas, unas para citas, pero en otros casos ya en la fiesta, para unirme a celebraciones”, cuenta Nohemí. “Sí vi que era más fácil hacer match. A veces a uno le gusta alguien o quieres conocerlo, pero no siempre hay match; me di cuenta de que en el Mundial la gente sí tenía mucho ánimo de conectar”.

Su experiencia muestra cómo las aplicaciones de citas pueden funcionar como una extensión de lo que ocurre durante un gran evento presencial. El usuario puede descubrir a alguien en la plataforma, encontrarse con esa persona en una celebración y continuar la interacción después del partido.

Para Juli Henry, VP of Sales México & Latam de US Media, esta relación entre los eventos presenciales y las plataformas digitales es cada vez más relevante.

“En un mundo tan globalizado, es lógico que los más jóvenes aprovechen este tipo de eventos presenciales para generar encuentros y crear nuevos vínculos”, explicó.

La compañía sostiene que los grandes eventos no necesariamente compiten con las plataformas digitales. Por el contrario, pueden impulsar su uso al generar experiencias compartidas y momentos que sirven como punto de partida para nuevas conversaciones.

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El aumento de los matches durante el Mundial ocurre, además, en un mercado de citas digitales que ya tiene una presencia importante entre los internautas mexicanos. De acuerdo con The Competitive Intelligence Unit (The Ciu), 37.1% de los internautas en México ha descargado alguna vez una aplicación especializada de ligue, equivalente a 38.7 millones de personas. De ellos, 22.3% (unos 8.6 millones de usuarios) utiliza actualmente estas plataformas en búsqueda de pareja.

La actividad también se ha vuelto más frecuente, los usuarios de estas aplicaciones ingresan en promedio 2.7 veces por semana y siete de cada 10 han concretado al menos una cita con alguien que conocieron en una plataforma de ligue. Incluso, 13.2% afirma haber conocido a su pareja a través de una aplicación.

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