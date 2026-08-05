No es el que programa la IA: el trabajo tech mejor pagado de México es el que está detrás de los datos

Elsa Paola Martínez Candelas, directora de People para Bluetab LATAM, describe el fenómeno como una "tormenta perfecta": la velocidad con la que las empresas están adoptando inteligencia artificial superó la capacidad de formación del mercado laboral, mientras la migración de talento hacia compañías de Estados Unidos y Europa que pagan en dólares o euros mediante esquemas remotos reduce todavía más la oferta disponible en la región.

La escasez, explica Bluetab, sigue un orden de prioridad claro. En el primer nivel están los ingenieros de datos; después aparecen los especialistas capaces de llevar modelos de lenguaje a producción y mantenerlos funcionando de forma estable (MLOps), junto con los expertos en ética y gobernanza de la IA. Un tercer nivel de escasez corresponde a los perfiles encargados de auditar la calidad de los datos, fortalecer la ciberseguridad y reducir las "alucinaciones" de los modelos.

De acuerdo con ManpowerGroup, siete de cada diez empleadores en México tienen problemas para cubrir vacantes, especialmente en áreas relacionadas con tecnologías de la información y análisis de datos.

Una escasez que ya elevó los salarios

Según el informe Compara Carreras 2025 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), actualmente las carreras de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ya se asocian con algunos de los mayores niveles de ingreso del país, con un salario promedio mensual de 25,761 pesos al inicio de la vida laboral.

La cifra superó a Medicina General (25,732 pesos), Administración Pública (25,678 pesos) y Ciencias Políticas (25,288 pesos). Derecho, una de las carreras históricamente más populares en México, registró un ingreso promedio de 23,991 pesos.

“El mundo atraviesa un momento marcado por transformaciones que redefinen constantemente cómo aprendemos y trabajamos. Factores como la aceleración tecnológica, la fragmentación geoeconómica, la incertidumbre comercial, los cambios demográficos y la transición verde están moldeando el mercado laboral global hacia 2030”, señala el IMCO.

El instituto revela que 46% de la matrícula universitaria del país continúa concentrándose en apenas diez carreras tradicionales, entre ellas Derecho, Administración y Contabilidad, programas que no responden al ritmo con el que crece la demanda de perfiles tecnológicos.

