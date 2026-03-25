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Meta y YouTube son declarados culpables por adicción a redes

Un jurado de Los Ángeles ordenó a las empresas pagar 3 millones de dólares en daños.
mié 25 marzo 2026 01:20 PM
Meta y Youtube pierden juicio: son declarados culpables por adicción a redes sociales y deberán pagar 3mdd
El panel atribuyó a Meta el 70% y a YouTube el 30% restante. Laura Marquez-Garrett, abogada de los demandantes del SMVLC (Social Media Victims Law Center), reunida con padres y familiares de las víctimas, reaccionan a la noticia de que el jurado ha declarado a Meta y YouTube responsables en el juicio por adicción a las redes sociales, a las afueras del Tribunal Superior de Los Ángeles. (Foto: Frederic J. Brown/AFP)

Un jurado de Los Ángeles determinó que Meta y YouTube son responsables de haber perjudicado a una joven mediante el diseño adictivo de sus plataformas de redes sociales y ordenó a las empresas pagar 3 millones de dólares por daños.

Este veredicto histórico podría redefinir la forma en que el sector tecnológico afronta la responsabilidad legal por la salud mental de sus usuarios jóvenes.

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Un jurado de Los Ángeles declaró el miércoles a Meta y YouTube responsables de

El jurado respondió afirmativamente a las siete preguntas que se le plantearon sobre ambas compañías, y concluyó que Meta y YouTube fueron negligentes.

Los jurados también determinaron que ambas empresas sabían o deberían haber sabido que sus servicios representaban un peligro para los menores, que no advirtieron adecuadamente a los usuarios de ese peligro y que un operador razonable de una plataforma sí lo habría hecho.

"La hora de rendir cuentas ha llegado", dijeron los abogados de la demandante en un comunicado.

Un portavoz de Meta señaló que la empresa "respetuosamente discrepa" con el veredicto.

El panel atribuyó a Meta el 70% de la responsabilidad por el daño sufrido por la demandante - lo que significa un pago de 2.1 millones de dólares de la indemnización compensatoria-, mientras que YouTube deberá pagar 900,000 dólares, el 30% restante.

El jurado determinó que ambas compañías actuaron con malicia, conducta abusiva o fraude.

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Antesala en medio de discusiones globales

La demandante, identificada en los documentos judiciales por sus iniciales K.G.M. y presentada solo como Kaley en el juicio, es la figura central de un caso modelo que podría determinar si las empresas de redes sociales pueden ser consideradas legalmente responsables de perjudicar la salud mental de los menores.

Kaley comenzó a usar YouTube a los seis años, descargando la aplicación en su iPod Touch para ver videos sobre brillo labial y un juego infantil en línea.

Se unió a Instagram a los nueve, burlando un bloqueo que su madre había implementado para mantenerla fuera de la plataforma.

Declaró ante el jurado que su uso casi constante de las redes sociales "realmente afectó (su) autoestima", y afirmó que las aplicaciones la llevaron a abandonar aficiones, tener dificultades para hacer amigos y compararse constantemente con los demás.

En los alegatos finales, el abogado de la demandante, Mark Lanier, presentó el caso como una historia de codicia corporativa.

Sostuvo que funciones como el scrolling infinito, la reproducción automática de videos, las notificaciones y los contadores de "me gusta" fueron diseñados para fomentar un uso compulsivo entre los jóvenes.

Meta y YouTube sostuvieron en todo momento que los problemas de salud mental de Kaley no tenían nada que ver con sus plataformas.

El abogado de Meta, Paul Schmidt, destacó la conflictiva relación de Kaley con su madre y puso a los jurados una grabación en la que aparentemente se escucha a la madre gritarle e insultarla.

YouTube cuestionó cuánto tiempo pasaba realmente Kaley en su plataforma; su abogado dijo al tribunal que los registros de uso mostraban que ella promediaba poco más de un minuto al día en las mismas funciones que sus abogados calificaron de adictivas.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cerca de 1,000 millones de personas en el mundo viven con algún trastorno mental, con un incremento particularmente marcado en jóvenes y adolescentes. Aunque las causas son multifactoriales, el uso intensivo de redes sociales aparece cada vez con mayor frecuencia como un factor asociado.

La exposición constante a estímulos, la comparación social, la búsqueda de validación y la sobrecarga de información configuran un entorno propicio para la ansiedad, la depresión y los trastornos de atención. En México, estas dinámicas se agravan por la alta penetración digital y la falta de mecanismos de contención.

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