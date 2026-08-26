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Meta implementará bloqueos nocturnos en Instagram como parte de un acuerdo por su caso de adicción a redes sociales

La empresa también deberá pagar una multa de 18,000 millones de dólares en un periodo de 10 años, dinero que se destinará a iniciativas de prevención y tratamiento de salud mental en las infancias.
mié 26 agosto 2026 08:53 AM
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Logos de Facebook, WhatsApp, Instagram y Threads, aplicaciones de Meta Platforms, en un iPhone de Apple.
Meta también se comprometió a pagar 18,000 millones de dólares como parte del acuerdo en un periodo de 10 años. (Kenneth Cheung/Getty Images)

Meta logró llegar a un acuerdo con una coalición de fiscales generales de Estados Unidos como parte de su juicio federal por daños a la salud mental de infancias causados por sus apps de redes sociales. Con esto, la empresa deberá realizar cambios en Facebook, Instagram y más aplicaciones, además de pagar una multa millonaria.

De acuerdo con el documento legal, la compañía tendrá que implementar límites de uso diario y “bloqueos nocturnos” para adolescentes que utilizan sus apps de redes sociales, además de “medidas mejoradas de verificación de edad” para impedir que niños usen las apps y la creación de nuevas herramientas para padres y tutores.

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“Hoy hemos llegado a un acuerdo con Meta que hará que las redes sociales sean menos peligrosas para nuestros hijos y supondrá un cambio radical para los niños y sus familias”, declaró el fiscal de California, Rob Bonta. “Meta se comprometió a realizar transformaciones profundas que reducirán el riesgo de daños en sus plataformas, y lo hará en cuestión de meses”.

El juicio comenzó la semana pasada en un tribunal federal de Oakland, y está codirigido por los fiscales generales del estado de California, Colorado, Nueva Jersey y Kentucky, quienes representan a un grupo bipartidista de 29 fiscales, quienes iniciaron la demanda en contra de la firma en 2023.

Meta se comprometió a pagar 18,000 millones de dólares como parte del acuerdo en un periodo de 10 años. El estado de California recibirá entre 1,500 y 2,100 millones de dólares, que se destinarán a fondos de iniciativas legislativas enfocadas en la prevención y tratamiento de problemas de salud mental juvenil.

El pago también incluye una indemnización por reclamaciones relacionadas con el caso Cambridge Analytica y dijo que los demás estados recibirán 12,700 millones de dólares, lo que representa un 30% del acuerdo. El resto del dinero lo entregará siempre y cuando YouTube y TikTok también implementen cambios en sus aplicaciones, como los límites diarios, las medidas de verificación de edad y un modo nocturno.

Meta bajo escrutinio por peligros del scroll infinito

El origen de este caso es que se le acusa a Meta de haber diseñado deliberadamente Facebook e Instagram de forma que crearan una adicción entre los menores, además de recopilar sus datos personales sin consentimiento de los padres, en violación de la Ley Federal de Protección de la Privacidad Infantil en Línea.

De acuerdo con los fiscales, una de las funciones más relevantes en esta conversación es la del desplazamiento infinito (scroll infinito) –que no necesita de algún clic para pasar de página, sino solo deslizar la pantalla–, además de los me gusta, las notificaciones constantes y los filtros como herramientas para mantener la atención de los usuarios.

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Enganchar a los usuarios , retenerlos el mayor tiempo posible, recolectar sus datos y luego ocultar la verdad al público”, dijo ante el tribunal la semana pasada la fiscal general de California, Megan O’Neil, sobre el modelo que los estados atribuyen a Meta.

En su defensa, Meta ha reconocido que algunas personas pueden experimentar dificultades relacionadas con el uso de redes sociales, pero igualmente ha asegurado que durante años desarrolló herramientas y medidas para reducir esos riesgos.

No obstante, este no es el único caso en proceso para Meta. A inicios de agosto, un juez de Nuevo México le ordenó pagar 567 millones de dólares en un fondo de compensación por acusaciones de seguridad infantil y otro por 375 millones de dólares bajo concepto de daños y perjuicios.

Otros casos en contra de empresas tecnológicas también siguen en curso a lo largo de los Estados Unidos, incluyendo uno en torno a lesiones personales motivadas por redes sociales.

“Miles de jóvenes y distritos escolares públicos aún tienen demandas pendientes en el litigio colectivo contra Meta, así como contra TikTok, Snap y YouTube”, declararon los abogados que representan estos casos tras el fallo de este miércoles. “Estamos listos para continuar esta lucha, no descansaremos hasta que cada uno de estos demandantes obtenga justicia por los daños causados por las plataformas”.

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