Ni celulares ni scooters, el negocio de Xiaomi que le genera 3,585 mdd y casi nadie vio venir

Cuando se habla de Xiaomi, lo primero que viene a la mente son sus celulares. Después aparecen los relojes inteligentes, audífonos, televisores o incluso sus scooters eléctricos.
La compañía china, sin embargo, lleva alrededor de tres años construyendo una apuesta mucho más ambiciosa que ya empieza a cambiar el tamaño de su negocio. Los resultados de su último reporte muestran que los autos eléctricos dejaron de ser un proyecto experimental y comenzaron a convertirse en una fuente importante de ingresos.
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Xiaomi ya mueve miles de millones de dólares con sus autos
La respuesta está en su división de Vehículos Eléctricos Inteligentes (Smart EV), inteligencia artificial y nuevas iniciativas. Durante el segundo trimestre de 2026, este segmento ingresó 3,734 millones de dólares, equivalentes al 22.9% de los ingresos totales de Xiaomi.
Gran parte de ese dinero provino directamente de la venta de vehículos: 3,584 millones de dólares entre abril y junio. El resto correspondió a servicios posventa, accesorios y otros negocios relacionados con inteligencia artificial.
El crecimiento también deja claro que la empresa está ampliando rápidamente esta operación. Los ingresos del segmento aumentaron 17.1% respecto al mismo trimestre de 2025 y 25.3% frente al primero de este año.
Qué carros vende y en qué países
Por ahora, Xiaomi solo comercializa sus automóviles en China, pero en poco más de dos años pasó de tener un solo modelo a construir una gama con sedanes, SUV y vehículos de rango extendido.
Xiaomi SU7 fue presentado en marzo de 2024 como su primer auto. Se trata de un sedán eléctrico con versiones de uno y dos motores y autonomías de hasta unos 800 kilómetros. Para el 17 de agosto de 2026, la familia ya había superado las 500,000 unidades entregadas.
Después llegaron SU7 Ultra, enfocado en alto desempeño, y YU7, un SUV eléctrico de cinco plazas. En 2026 también apareció YU7 GT, versión deportiva capaz de alcanzar hasta 990 caballos de fuerza.
Más recientemente, en julio, se presentó SkyNomad, la primera divisió rango extendido. Sus modelos N70 y N90 combinan propulsión eléctrica con un generador de gasolina y se prevé el lanzamiento para septiembre.
Más de 100,000 autos entregados en tres meses
La expansión también puede verse en las unidades que Xiaomi está entregando. En los últimos meses la compañía puso en manos de sus clientes 104,199 vehículos, un aumento de 28.2% anual.
El dato resulta relevante porque ocurrió mientras las ventas minoristas generales de vehículos de pasajeros en China continental disminuyeron 22% durante el mismo periodo, según los datos citados por Xiaomi.
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La empresa también está ampliando los espacios donde comercializa sus productos. Al cierre de junio contaba con más de 270 tiendas de más de 500 metros cuadrados en China, muchas de ellas preparadas para exhibir tanto tecnología como automóviles.
Los autos se vuelven parte del ecosistema
Aquí aparece una de las diferencias más importantes frente a un fabricante de automóviles tradicional. Xiaomi no está construyendo sus vehículos como productos independientes, sino como otra pieza de su ecosistema tecnológico.
El automóvil se integra con teléfonos, dispositivos para el hogar y servicios mediante tecnologías como HyperOS 4, Hyper XiaoAi 2.0 y Xiaomi MiMo, su modelo de inteligencia artificial.
La estrategia incluso empieza a generar dinero fuera de la venta de vehículos. Los servicios posventa, accesorios y otros negocios relacionados con el segmento aportaron alrededor de 150 millones de dólares, con un crecimiento anual de 56.5%.
Xiaomi todavía necesita concentrarse en atender la demanda de su mercado doméstico antes de dar el salto internacional. Lei Jun, CEO de la compañía, explicó durante una conferencia de prensa que la empresa solo considerará vender sus automóviles fuera de China a partir de 2027.
SU7 ha llegado a superar las ventas mensuales del Tesla Model 3, mientras que YU7 registró una fuerte cantidad de pedidos durante sus primeras 18 horas a la venta. La respuesta del mercado también ha puesto presión sobre la capacidad de producción.
Algunos compradores de YU7 tuvieron que esperar más de un año para recibir su vehículo, situación que provocó nuevas quejas contra Xiaomi. Durante la conferencia, varios usuarios cuestionaron precisamente los tiempos de espera y cuándo aumentaría la producción.