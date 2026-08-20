La primera Xbox presentada en 2011. (Foto: Getty Images/Getty Images)

Para Emanuel Rosier, analista de la consultora Newzoo, el problema tiene un componente estratégico de fondo, pues durante años, Xbox operó como una plataforma de expansión de audiencia para Microsoft (subvencionada y sin un mandato de rentabilidad), pero tras la compra de Activision Blizzard King por 75,000 millones de dólares esa lógica cambió, la consola pasó a ser una partida relevante en la cuenta de resultados.

Rosier sostiene que la estrategia de Phil Spencer, entonces CEO de Microsoft Gaming, de vender una plataforma sin contenido exclusivo (apalancada en Game Pass y el catálogo multiplataforma) diluyó la ventaja competitiva de la consola y no dejó claro a los usuarios por qué debían serle fieles.

Esa apuesta se tradujo en la campaña "This is an Xbox", con la que la compañía comunicó que su marca ya no dependía de una consola, sino de una suscripción disponible en teléfonos, tabletas y dispositivos de streaming. Iván Castillo, especialista en videojuegos de la consultora Circana, considera que el plan de comprar estudios para atraer usuarios de otras consolas no era mala idea, pero no contaba con que la campaña generara confusión entre los usuarios y presionara a la baja la venta de hardware.

Con apenas unos meses en el cargo, Asha Sharma, quien asumió como CEO de Microsoft Gaming en febrero de 2026, tras una reestructuración corporativa que sacó a Spencer del centro de la toma de decisiones, ya dio un giro respecto a las decisiones multiplataforma de su antecesor: en junio anunció que Gears of War: E-Day y Clockwork Revolution serán exclusivos de consola, en un intento por recuperar la confianza de los usuarios más comprometidos con el hardware.

Es en ese contexto de reposicionamiento de marca, ajuste de expectativas financieras y presión por demostrar que la consola todavía importa, es con el que llega la celebración del 25 aniversario.

El hardware: una consola que mira al pasado

Durante el Xbox Games Showcase 2026, Microsoft presentó la Xbox 25th Anniversary Collection: la Xbox Series X25 Limited Edition y el Xbox Wireless Controller X25 Special Edition. Ambos productos recuperan el diseño translúcido y el verde OG de la consola original que debutó en 2001.

La Series X25 conserva las especificaciones técnicas y la potencia de la Xbox Series X estándar (incluyendo 1 TB de almacenamiento), pero incorpora una carcasa translúcida que deja ver el interior del equipo y un logotipo que se ilumina en verde al encenderse, como referencia directa al arranque de la Xbox original. El control especial retoma los colores ABXY clásicos y guiños al diseño del mando "Duke".

(Foto: news.xbox.com)

Ninguno de los dos productos tiene precio oficial confirmado. Microsoft únicamente ha señalado que el control estará disponible desde octubre y la consola desde noviembre de 2026, en "mercados seleccionados", sin que la compañía haya precisado si México está entre ellos.