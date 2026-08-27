GTA VI estrenará su tráiler en Netflix: a qué hora es el avance del videojuego más esperado de la historia

Rockstar presenta primeros detalles de GTA VI en Netflix

Este primer game play de GTA VI se presentará de manera inicial a través de Netflix. De acuerdo con la información revelada por la plataforma de streaming y Rockstar Games, el estreno será a las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

Este avance llega después de días complicados para el equipo de Rockstar, después de la ola de filtraciones encabezadas por un usuario de Telegram identificado como Cyberleek.

¿A qué hora sale el avance de GTA VI en YouTube?

Además, en caso de no contar con acceso a la plataforma, el avance también se podrá ver en el canal oficial de YouTube de Rockstar a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Primer game play de GTA VI llega después de filtraciones

El tráiler extendido de GTA VI fue anunciado desde hace algunas semanas, previo a las filtraciones realizadas por el hacker identificado como Cyberleek.

Desde la semana pasada, el usuario amenazó con realizar filtraciones del videojuego más esperado de la historia como una manera de protestar contra las intenciones de Rockstar de lanzar este título exclusivamente en formato digital.