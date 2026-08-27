Samsung tiene un nuevo rival para el Pixel 10a y el iPhone 17e: así es el Galaxy S26 FE

En el S26 FE, Samsung pone el énfasis en tres áreas: cámara, inteligencia artificial y pantalla. El teléfono incorpora una pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas con frecuencia de actualización de hasta 120 Hz, además de una batería de larga duración y carga de hasta 70% en aproximadamente 30 minutos utilizando un adaptador de 45 W.

En fotografía, cuenta con una cámara trasera triple, zoom óptico de 3x y una cámara frontal de 12 MP. La compañía también incorpora funciones que hasta ahora estaban más vinculadas con sus equipos de gama alta, como My FanCam, que sigue automáticamente a una persona durante una grabación, y Super Steady con Horizontal Lock para mantener el video nivelado durante movimientos.

El Galaxy S26 FE será el primer integrante de la serie Galaxy S26 en llegar con One UI 9, la nueva versión de la capa de software de Samsung. Con ella incorpora funciones de Galaxy AI como una versión actualizada de Now Brief (función de resumen personalizado), Now Nudge (que analiza en tiempo real lo que ves en tu pantalla) y nuevas capacidades de Circle to Search (que te permite buscar cualquier elemento que veas en tu pantalla).

También incluye Photo Assist para editar fotografías mediante instrucciones en lenguaje natural y Gemini Omni para crear y editar clips a partir de fotografías y videos de la galería.

La comparación con el Pixel 10a y el iPhone 17e

El Google Pixel 10a juega en la misma categoría que el Galaxy S26 FE. En este caso tiene una pantalla pOLED de 6.3 pulgadas con hasta 120 Hz, chip Tensor G4, 8 GB de RAM, cámara principal de 48 MP y ultra gran angular de 13 MP.

Es decir, Samsung ofrece una pantalla más grande, tres cámaras y un teleobjetivo con zoom óptico de 3x, mientras que Google concentra buena parte de su propuesta en fotografía computacional y las herramientas de Gemini.

Los dos, además, prometen siete años de actualizaciones, por lo que la vida útil del dispositivo se convierte en otro argumento de competencia y no únicamente el procesador o el número de cámaras.

Del lado de Apple, el Galaxy S26 FE se encuentra con el iPhone 17e, el modelo más económico de la actual generación de iPhone. Este equipo integra el chip A19, una cámara Fusion de 48 MP, cámara frontal TrueDepth de 12 MP, pantalla Super Retina XDR de 6.1 pulgadas y Apple Intelligence.

