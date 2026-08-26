HMD, la compañía que actualmente desarrolla y comercializa teléfonos bajo la marca Nokia, asegura que el 300 Charge puede alcanzar más de 40 días de autonomía en espera y hasta 37 horas de llamadas.

El modelo incorpora una pantalla de 2.8 pulgadas, teclado físico, radio FM y una cámara trasera de 2 megapixeles. También cuenta con una linterna LED que HMD presenta como más potente que la de otros teléfonos básicos de la marca.

Una de sus características más llamativas es que mantiene la batería removible. En un mercado donde la mayoría de los smartphones tienen baterías integradas, poder retirar la batería permite sustituirla o llevar una adicional para extender la autonomía del teléfono.

Por su diseño y concepto, el Nokia 300 Charge recuerda a modelos clásicos como el Nokia 1100, uno de los equipos que ayudó a consolidar la popularidad de la marca.

Nokia pasó de fabricar celulares a construir las redes que los conectan

La compañía finlandesa alcanzó un enorme éxito con sus teléfonos móviles durante los años 90 y principios de los 2000. Modelos como el Nokia 1100, el Nokia 3310 y otros teléfonos básicos hicieron de la marca uno de los principales fabricantes de celulares del mundo.

Sin embargo, la llegada de los smartphones cambió rápidamente el mercado. Nokia reaccionó con mayor lentitud ante el crecimiento de los sistemas operativos y los ecosistemas de aplicaciones, mientras que su alianza con Microsoft para impulsar Windows Phone no consiguió recuperar el terreno perdido frente a Android y el iPhone.

La división de teléfonos terminó siendo vendida a Microsoft en 2014 y, posteriormente, Nokia dejó de fabricar y vender directamente sus propios teléfonos móviles.

Actualmente, la Nokia que opera en mercados como México tiene un perfil muy diferente al que tenía durante la época de los celulares. La compañía está enfocada principalmente en infraestructura de redes de telecomunicaciones, tecnología industrial y redes ópticas para centros de datos.

Los teléfonos Nokia que todavía aparecen en el mercado son desarrollados y comercializados bajo licencia por HMD, la empresa que mantiene la marca Nokia en esta categoría de productos.