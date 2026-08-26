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¿Nokia vuelve? Así es el 300 Charge, el nuevo celular de la marca que puede cargar un smartphone

El nuevo celular de HMD recupera la batería removible, el teclado físico y la autonomía de los Nokia clásicos, además de poder cargar otros dispositivos; por ahora, su disponibilidad está enfocada en mercados de Asia.
mié 26 agosto 2026 05:00 PM
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Nokia 300 Charge, celular básico con teclado físico y batería removible.
El Nokia 300 Charge recupera características de los celulares clásicos de Nokia y puede utilizarse como batería externa para otros dispositivos.

A comienzos de los 2000, Nokia dominaba el mercado de los teléfonos móviles con equipos que destacaban por su resistencia, sencillez y duración de batería. Aunque la empresa ya no ocupa el lugar que tuvo en ese mercado, conserva parte de esa asociación con los teléfonos resistentes y de larga duración. Ahora, esa idea vuelve a aparecer en el Nokia 300 Charge, un celular básico que recupera elementos de los teléfonos tradicionales y puede utilizarse para cargar otros dispositivos.

El equipo cuenta con una batería removible de 3,700 mAh y puede entregar hasta 10 W de energía a otros dispositivos mediante su puerto USB-C. En otras palabras, además de funcionar como teléfono, puede convertirse en una batería externa de emergencia para un smartphone, audífonos u otro dispositivo compatible.

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HMD, la compañía que actualmente desarrolla y comercializa teléfonos bajo la marca Nokia, asegura que el 300 Charge puede alcanzar más de 40 días de autonomía en espera y hasta 37 horas de llamadas.

El modelo incorpora una pantalla de 2.8 pulgadas, teclado físico, radio FM y una cámara trasera de 2 megapixeles. También cuenta con una linterna LED que HMD presenta como más potente que la de otros teléfonos básicos de la marca.

Una de sus características más llamativas es que mantiene la batería removible. En un mercado donde la mayoría de los smartphones tienen baterías integradas, poder retirar la batería permite sustituirla o llevar una adicional para extender la autonomía del teléfono.

Por su diseño y concepto, el Nokia 300 Charge recuerda a modelos clásicos como el Nokia 1100, uno de los equipos que ayudó a consolidar la popularidad de la marca.

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Nokia pasó de fabricar celulares a construir las redes que los conectan

La compañía finlandesa alcanzó un enorme éxito con sus teléfonos móviles durante los años 90 y principios de los 2000. Modelos como el Nokia 1100, el Nokia 3310 y otros teléfonos básicos hicieron de la marca uno de los principales fabricantes de celulares del mundo.

Sin embargo, la llegada de los smartphones cambió rápidamente el mercado. Nokia reaccionó con mayor lentitud ante el crecimiento de los sistemas operativos y los ecosistemas de aplicaciones, mientras que su alianza con Microsoft para impulsar Windows Phone no consiguió recuperar el terreno perdido frente a Android y el iPhone.

La división de teléfonos terminó siendo vendida a Microsoft en 2014 y, posteriormente, Nokia dejó de fabricar y vender directamente sus propios teléfonos móviles.

Actualmente, la Nokia que opera en mercados como México tiene un perfil muy diferente al que tenía durante la época de los celulares. La compañía está enfocada principalmente en infraestructura de redes de telecomunicaciones, tecnología industrial y redes ópticas para centros de datos.

Los teléfonos Nokia que todavía aparecen en el mercado son desarrollados y comercializados bajo licencia por HMD, la empresa que mantiene la marca Nokia en esta categoría de productos.

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¿El Nokia 300 Charge llegará a México?

Aunque el Nokia 300 Charge comenzó a generar conversación también entre usuarios mexicanos, HMD ha enfocado la disponibilidad del modelo en mercados de Asia, donde comenzó su comercialización.

Así que, por el momento, el Nokia 300 Charge es más una muestra de cómo la marca está recuperando el concepto del teléfono básico, con batería de larga duración, teclado físico y funciones esenciales, que un nuevo lanzamiento de Nokia en el mercado mexicano.

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