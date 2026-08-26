Meta implementará bloqueos nocturnos en Instagram como parte de un acuerdo por su caso de adicción a redes sociales

“Hoy hemos llegado a un acuerdo con Meta que hará que las redes sociales sean menos peligrosas para nuestros hijos y supondrá un cambio radical para los niños y sus familias”, declaró el fiscal de California, Rob Bonta. “Meta se comprometió a realizar transformaciones profundas que reducirán el riesgo de daños en sus plataformas, y lo hará en cuestión de meses”.

El juicio comenzó la semana pasada en un tribunal federal de Oakland, y está codirigido por los fiscales generales del estado de California, Colorado, Nueva Jersey y Kentucky, quienes representan a un grupo bipartidista de 29 fiscales, quienes iniciaron la demanda en contra de la firma en 2023.

Meta se comprometió a pagar 18,000 millones de dólares como parte del acuerdo en un periodo de 10 años. El estado de California recibirá entre 1,500 y 2,100 millones de dólares, que se destinarán a fondos de iniciativas legislativas enfocadas en la prevención y tratamiento de problemas de salud mental juvenil.

El pago también incluye una indemnización por reclamaciones relacionadas con el caso Cambridge Analytica y dijo que los demás estados recibirán 12,700 millones de dólares, lo que representa un 30% del acuerdo. El resto del dinero lo entregará siempre y cuando YouTube y TikTok también implementen cambios en sus aplicaciones, como los límites diarios, las medidas de verificación de edad y un modo nocturno.

Meta bajo escrutinio por peligros del scroll infinito

El origen de este caso es que se le acusa a Meta de haber diseñado deliberadamente Facebook e Instagram de forma que crearan una adicción entre los menores, además de recopilar sus datos personales sin consentimiento de los padres, en violación de la Ley Federal de Protección de la Privacidad Infantil en Línea.

De acuerdo con los fiscales, una de las funciones más relevantes en esta conversación es la del desplazamiento infinito (scroll infinito) –que no necesita de algún clic para pasar de página, sino solo deslizar la pantalla–, además de los me gusta, las notificaciones constantes y los filtros como herramientas para mantener la atención de los usuarios.