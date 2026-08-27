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Tecnología

GTA VI estrenará su tráiler en Netflix: a qué hora es el avance del videojuego más esperado de la historia

Este jueves conoceremos los primeros detalles oficiales de GTA VI, uno de los videojuegos más esperados de la historia, con una presentación en Netflix.
jue 27 agosto 2026 11:58 AM
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GTA VI se situará en la ciudad ficticia de Vice City.
GTA VI llegará a Xbox Series X/S y PlayStation 5. (X)

Después de años de expectativas y múltiples filtraciones, Rockstar Games revelará los primeros detalles oficiales del anhelado Grand Theft Auto VI (GTA VI) este jueves 27 de agosto con el estreno de un tráiler extendido en Netflix.

El escenario será uno poco habitual para la industria, una plataforma de streaming, situación que más allá de generar emoción entre los fanáticos de la saga, desató molestia, pues se trata de un servicio de paga.

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Rockstar presenta primeros detalles de GTA VI en Netflix

Este primer game play de GTA VI se presentará de manera inicial a través de Netflix. De acuerdo con la información revelada por la plataforma de streaming y Rockstar Games, el estreno será a las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

Este avance llega después de días complicados para el equipo de Rockstar, después de la ola de filtraciones encabezadas por un usuario de Telegram identificado como Cyberleek.

¿A qué hora sale el avance de GTA VI en YouTube?

Además, en caso de no contar con acceso a la plataforma, el avance también se podrá ver en el canal oficial de YouTube de Rockstar a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

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Primer game play de GTA VI llega después de filtraciones

El tráiler extendido de GTA VI fue anunciado desde hace algunas semanas, previo a las filtraciones realizadas por el hacker identificado como Cyberleek.

Desde la semana pasada, el usuario amenazó con realizar filtraciones del videojuego más esperado de la historia como una manera de protestar contra las intenciones de Rockstar de lanzar este título exclusivamente en formato digital.

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Las filtraciones realizadas por Cyberleek han mostrado algunos detalles de Vice City, la ciudad ficticia inspirada en Miami, Estados Unidos, donde se desarrolla la historia.

Las acciones realizadas por el hacker también han desatado opiniones divididas entre la comunidad gamer, pues mientras algunos celebran las filtraciones, otros han criticado que ha aprovechado para vender criptomonedas con el pretexto de dar acceso a contenido del juego.

GTA VI llegará el próximo 19 de noviembre.
GTA VI se estrenará 13 años después que su predecesor. (X)

¿Cuándo se estrena GTA VI?

GTA VI, la más reciente entrega de la saga criminal de Rockstar, saldrá a la venta el próximo jueves 19 de noviembre de 2026 .

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El nuevo título llegará a las consolas PlayStation 5 y Xbox Series X/S, y de acuerdo con la información compartida por ambos sistemas de entretenimiento, estos serán los precios oficiales:

- Edición estándar Xbox: 1,499 pesos

- Ultimate Edition Xbox: 1,879 pesos

- Edición estándar PS5: 1,690 pesos

- Ultimate Edition PS5: 1,799 pesos

Tags

Xbox Playstation

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