Ni todo el Universo Marvel costó tanto como hacer GTA 6: los secretos detrás del nuevo juego de Rockstar

¿Cuál es el costo real de GTA VI?

Una de las preguntas más constantes entre los fanáticos de los videojuegos es sobre el costo real que tuvo el desarrollo de esta sexta entrega de la saga .

La realidad es que ni Rockstar ni Take-Two Interactive han compartido los costos reales de producción de este juego, aunque se sabe que el desarrollo contó con presupuesto ilimitado.

Filtraciones de documentos fiscales de Rockstar North, la filial británica del estudio, señalan que tan solo en pagos se destinó un presupuesto de 1,000 millones de dólares, por lo que las estimaciones hechas por especialistas rondan entre los 1,500 y 2,000 millones de dólares.

De confirmarse esta cifra, no solo sería el videojuego más caro de la historia, sino que además se convertiría en uno de los productos de entretenimiento que contaron con mayor inversión.

Para entender la magnitud de esta inversión, hay que tomar en cuenta que Marvel Studios ha realizado una inversión superior a los 5,000 millones de dólares sumando más de 30 películas y series.

La saga GTA existe gracias a un error

El formato que conocemos en la actualidad, de robo de autos, crimen, peleas entre pandillas y organizaciones de la mafia, existe gracias a un error.

Originalmente, iba a ser nombrado como “Race N’ Chase”. La primicia del juego era similar a la que conocemos actualmente: robos y ladrones escapando de la policía.

Un error de programación dio uno de los toques clásicos de la saga: las patrullas de la policía no buscaban detener al jugador, sino que más bien se impactaban contra su auto, desatando un auténtico caos.

Finalmente, se decidió elegir el título “Grand Theft Auto”, dando origen a una de las franquicias de videojuegos más populares de la historia.