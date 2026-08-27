Ni todo el Universo Marvel costó tanto como hacer GTA 6: los secretos detrás del nuevo juego de Rockstar

Si hay un juego que ha desatado una enorme expectativa entre la comunidad gamer, ese es Grand Theft Auto VI, la nueva entrega de la saga criminal de Rockstar.
La expectativa alrededor de este título no es casualidad, pues se sabe que tardó más de 10 años de desarrollo activo para que finalmente se programara su lanzamiento oficial, el próximo 19 de noviembre de 2026.
En medio de la emoción por el primer game play oficial de GTA VI, presentamos algunos datos poco conocidos de esta saga, considerada por muchos como una de las mejores de la historia.
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¿Cuál es el costo real de GTA VI?
Una de las preguntas más constantes entre los fanáticos de los videojuegos es sobre el costo real que tuvo el desarrollo de esta sexta entrega de la saga .
La realidad es que ni Rockstar ni Take-Two Interactive han compartido los costos reales de producción de este juego, aunque se sabe que el desarrollo contó con presupuesto ilimitado.
Filtraciones de documentos fiscales de Rockstar North, la filial británica del estudio, señalan que tan solo en pagos se destinó un presupuesto de 1,000 millones de dólares, por lo que las estimaciones hechas por especialistas rondan entre los 1,500 y 2,000 millones de dólares.
De confirmarse esta cifra, no solo sería el videojuego más caro de la historia, sino que además se convertiría en uno de los productos de entretenimiento que contaron con mayor inversión.
Para entender la magnitud de esta inversión, hay que tomar en cuenta que Marvel Studios ha realizado una inversión superior a los 5,000 millones de dólares sumando más de 30 películas y series.
La saga GTA existe gracias a un error
El formato que conocemos en la actualidad, de robo de autos, crimen, peleas entre pandillas y organizaciones de la mafia, existe gracias a un error.
Originalmente, iba a ser nombrado como “Race N’ Chase”. La primicia del juego era similar a la que conocemos actualmente: robos y ladrones escapando de la policía.
Un error de programación dio uno de los toques clásicos de la saga: las patrullas de la policía no buscaban detener al jugador, sino que más bien se impactaban contra su auto, desatando un auténtico caos.
Finalmente, se decidió elegir el título “Grand Theft Auto”, dando origen a una de las franquicias de videojuegos más populares de la historia.
Si hay algo que ha llamado la atención de esta saga es su “parecido” con la realidad. Las ciudades ficticias donde ocurren estas historias están inspiradas en ciudades reales de Estados Unidos: Liberty City se inspira en Nueva York y hasta tiene su propia Estatua de la Libertad, pero en lugar de una antorcha, sostiene una lata de refresco.
En el caso de Los Santos, se inspira en realidad en Los Angeles, mientras que los alrededores, conocidos como San Andreas, son una réplica de California, con su propio “Vinewood”, la parodia de Hollywood.
Finalmente, GTA VI nos regresa a una locación conocida por muchos: Vice City, inspirada en Miami. Además, el estado de Leonida, donde se ubica esta ciudad ficticia, se inspira en el estado de Florida, Estados Unidos.
Esta “parodia” de la vida real ha sido llevada a otro nivel por Rockstar Games, el estudio responsable de la saga, y su matriz, Take-Two Interactive, pues incluso en el primer avance de GTA VI, lanzado en 2023, llamaron la atención algunas “coincidencias” con la realidad.
Dentro de estas “casualidades” mostradas en el primer avance destacaban cocodrilos en tiendas de Vice City, una escena que ha ocurrido en Florida, o incluso recreaciones de escenas virales del internet, como una anciana amenazando a sus vecinos con dos hachas.
El “realismo” de la saga GTA ha llegado a tal grado que, de acuerdo con medios especializados, Rockstar ha acumulado demandas por hasta mil millones de dólares de parte de personas que, de alguna manera, consideraron que fueron vulneradas por alguno de los personajes mostrados en la saga.
Celebridades en la radio de GTA
Una de las características que brinda más realismo a los juegos de GTA es el de las emisoras de radio, que desde sus primeras entregas han contado con las licencias para utilizar canciones reales.
Más allá de contar con clásicos como “Video kill the radio star” o “El Sonidito”, algunas celebridades han prestado su voz como locutores dentro de las emisoras ficticias de la saga.
La modelo Cara Delevinge prestó su voz en GTA V, al igual que Don Cheto y Camilo Lara, del Mexican Institute of Sound. Otra celebridad incluida en estas emisoras fue Daddy Yankee, en GTA IV, y más recientemente Rosalía tuvo su emisora, Motomami, en el modo on line de GTA V.
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¿Cuándo sale GTA VI?
GTA VI, el videojuego más esperado de la historia, se estrenará oficialmente el próximo 19 de noviembre de 2026.
Esta nueva entrega de la saga llega 13 años después de su predecesor, GTA V, estará disponible para Xbox Series X/S y PlayStation 5.