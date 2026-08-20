El 15 de noviembre, Xbox llegará a un cuarto de siglo de existencia desde el lanzamiento de su consola original en 2001. Microsoft preparó una celebración con hardware conmemorativo, una gira mundial de eventos presenciales y beneficios digitales para su comunidad, mientras la marca atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia comercial en mercados como México.
En el país, entre mayo de 2025 y mayo de 2026, la consola de Xbox quedó por detrás de Sony y Nintendo en participación de mercado, según la consultora Circana. En el primer trimestre de 2026, la venta de consolas se desplomó 33% interanual y la compañía registró la pérdida de millones de suscriptores de Game Pass tras el alza de precios de finales de 2025. A la crisis comercial se sumó una reestructuración interna: en 2025, Xbox despidió a más de 9,000 empleados y cerró estudios como Tango Gameworks y Arkane Austin.
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Para Emanuel Rosier, analista de la consultora Newzoo, el problema tiene un componente estratégico de fondo, pues durante años, Xbox operó como una plataforma de expansión de audiencia para Microsoft (subvencionada y sin un mandato de rentabilidad), pero tras la compra de Activision Blizzard King por 75,000 millones de dólares esa lógica cambió, la consola pasó a ser una partida relevante en la cuenta de resultados.
Rosier sostiene que la estrategia de Phil Spencer, entonces CEO de Microsoft Gaming, de vender una plataforma sin contenido exclusivo (apalancada en Game Pass y el catálogo multiplataforma) diluyó la ventaja competitiva de la consola y no dejó claro a los usuarios por qué debían serle fieles.
Esa apuesta se tradujo en la campaña "This is an Xbox", con la que la compañía comunicó que su marca ya no dependía de una consola, sino de una suscripción disponible en teléfonos, tabletas y dispositivos de streaming. Iván Castillo, especialista en videojuegos de la consultora Circana, considera que el plan de comprar estudios para atraer usuarios de otras consolas no era mala idea, pero no contaba con que la campaña generara confusión entre los usuarios y presionara a la baja la venta de hardware.
Con apenas unos meses en el cargo, Asha Sharma, quien asumió como CEO de Microsoft Gaming en febrero de 2026, tras una reestructuración corporativa que sacó a Spencer del centro de la toma de decisiones, ya dio un giro respecto a las decisiones multiplataforma de su antecesor: en junio anunció que Gears of War: E-Day y Clockwork Revolution serán exclusivos de consola, en un intento por recuperar la confianza de los usuarios más comprometidos con el hardware.
Es en ese contexto de reposicionamiento de marca, ajuste de expectativas financieras y presión por demostrar que la consola todavía importa, es con el que llega la celebración del 25 aniversario.
Durante el Xbox Games Showcase 2026, Microsoft presentó la Xbox 25th Anniversary Collection: la Xbox Series X25 Limited Edition y el Xbox Wireless Controller X25 Special Edition. Ambos productos recuperan el diseño translúcido y el verde OG de la consola original que debutó en 2001.
La Series X25 conserva las especificaciones técnicas y la potencia de la Xbox Series X estándar (incluyendo 1 TB de almacenamiento), pero incorpora una carcasa translúcida que deja ver el interior del equipo y un logotipo que se ilumina en verde al encenderse, como referencia directa al arranque de la Xbox original. El control especial retoma los colores ABXY clásicos y guiños al diseño del mando "Duke".
Ninguno de los dos productos tiene precio oficial confirmado. Microsoft únicamente ha señalado que el control estará disponible desde octubre y la consola desde noviembre de 2026, en "mercados seleccionados", sin que la compañía haya precisado si México está entre ellos.
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FanFest: la gira regresa a México
Como parte de la celebración, Xbox confirmó el regreso de su FanFest a la Ciudad de México el 17 de octubre de 2026, dentro de una gira mundial de ocho ciudades que también incluye Los Ángeles, Colonia, Londres, Tokio, Sídney, Toronto y Seattle.
Será la primera edición del evento que se realice en fin de semana, las anteriores se celebraron entre semana y, como es costumbre en la marca, no habrá venta de boletos, el acceso se definirá mediante sorteos digitales a través del sitio oficial de Xbox FanFest.
Beneficios digitales y retrocompatibilidad
Desde principios de agosto, quienes inicien sesión en su cuenta de Xbox, en consola, PC o la app móvil, reciben una insignia de perfil conmemorativa del 25 aniversario, disponible hasta finales de 2026. La marca también lanzó gamerpics, fondos y un tema dinámico diseñados junto con miembros de la comunidad, entre ellos los creadores Klobrille y Ben Kenobi.
En Xbox Game Pass, la compañía integró colecciones especiales con juegos representativos de cada generación de la consola, desde títulos de la Xbox original hasta la Series X|S, entre ellos Fable Anniversary, Halo: The Master Chief Collection, Fallout 4 y Psychonauts 2.