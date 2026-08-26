Ni celulares ni scooters, el negocio de Xiaomi que le genera 3,585 mdd y casi nadie vio venir

Xiaomi ya mueve miles de millones de dólares con sus autos

La respuesta está en su división de Vehículos Eléctricos Inteligentes (Smart EV), inteligencia artificial y nuevas iniciativas. Durante el segundo trimestre de 2026, este segmento ingresó 3,734 millones de dólares, equivalentes al 22.9% de los ingresos totales de Xiaomi.

Gran parte de ese dinero provino directamente de la venta de vehículos: 3,584 millones de dólares entre abril y junio. El resto correspondió a servicios posventa, accesorios y otros negocios relacionados con inteligencia artificial.

El crecimiento también deja claro que la empresa está ampliando rápidamente esta operación. Los ingresos del segmento aumentaron 17.1% respecto al mismo trimestre de 2025 y 25.3% frente al primero de este año.

Qué carros vende y en qué países

Por ahora, Xiaomi solo comercializa sus automóviles en China, pero en poco más de dos años pasó de tener un solo modelo a construir una gama con sedanes, SUV y vehículos de rango extendido.

Xiaomi SU7 (jozzeppe/Getty Images)

Xiaomi SU7 fue presentado en marzo de 2024 como su primer auto. Se trata de un sedán eléctrico con versiones de uno y dos motores y autonomías de hasta unos 800 kilómetros. Para el 17 de agosto de 2026, la familia ya había superado las 500,000 unidades entregadas.

(mi.com/global)

Después llegaron SU7 Ultra, enfocado en alto desempeño, y YU7, un SUV eléctrico de cinco plazas. En 2026 también apareció YU7 GT, versión deportiva capaz de alcanzar hasta 990 caballos de fuerza.

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Más recientemente, en julio, se presentó SkyNomad, la primera divisió rango extendido. Sus modelos N70 y N90 combinan propulsión eléctrica con un generador de gasolina y se prevé el lanzamiento para septiembre.

Más de 100,000 autos entregados en tres meses

La expansión también puede verse en las unidades que Xiaomi está entregando. En los últimos meses la compañía puso en manos de sus clientes 104,199 vehículos, un aumento de 28.2% anual.

El dato resulta relevante porque ocurrió mientras las ventas minoristas generales de vehículos de pasajeros en China continental disminuyeron 22% durante el mismo periodo, según los datos citados por Xiaomi.