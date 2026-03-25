Meta y Youtube pierden juicio: son declarados culpables por adicción a redes sociales y deberán pagar 3mdd

Un jurado de Los Ángeles declaró el miércoles a Meta y YouTube responsables de

El jurado respondió afirmativamente a las siete preguntas que se le plantearon sobre ambas compañías, y concluyó que Meta y YouTube fueron negligentes.

Los jurados también determinaron que ambas empresas sabían o deberían haber sabido que sus servicios representaban un peligro para los menores, que no advirtieron adecuadamente a los usuarios de ese peligro y que un operador razonable de una plataforma sí lo habría hecho.

"La hora de rendir cuentas ha llegado", dijeron los abogados de la demandante en un comunicado.

Un portavoz de Meta señaló que la empresa "respetuosamente discrepa" con el veredicto.

El panel atribuyó a Meta el 70% de la responsabilidad por el daño sufrido por la demandante - lo que significa un pago de 2.1 millones de dólares de la indemnización compensatoria-, mientras que YouTube deberá pagar 900,000 dólares, el 30% restante.

El jurado determinó que ambas compañías actuaron con malicia, conducta abusiva o fraude.