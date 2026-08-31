Según explica el especialista, un empleado puede usar IA para analizar documentos o producir materiales que antes requerían conocimientos especializados, pero si ese cambio no va acompañado de una decisión de la organización sobre cómo rediseñar el trabajo, el beneficio se queda solo en esa persona.

"Individualmente hay una adopción de inteligencia artificial, pero que en realidad no redunda en resultados para la compañía, sino solamente en productividad, retornos o ahorros a nivel individual", señala el especialista.

El problema, entonces, no está en convencer al trabajador de utilizar la tecnología, sino en que la empresa sepa qué hacer con esa capacidad adicional. La adopción individual puede traducirse en que una persona termine antes una tarea, produzca más o pueda resolver problemas que antes requerían apoyo especializado, pero eso no significa automáticamente que la organización esté obteniendo un beneficio equivalente.

“El verdadero rediseño de la forma en la que queremos trabajar tiene como camino crítico y como pilar fundamental a los líderes de la organización tomando esta decisión estratégica”, explica Glinsky.

Los datos del Work Trend Index muestran precisamente esa diferencia entre los trabajadores que están más avanzados en el uso de IA y el entorno en el que trabajan. En México, 17% de la fuerza laboral corresponde a los llamados Frontier Professionals (profesionales de frontera), usuarios que no solo utilizan más estas herramientas, sino que deciden de manera más deliberada qué tareas delegar a la IA, cuáles mantener bajo criterio humano y cómo combinar ambas capacidades.

En las organizaciones donde trabajan estos profesionales, el papel del jefe cambia. 82% de los Frontier Professionals señala que su gerente utiliza IA abiertamente, frente a 69% entre los trabajadores que no pertenecen a este grupo. Además, 83% afirma que su jefe establece estándares de calidad para el trabajo realizado con IA, contra 66% entre los no Frontier.

La diferencia también aparece cuando se trata de transformar la manera de trabajar, pues 80% de los profesionales de frontera dice que su gerente impulsa un rediseño más ambicioso del trabajo, frente a 69% entre los demás trabajadores. Y 58% asegura que su equipo refina procesos en conjunto para encontrar oportunidades de uso de IA, frente a 38% entre los no Frontier.

